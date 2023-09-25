Ольхон: Однодневное путешествие с рыбалкой и пикником на островах Байкала
Приглашаем в однодневное путешествие по воде среди островов Байкала.
Целый день будем перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон в поисках шустрых стай хариуса, а на обед вам приготовят ваш улов методом горячего.
Также мы побываем на островах Огой, Замогой и Еленка — будем любоваться невероятными пейзажами и испытывать рыбацкую удачу.
Целый день будем перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон в поисках шустрых стай хариуса, а на обед вам приготовят ваш улов методом горячего.
Также мы побываем на островах Огой, Замогой и Еленка — будем любоваться невероятными пейзажами и испытывать рыбацкую удачу.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ольхон
- Огой
- Замогой
- Еленка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В погоне за хариусомРанним утром мы встретимся с вами на причале в поселке Хужир. Здесь вас уже будут ждать моторные лодки. После небольшого инструктажа занимаем места и отправляемся за трофеями. Объектом лова сегодня будет байкальский хариус.
Рыбалка на хариуса —особого рода удовольствие. Рыба очень осторожная и сильная. Даже небольшие хариусы оказывают яростное сопротивление при подсечке. Ловят хариуса на спиннинг с особым настроем, который придумали местные рыбаки еще в незапамятные времена. Обо всех тонкостях такой рыбалки вам расскажут наши гиды, большинство из которых — местные жители, рыбаки с огромным опытом.
Все утро вы будете перемещаться от бухты к бухте вдоль острова Ольхон в поисках шустрых стай хариуса. Немного удачи и практики — и желанный трофей окажется у вас на крючке. На обед вам приготовят ваш улов самым популярным способом на Байкале — методом горячего копчения. Хариус по мнению многих является одним из лучших деликатесов. Гарантируем, это блюдо запомнится вам надолго.
После обеда вы продолжите свой путь к следующей локации - по островам Огой, Замогой, Еленка. В зависимости от погодных условий и информации о наличии рыбы вы будете перемещаться от острова к острову, любуясь невероятными пейзажами и испытывая рыбацкую удачу в поимке впечатляющего трофея.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда моторной лодки класса «Казанка», «Амур»
- Сопровождение гидом
- Питание по программе — обед-пикник на острове
- Все необходимые снасти и наживки для рыбалки
- Аренда оборудования для организации пикника
- Что не входит
- Размещение в гостинице
- Авиа/жд билеты
- Услуги и экскурсии, не указанные в программе
- Алкогольная и табачная продукция
- Трансферы, не указанные в программе
- Место начала и завершения?
- Хужир
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Встречаемся на причале в поселке Хужир
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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