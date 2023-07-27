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Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие

Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
Ольхон — одна из девяти святынь Азии. Вы проедете по нему на внедорожнике с юга до севера, останавливаясь в самых красивых местах.

Встретите закат у скалы Шаманка, услышите легенду о мысе Хобой и узнаете, почему на Байкале развит шаманизм.

Погрузитесь в местные традиции, погуляете по экотропе Сарайского пляжа и выпьете свежесваренный кофе в живописной бухте.
5
16 отзывов
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие

Описание экскурсии

День 1. Путь в Хужир, Сарайский пляж и закат у скалы Шаманка

По дороге к острову Ольхон вы познакомитесь с культурой и традициями бурятского народа, живущего на берегах Байкала. Погрузитесь в историю распространения в этих краях шаманизма, увидите природные храмы и задобрите бога Бурхана. А также по пути остановитесь в колоритном кафе и попробуете национальную кухню: буузы, бухлер, боовы и урме (оплачивается дополнительно). Заселившись в отель в поселке Хужир, отправитесь гулять по экотропе Сарайского пляжа и встречать закат у скалы Шаманка.

День 2. Южная оконечность острова, пикник и захватывающие дух виды

Встречаем утро на Байкале и отправляемся в путешествие по неизведанным просторам южной оконечности острова Ольхон. Первая остановка — смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на поселок Хужир. Далее посетим сад камней и остановимся на мысе с великолепным видом на остров Огой — одним из самых сакральных мест Байкала. Затем пересечем остров и окажемся на его восточной стороне. Берег здесь благоухает цветами альпийских трав, а с мыса открывается завораживающий вид на Большое Море! В завершении дня посетим «замок Хулу» — это невысокие скалы, покрытые лишайником салатового цвета, которому более тысячи лет.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi L200
  • Билеты в национальный парк включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: отель, питание в туре
  • Если вас необходимо забрать из п. Листвянка, трансфер оплачивается дополнительно 2000 ₽
  • Дополнительно можно посетить экскурсию на Северную оконечность острова Ольхон в составе сборной группы (от 2500 ₽ на чел.) или индивидуально (12 000 ₽)
  • В связи с погодными условиями или ЧС по пожароопасной ситуации на острове Ольхон летом, маршрут может быть скорректирован

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 16 часов 20 минут
Провела экскурсии для 200 туристов
Меня зовут Ольга, я родилась и выросла на Байкале. Влюбляю в него путешественников уже более 10 лет. Экскурсии проходят в составе нашей маленькой семьи: я, мой муж Иван и пес Шон. Мы покажем вам настоящие заповедные места, где любим отдыхать сами. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Людмила
Наше путешествие на Ольхон было заключительным из всех путешествий на Байкал, которые мы запланировали. Мы - это я, муж и внучка Катя 8-ми лет. Сказать, что нам понравилось - ничего
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не сказать! Наш путь пролегал по Иркутской области. Я никогда не видела такого количества коров, лошадей и баранов, свободно пасущихся по бескрайним пастбищам! А какие они все красивые и… не пуганные. Они свободно могут идти перед машиной и это будет головная боль у водителя, а не у коровы или лошади. По дороге мы задобрили богов, Иван угостил нас вкуснейшей настойкой, надо отметить, что дороги в очень хорошем состоянии. На пароме мы переправились на Ольхон. Очередей не было! А вот на самом острове по дорогам можно проехать только на внедорожнике! Иван отлично справлялся с ними! Отель наш находился в п. Хужир. Иван показал нам сам поселок, скалу Шаманку и Сарайский пляж, потом отвез в отель и помог заселиться, после чего откланялся, оставив свои координаты и телефон со словами "Я всегда на связи". Обследовать мыс Бурхан мы пошли сами. Очень ветренно было. Катя представляла себя птицей, раскрыв руки и изображая полет, настолько сильный был ветер. На мысе есть причудливые скалы: сокол, черепаха. А какой прекрасный закат! И рассвет! На следующий день Иван показал нам остров. Мы проехали по всей южной части острова. Сад камней, гора "Трезубец", остатки древней стены, березка, растущая вопреки условиям вокруг нее и,конечно, вид с горы на Большое море - самое большое расстояние между двумя берегами Байкала. Иван много рассказывал о традициях бурятского народа, о религии. А какую замечательную пирамиду он собрал! По его примеру Катя тоже начала собирать пирамиды! И у нее получилось! В завершении путешествия Иван угостил нас прекрасной ухой с домашним пирогом и вкуснейшим десертом - корзиночки с брусникой, кедровыми орешками и сгущенным молоком! Ну и как без домашней наливки! Домой возвращались уставшие, но довольные! Иван - замечательный экскурсовод, он не навязывает историй, это происходит как само собой разумеющееся - просто беседа! Кате он очень понравился! Всем рекомендую эту экскурсию! А Ивану и Ольге - процветания и благополучия! Спасибо большое!

