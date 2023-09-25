На рыбалку за хариусом на Байкале

Ольхон: Однодневное путешествие с рыбалкой и пикником на островах Байкала

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Приглашаем в однодневное путешествие по воде среди островов Байкала.

Целый день будем перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон в поисках шустрых стай хариуса, а на обед вам приготовят ваш улов методом горячего.

Также мы побываем на островах Огой, Замогой и Еленка — будем любоваться невероятными пейзажами и испытывать рыбацкую удачу.
На рыбалку за хариусом на Байкале
На рыбалку за хариусом на Байкале
На рыбалку за хариусом на Байкале
На рыбалку за хариусом на Байкале
На рыбалку за хариусом на Байкале
На рыбалку за хариусом на Байкале
Ближайшие даты:
25
сен
26
сен
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28
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30
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даты

Что вас ожидает:

  • Ольхон
  • Огой
  • Замогой
  • Еленка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В погоне за хариусомРанним утром мы встретимся с вами на причале в поселке Хужир. Здесь вас уже будут ждать моторные лодки. После небольшого инструктажа занимаем места и отправляемся за трофеями. Объектом лова сегодня будет байкальский хариус.
Рыбалка на хариуса —особого рода удовольствие. Рыба очень осторожная и сильная. Даже небольшие хариусы оказывают яростное сопротивление при подсечке. Ловят хариуса на спиннинг с особым настроем, который придумали местные рыбаки еще в незапамятные времена. Обо всех тонкостях такой рыбалки вам расскажут наши гиды, большинство из которых — местные жители, рыбаки с огромным опытом.
Все утро вы будете перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон в поисках шустрых стай хариуса. Немного удачи и практики — и желанный трофей окажется у вас на крючке. На обед вам приготовят ваш улов самым популярным способом на Байкале — методом горячего копчения. Хариус по мнению многих является одним из лучших деликатесов. Гарантируем, это блюдо запомнится вам надолго.
После обеда вы продолжите свой путь к следующей локации - по островам Огой, Замогой, Еленка. В зависимости от погодных условий и информации о наличии рыбы вы будете перемещаться от острова к острову, любуясь невероятными пейзажами и испытывая рыбацкую удачу в поимке впечатляющего трофея.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда моторной лодки класса «Казанка», «Амур»
  • Сопровождение гидом
  • Питание по программе — обед-пикник на острове
  • Все необходимые снасти и наживки для рыбалки
  • Аренда оборудования для организации пикника
Что не входит
  • Размещение в гостинице
  • Авиа/жд билеты
  • Услуги и экскурсии, не указанные в программе
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Трансферы, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Встречаемся на причале в поселке Хужир
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Рыбалка
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Животные

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