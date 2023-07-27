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не сказать! Наш путь пролегал по Иркутской области. Я никогда не видела такого количества коров, лошадей и баранов, свободно пасущихся по бескрайним пастбищам! А какие они все красивые и… не пуганные. Они свободно могут идти перед машиной и это будет головная боль у водителя, а не у коровы или лошади. По дороге мы задобрили богов, Иван угостил нас вкуснейшей настойкой, надо отметить, что дороги в очень хорошем состоянии. На пароме мы переправились на Ольхон. Очередей не было! А вот на самом острове по дорогам можно проехать только на внедорожнике! Иван отлично справлялся с ними! Отель наш находился в п. Хужир. Иван показал нам сам поселок, скалу Шаманку и Сарайский пляж, потом отвез в отель и помог заселиться, после чего откланялся, оставив свои координаты и телефон со словами "Я всегда на связи". Обследовать мыс Бурхан мы пошли сами. Очень ветренно было. Катя представляла себя птицей, раскрыв руки и изображая полет, настолько сильный был ветер. На мысе есть причудливые скалы: сокол, черепаха. А какой прекрасный закат! И рассвет! На следующий день Иван показал нам остров. Мы проехали по всей южной части острова. Сад камней, гора "Трезубец", остатки древней стены, березка, растущая вопреки условиям вокруг нее и,конечно, вид с горы на Большое море - самое большое расстояние между двумя берегами Байкала. Иван много рассказывал о традициях бурятского народа, о религии. А какую замечательную пирамиду он собрал! По его примеру Катя тоже начала собирать пирамиды! И у нее получилось! В завершении путешествия Иван угостил нас прекрасной ухой с домашним пирогом и вкуснейшим десертом - корзиночки с брусникой, кедровыми орешками и сгущенным молоком! Ну и как без домашней наливки! Домой возвращались уставшие, но довольные! Иван - замечательный экскурсовод, он не навязывает историй, это происходит как само собой разумеющееся - просто беседа! Кате он очень понравился! Всем рекомендую эту экскурсию! А Ивану и Ольге - процветания и благополучия! Спасибо большое!