Наше путешествие на Ольхон было заключительным из всех путешествий на Байкал, которые мы запланировали. Мы -
Наше путешествие на Ольхон было заключительным из всех путешествий на Байкал, которые мы запланировали. Мы -
Наше путешествие на Ольхон было заключительным из всех путешествий на Байкал, которые мы запланировали. Мы -
Наше путешествие на Ольхон было заключительным из всех путешествий на Байкал, которые мы запланировали. Мы -
Наше путешествие на Ольхон было заключительным из всех путешествий на Байкал, которые мы запланировали. Мы -
Наше путешествие на Ольхон было заключительным из всех путешествий на Байкал, которые мы запланировали. Мы -
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Евгений
Потрясающие два дня! Это не экскурсия, это именно путешествие. Полноценное и наполненное истинной энергетикой этих мест. У нас получидось магическое знакомство с Байкалом. Отдельное спасибо нашему исключительному во всех смыслах
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слова проводнику по этим чудесным местам - Ивану, очень светлому и открытому человеку. Настоящему фанату своего дела. Маршрут шикарный, были учтены все наши хотелки и куча приятных бонусов к основной программе. Главное условие и совет будущим путешественникам на Байкал и Ольхон - своевременно давайте гида обратную связь и тогда все будет выше всяческих похвал.

Потрясающие два дня! Это не экскурсия, это именно путешествие. Полноценное и наполненное истинной энергетикой этих мест.
Потрясающие два дня! Это не экскурсия, это именно путешествие. Полноценное и наполненное истинной энергетикой этих мест.
Потрясающие два дня! Это не экскурсия, это именно путешествие. Полноценное и наполненное истинной энергетикой этих мест.
Потрясающие два дня! Это не экскурсия, это именно путешествие. Полноценное и наполненное истинной энергетикой этих мест.
Потрясающие два дня! Это не экскурсия, это именно путешествие. Полноценное и наполненное истинной энергетикой этих мест.
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Е
Было круто! Я путешествовала с сыном 10 лет и дочерью 14 лет. Ребята в восторге! Иван отличный водитель, интересный собеседник и прекрасный кулинар:)) Уха, запеченный омуль и замазка с диким
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чесноком - бомба! Маршрут не утомляет, а открывает очаровательные уголки острова. Никакого заученного и монотонного текста. Всегда живой диалог чем интересно для взрослых и детей.
Очень рекомендую!!! Нам есть с чем сравнивать.

Было круто! Я путешествовала с сыном 10 лет и дочерью 14 лет. Ребята в восторге! Иван
Было круто! Я путешествовала с сыном 10 лет и дочерью 14 лет. Ребята в восторге! Иван
Было круто! Я путешествовала с сыном 10 лет и дочерью 14 лет. Ребята в восторге! Иван
Было круто! Я путешествовала с сыном 10 лет и дочерью 14 лет. Ребята в восторге! Иван
Было круто! Я путешествовала с сыном 10 лет и дочерью 14 лет. Ребята в восторге! Иван
Было круто! Я путешествовала с сыном 10 лет и дочерью 14 лет. Ребята в восторге! Иван
Было круто! Я путешествовала с сыном 10 лет и дочерью 14 лет. Ребята в восторге! Иван
Было круто! Я путешествовала с сыном 10 лет и дочерью 14 лет. Ребята в восторге! Иван+2
Было круто! Я путешествовала с сыном 10 лет и дочерью 14 лет. Ребята в восторге! Иван
Было круто! Я путешествовала с сыном 10 лет и дочерью 14 лет. Ребята в восторге! Иван
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Мария
Ольхон, несомненно, визитная карточка Байкала, и хотя бы один раз тут стоит побывать. Нам очень подошел формат этого автопутешествия, учитывая, что моя дочь плохо переносит длительную дорогу в общественном транспорте.
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Здорово было то, что наш гид Иван оказался интересным собеседником, так что долгая дорога пролетела незаметно. Очень признательны Ивану и за его внимательность и тактичность. На локациях у нас было достаточно времени побыть наедине с собой и с природой, и даже насладиться чашечкой горячего кофе!
По нашим ощущениям, май оказался идеальным временем для поездки, когда погода хороша, а людей еще совсем немного. Северную часть острова однозначно рекомендуем посетить, хотя за два дня может показаться и тяжеловато.

Ольхон, несомненно, визитная карточка Байкала, и хотя бы один раз тут стоит побывать. Нам очень подошел
Ольхон, несомненно, визитная карточка Байкала, и хотя бы один раз тут стоит побывать. Нам очень подошел
Ольхон, несомненно, визитная карточка Байкала, и хотя бы один раз тут стоит побывать. Нам очень подошел
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Кристина
Спасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом Ольхон. Все прошло великолепно, два дня на одном дыхании несмотря на то, что мы были сразу с самолёта. Иван показал таинственные уголки острова, накормил вкусным обедом и напоил чудесным кофе. Очень советую данную экскурсию.
Спасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом Ольхон.
Спасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом Ольхон.
Спасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом Ольхон.
Спасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом Ольхон.
Спасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом Ольхон.
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М
Ездили с семьей: я, муж и сын 5 лет. Хотим поблагодарить Ивана за терпение к нашему неугомонному сыну и увлекательное путешествие по острову. Безусловно, в индивидуальной экскурсии море плюсов, один из которых-прибытие к знаковым местам отдельно от туристических групп.
Много свободного времени для спокойных семейных прогулок по острову. Мы всем довольны. Спасибо
Ездили с семьей: я, муж и сын 5 лет. Хотим поблагодарить Ивана за терпение к нашему
Ездили с семьей: я, муж и сын 5 лет. Хотим поблагодарить Ивана за терпение к нашему
Ездили с семьей: я, муж и сын 5 лет. Хотим поблагодарить Ивана за терпение к нашему
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