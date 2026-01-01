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Маршрут экскурсии на Маньпупунёр

Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО).

Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на погрузку.

Загрузка снаряжения и продуктов в вертолёт.

Посадка на борт.

Взлёт.

Перелёт на Маньпупунёр (республика Коми). Продолжительность перелёта около 2 часов.

Прибытие и посадка борта на вертолётную площадку Печоро-Илычского заповедника на плато Маньпупунер.

Для каждой группы оформляется официальное однодневное разрешение.

После полной остановки борта, вертолёт ожидает группу на месте высадки 1,5 часа.

По прибытии группы на плато Болванов предусмотрена экскурсионная часть, включающая в себя:

осмотр каменных столбов выветривания;

информационно-познавательную лекцию;

активную часть движения до столбов (от вертолётной площадки около 1 км);

фотосессии и видеосъёмку.

Движение по территории в целях осмотра каменных идолов регламентировано и осуществляется только по специально обустроенным заповедником дорожкам из дроблёного камня.

Отсюда хорошо просматриваются близлежащие горные хребты Главного Уральского хребта.

Очень живописен вид на горную вершину хребта Печерья-талях-чахль.

Время пребывания на плато Маньпупунёр ограничено — около 1,5 часов.

По окончании экскурсии — возвращение к вертолёту и отдых в беседке у избы егерей — работников биосферного заповедника.

На плато для группы предусмотрен лёгкий перекус, предварительно приготовленный шеф-поваром, включающий в себя сэндвичи, домашние закуски и таёжный чай на травах.

После короткого отдыха организуется посадка в вертолёт, и мы покидаем место высадки.

Продолжительность финальной части перелёта составляет около 2 часов.

Прибытие в цивилизацию после 15:00 часов.

Разгрузка борта, теплые напутственные слова от наших пилотов и пожелания встретиться вновь.

Окончание основной части маршрута.

Далее участникам экспедиции по запросу за дополнительную плату предоставляется возможность трансфера в:

1) комфортабельный клубный отель в городе Нягани.

2) аэропорт города Ханты-Мансийска.

3) город Екатеринбург.

Расстояние перелёта: г. Нягань – пл. Мань-Пупу-Нёр – 325 км.

Общее расстояние перелёта: 650 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160