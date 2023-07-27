Встретите закат у скалы Шаманка, услышите легенду о мысе Хобой и узнаете, почему на Байкале развит шаманизм.
Погрузитесь в местные традиции, погуляете по экотропе Сарайского пляжа и выпьете свежесваренный кофе в живописной бухте.
Описание экскурсии
День 1. Путь в Хужир, Сарайский пляж и закат у скалы Шаманка
По дороге к острову Ольхон вы познакомитесь с культурой и традициями бурятского народа, живущего на берегах Байкала. Погрузитесь в историю распространения в этих краях шаманизма, увидите природные храмы и задобрите бога Бурхана. А также по пути остановитесь в колоритном кафе и попробуете национальную кухню: буузы, бухлер, боовы и урме (оплачивается дополнительно). Заселившись в отель в поселке Хужир, отправитесь гулять по экотропе Сарайского пляжа и встречать закат у скалы Шаманка.
День 2. Южная оконечность острова, пикник и захватывающие дух виды
Встречаем утро на Байкале и отправляемся в путешествие по неизведанным просторам южной оконечности острова Ольхон. Первая остановка — смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на поселок Хужир. Далее посетим сад камней и остановимся на мысе с великолепным видом на остров Огой — одним из самых сакральных мест Байкала. Затем пересечем остров и окажемся на его восточной стороне. Берег здесь благоухает цветами альпийских трав, а с мыса открывается завораживающий вид на Большое Море! В завершении дня посетим «замок Хулу» — это невысокие скалы, покрытые лишайником салатового цвета, которому более тысячи лет.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi L200
- Билеты в национальный парк включены в стоимость
- Дополнительные расходы: отель, питание в туре
- Если вас необходимо забрать из п. Листвянка, трансфер оплачивается дополнительно 2000 ₽
- Дополнительно можно посетить экскурсию на Северную оконечность острова Ольхон в составе сборной группы (от 2500 ₽ на чел.) или индивидуально (12 000 ₽)
- В связи с погодными условиями или ЧС по пожароопасной ситуации на острове Ольхон летом, маршрут может быть скорректирован
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Много свободного времени для спокойных семейных прогулок по острову. Мы всем довольны. Спасибо