Вас ждет полное открытий знакомство с природой Приполярного и Северного Урала, а также легендами северных народов. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Программа тура
Маршрут экскурсии на Маньпупунёр
Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО).
Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на погрузку.
Загрузка снаряжения и продуктов в вертолёт.
Посадка на борт.
Взлёт.
Перелёт на Маньпупунёр (республика Коми). Продолжительность перелёта около 2 часов.
Прибытие и посадка борта на вертолётную площадку Печоро-Илычского заповедника на плато Маньпупунер.
Для каждой группы оформляется официальное однодневное разрешение.
После полной остановки борта, вертолёт ожидает группу на месте высадки 1,5 часа.
По прибытии группы на плато Болванов предусмотрена экскурсионная часть, включающая в себя:
- осмотр каменных столбов выветривания;
- информационно-познавательную лекцию;
- активную часть движения до столбов (от вертолётной площадки около 1 км);
- фотосессии и видеосъёмку.
Движение по территории в целях осмотра каменных идолов регламентировано и осуществляется только по специально обустроенным заповедником дорожкам из дроблёного камня.
Отсюда хорошо просматриваются близлежащие горные хребты Главного Уральского хребта.
Очень живописен вид на горную вершину хребта Печерья-талях-чахль.
Время пребывания на плато Маньпупунёр ограничено — около 1,5 часов.
По окончании экскурсии — возвращение к вертолёту и отдых в беседке у избы егерей — работников биосферного заповедника.
На плато для группы предусмотрен лёгкий перекус, предварительно приготовленный шеф-поваром, включающий в себя сэндвичи, домашние закуски и таёжный чай на травах.
После короткого отдыха организуется посадка в вертолёт, и мы покидаем место высадки.
Продолжительность финальной части перелёта составляет около 2 часов.
Прибытие в цивилизацию после 15:00 часов.
Разгрузка борта, теплые напутственные слова от наших пилотов и пожелания встретиться вновь.
Окончание основной части маршрута.
Далее участникам экспедиции по запросу за дополнительную плату предоставляется возможность трансфера в:
1) комфортабельный клубный отель в городе Нягани.
2) аэропорт города Ханты-Мансийска.
3) город Екатеринбург.
Расстояние перелёта: г. Нягань – пл. Мань-Пупу-Нёр – 325 км.
Общее расстояние перелёта: 650 км.
Проживание
В туре не предусмотрено проживание. По желанию можно забронировать ночь в гостинице по окончании первого дня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Более 4 лётных часов вертолета и время ожидания группы
- Услуги заповедника: плата за посадку на плато Мань-Пупу-Нёр нахождение борта МИ-8 на территории Печоро-Илычского заповедника
- Услуги заповедника: плата за посещение ООПТ Печоро-Илычского Биосферного заповедника
- Услуги гида: сопровождение гидом-проводником группы от/до вертолётной площадки г. Нягани
- Страховка: медицинские страховые полисы ОАО «Росгосстрах»
- Доставка: транспортировка персонала и необходимого оборудования к вертолётной площадке
- Питание: перекус на плато для участников во время вертолетной экспедиции
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ханты-Мансийска (и других) и обратно
- Трансфер до г. Нягани: организация трансфера из других городов (Ханты-Мансийск, Екатеринбург и др.) до точки сбора в г. Нягани не входит в стоимость и осуществляется туристами самостоятельно. Все варианты и рекомендации смотрите в разделе «Как добраться»
- Памятные сувениры для участников экспедиции
- Переезды: по городу г. Нягани и г. Ханты-Мансийску (в музеи и т. д.)
- Проживание в отеле и гостиницах в г. Нягани
- Музеи: оплата входных билетов и сувенирной продукции
- Алкогольные напитки, прочие продукты и напитки плюс другие услуги / товары для личного потребления
Место начала и завершения?
Какая погода бывает на Приполярном и Северном Урале?
Приполярный и Северный Урал – суровый северный край России, высадка группы происходит во взгорьях, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть нуля градусов и даже отрицательных температур.
Есть ли связь в отдаленных районах Урала?
В отдаленных районах используется спутниковая связь. Участникам экспедиции предоставляется возможность использования спутниковой связи Thuraya или Iridium.
Предоставление услуг спутниковой связи согласовывается с организатором экспедиции заранее.
Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с сообщением погодных условий и GPS-координат для снятия группы с маршрута).
Что еще необходимо знать о туре?
- На протяжении экспедиции команду путешественников будет сопровождать руководитель группы (профессиональный гид). Решение руководителя группы является конечным и неопровержимым. Участники экспедиции обязаны беспрекословно, по первому требованию выполнять все команды и поручения руководителя группы и действовать согласно заранее проведённому инструктажу.
- В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.
- Все участники экспедиции в обязательном порядке страхуются в страховой компании ООО "Росгосстрах" и, при выходе на маршрут, регистрируются в МЧС или краевой службе спасения.
Какие интересные места мы посетим?
Горное плато Маньпупунёр или плато со Столбами выветривания (мансийскими болванами) – это геологический памятник, расположенный в республике Коми.
Второе название – «Болвано-из», что переводится как «гора идолов». Отсюда и произошло народное упрощённое название останцев – «Болваны».
Горное плато Мань-Пупу-Нер всегда было священным местом для вогулов, но его сила носила отрицательный характер.
Подниматься на плато Маньпупунер рядовому человеку было запрещено категорически, туда имели доступ лишь шаманы – для обновления своих сил.
Как добраться?
|Прибытие участников экспедиции на вертолётную площадку в г. Нягань
|Из городов
|Самостоятельное движение на личных автомобилях до вертолётной площадки. Прекрасная, недавно отстроенная автодорога, проходящая транзитом через весь север Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, позволяет доехать в местный аэропорт прямо на автомобилях. Время в пути составит 10-12 часов езды (для жителей Екатеринбурга). Расстояние от Екатеринбурга до вертолётной площадки эскадрильи – 960 км. Также возможно добраться железнодорожным транспортом: проходящим поездом до станции Приобье (поезд из Москвы прибывает в 13:33 ч, из Екатеринбурга в 11:04 ч и в 18:04 ч, местное время).
|Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган, Омск, Ижевск, Самара, Казань, Уфа, Ханты-Мансийск
|Рейсовыми самолётами до федерального аэропорта г. Ханты-Мансийск (ХМАО) из аэропортов Внуково и Шереметьево. Утренний рейс из Москвы прибывает в 5 ч 10 мин (UTair) местного времени (и в 16:20 в случае предварительного прибытия). В аэропорту (или на ж/д вокзале) гиды-проводники организуют встречу, при необходимости организуется трансфер до г. Нягань (280 км).
|Москва, Санкт-Петербург, Центральная часть России, а также гости из зарубежья
Прибывшие заранее участники экспедиции размещаются на ночь в клубном отеле (г. Нягань), знакомятся с остальной частью команды, получают необходимый инструктаж по технике безопасности, отдыхают перед заброской, а на следующий день с самого утра команда в полном составе отправляется на площадку эскадрильи.
Место вылета — вертолётная площадка, которая находится в городе Нягань. Прямые авиарейсы из Москвы / Санкт-Петербурга и других городов РФ осуществляются до г. Ханты-Мансийска. Из Ханты-Мансийска (280км, 3,5ч) по прямой автотрассе до г. Нягань добраться возможно на автотранспорте: такси для участников сборных групп или заказном микроавтобусе — для участников готовых индивидуальных групп.
Обращаем ваше внимание! Организация трансфера до г. Нягань является задачей участника экспедиции.
Для индивидуальных групп:
- Возможна организация трансфера из аэропорта Ханты-Мансийска в Нягань на заказном микроавтобусе.
- Условия и стоимость оговариваются индивидуально при бронировании.
Для сборных групп (1-3 человека):
- Трансфер из Ханты-Мансийска и других городов не предоставляется.
- Рекомендуемые варианты:
- Такси из аэропорта Ханты-Мансийска: ~ 6 000 - 7 000 руб. за автомобиль (в одну сторону).
- Междугородний автобус – расписание уточняйте заранее.
Указанные варианты и стоимость трансфера носят рекомендательный характер. Туроператор не занимается организацией трансфера для сборных групп до г. Нягань.
Проводится ли тур для организованных групп?
Для индивидуальных, полностью готовых групп, мы также можем предложить удобную группе дату. Возможны вылеты по четвергам и субботам.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.