Авангард проник всюду — в архитектуру, дизайн, город. Но мы не замечаем его среди живой природы. В парке Малевича мы начнём читать лес как супрематический холст. Пройдём или проедем около 4 км в арт-галерее под открытым небом. Расшифруем язык современного искусства и ощутим гармонию между ним и естественным миром.

Описание экскурсии

Парк Малевича меняется каждый месяц. Мы покажем, в какое время года на что смотреть, при каком освещении и с какого ракурса.

Прогулка проходит пешком или на велосипеде — выбирайте удобный формат.

Начнём с портала Игоря Шелковского, созданного по мотивам «Чёрного квадрата». Вас встретит динамичная фигура «Человек бегущий». Второй объект — «Человек сидящий» — спрятался в тени липовой аллеи.

Углубляясь в парк, мы найдём «Частную луну», «Частное солнце» и «Куб космоса». Поговорим о современном языке авангарда.

Окажемся лицом к лицу с загадочной работой Аллы Урбан «Встреча: глаза леса». Посмотрим на мир не как на объект наблюдения, а как на субъект, который смотрит на нас.

В финале — «Супрематический лес» Николая Полисского: огромный куб 7/7/7 метров, собранный из 2000 окрашенных стволов орешника, которые напоминают мазки на холсте.

Вы узнаете:

почему скромный подмосковный посёлок стал местом силы для русского авангарда

как здешние пейзажи вдохновляли Малевича на создание беспредметных композиций

что хотел сказать художник геометрическими формами: почему квадрат, круг и крест стали символами нового мира

почему «Чёрный квадрат» висел в красном углу, как икона

зачем зеркальные глаза Аллы Урбан следят за вами из папоротников

как идея чистого ощущения воплощается в ландшафте парка

на каком языке говорят современные художники и как переосмысляют заветы авангарда

Организационные детали