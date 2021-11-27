Что вас ожидает

День 1. Путь в Хужир, Сарайский пляж и закат у скалы Шаманка

По дороге к острову Ольхон вы познакомитесь с культурой и традициями бурятского народа, живущего на берегах Байкала. Погрузитесь в историю распространения в этих краях шаманизма, увидите природные храмы и задобрите бога Бурхана. А также остановитесь в колоритном кафе и попробуете национальную кухню: буузы, бухлер, боовы и урме. Заселившись в отель в поселке Хужир, отправитесь гулять по экотропе Сарайского пляжа и встречать закат у скалы Шаманка.

День 2. Мыс Хобой, пикник и захватывающие дух виды

Мы доедем до самой северной и сакральной оконечности острова — мыса Хобой. По пути остановимся в фантастически живописных местах: на урочище Песчаное, мысах Харанцы и Три брата. Полюбуемся сказочными пляжами, отвесными скалами, степными полями и сосновыми лесами. Кроме того, увидим скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала». Выпьем чашку свежесваренного кофе и травяного чая в песчаной бухте и устроим обед-пикник с самым красивым видом на озеро.

Организационные детали