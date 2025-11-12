Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
Групповая
до 15 чел.
Переделкино и «шестидесятники» (в группе)
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: МЦД-4, станция «Мичуринец»
Расписание: в воскресенье в 13:00
7 дек в 13:00
14 дек в 13:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот» - из Одинцово
Осмотреть Главный храм Вооружённых сил и пройти 1418 шагов к победе - с аккредитованным гидом
Начало: На Привокзальной площади в Одинцово
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
15 700 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Одинцово в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Одинцово
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Одинцово в ноябре 2025
Сейчас в Одинцово в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 15 700.
Экскурсии по окрестностям Одинцово и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь