Парк Малевича в Одинцово: от чёрного квадрата к супрематическому лесу
Увидеть, как сосны дружат с кубами, и постичь геометрию природы Подмосковья
Авангард проник всюду — в архитектуру, дизайн, город. Но мы не замечаем его среди живой природы. В парке Малевича мы начнём читать лес как супрематический холст. Пройдём или проедем около 4 км в арт-галерее под открытым небом. Расшифруем язык современного искусства и ощутим гармонию между ним и естественным миром.
Описание экскурсии
Парк Малевича меняется каждый месяц. Мы покажем, в какое время года на что смотреть, при каком освещении и с какого ракурса.
Прогулка проходит пешком или на велосипеде — выбирайте удобный формат.
Начнём с портала Игоря Шелковского, созданного по мотивам «Чёрного квадрата». Вас встретит динамичная фигура «Человек бегущий». Второй объект — «Человек сидящий» — спрятался в тени липовой аллеи.
Углубляясь в парк, мы найдём «Частную луну», «Частное солнце» и «Куб космоса». Поговорим о современном языке авангарда.
Окажемся лицом к лицу с загадочной работой Аллы Урбан «Встреча: глаза леса». Посмотрим на мир не как на объект наблюдения, а как на субъект, который смотрит на нас.
В финале — «Супрематический лес» Николая Полисского: огромный куб 7/7/7 метров, собранный из 2000 окрашенных стволов орешника, которые напоминают мазки на холсте.
Вы узнаете:
почему скромный подмосковный посёлок стал местом силы для русского авангарда
как здешние пейзажи вдохновляли Малевича на создание беспредметных композиций
что хотел сказать художник геометрическими формами: почему квадрат, круг и крест стали символами нового мира
почему «Чёрный квадрат» висел в красном углу, как икона
зачем зеркальные глаза Аллы Урбан следят за вами из папоротников
как идея чистого ощущения воплощается в ландшафте парка
на каком языке говорят современные художники и как переосмысляют заветы авангарда
Организационные детали
До парка в Одинцово вы добираетесь самостоятельно. Для машин есть платная парковка: 200 ₽ за час, со стороны ж/д — 100 ₽ за час
Длина маршрута может варьироваться от 4 до 6 км
При желании можно арендовать велосипеды — 550 ₽ за час
Во входной зоне парка есть ресторан и кафе. Стоимость кофе, чая — около 350 ₽
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк Малевича
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте.
Марина — ваша команда гидов в Одинцово
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 2015 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный гид, высшее образование, дополнительное — «История искусства». Есть аккредитация на проведение экскурсий в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных и постоянных музейных выставках.
важным творческое начало и увлечённость.
важным творческое начало и увлечённость. Работа гида — это живое общение, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства. Стремлюсь заинтересовать и увлечь, создать ощущение совместного творчества.
Наша команда — это гиды, объединённые любовью к Москве и желанием делиться её уникальной историей. Открываем удивительные страницы культуры, архитектуры и традиций, делая каждую программу не просто информационной, а по-настоящему эмоциональной.
Специализируемся на разных темах и маршрутах — от истории и архитектуры до велоэкскурсий и сплавов на байдарках. Каждый в команде обладает глубокими и уникальными знаниями в своей области.
