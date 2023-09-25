В погоне за хариусомРанним утром мы встретимся с вами на причале в поселке Хужир. Здесь вас уже будут ждать моторные лодки. После небольшого инструктажа занимаем места и отправляемся за трофеями. Объектом лова сегодня будет байкальский хариус.

Рыбалка на хариуса —особого рода удовольствие. Рыба очень осторожная и сильная. Даже небольшие хариусы оказывают яростное сопротивление при подсечке. Ловят хариуса на спиннинг с особым настроем, который придумали местные рыбаки еще в незапамятные времена. Обо всех тонкостях такой рыбалки вам расскажут наши гиды, большинство из которых — местные жители, рыбаки с огромным опытом.

Все утро вы будете перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон в поисках шустрых стай хариуса. Немного удачи и практики — и желанный трофей окажется у вас на крючке. На обед вам приготовят ваш улов самым популярным способом на Байкале — методом горячего копчения. Хариус по мнению многих является одним из лучших деликатесов. Гарантируем, это блюдо запомнится вам надолго.

После обеда вы продолжите свой путь к следующей локации - по островам Огой, Замогой, Еленка. В зависимости от погодных условий и информации о наличии рыбы вы будете перемещаться от острова к острову, любуясь невероятными пейзажами и испытывая рыбацкую удачу в поимке впечатляющего трофея.