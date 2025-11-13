Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Одинцово, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот» - из Одинцово Осмотреть Главный храм Вооружённых сил и пройти 1418 шагов к победе - с аккредитованным гидом Начало: На Привокзальной площади в Одинцово «К стоимости экскурсии прибавляется оплата музею за разрешение на ведение экскурсии — 3500 ₽ за всех участников» 15 700 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 12 чел. Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский... «В Музее отечественной военной истории вас встретит коллекция оживших легенд: вооружение Красной Армии, плакаты военного времени, фотографии, письма и документы» от 8000 ₽ за всё до 12 чел. Пешая 2 часа Групповая до 15 чел. Переделкино и «шестидесятники» (в группе) Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка Начало: МЦД-4, станция «Мичуринец» Расписание: в воскресенье в 13:00 1500 ₽ за человека Другие экскурсии Одинцово

Ответы на вопросы от путешественников по Одинцово в категории «Музеи»

Забронируйте экскурсию в Одинцово на 2025 год по теме «Музеи», цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь