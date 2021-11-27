Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие

Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании

Ольхон — одна из девяти святынь Азии.

Вы проедете по нему на внедорожнике с юга до севера, останавливаясь в самых красивых местах.

Встретите закат у скалы Шаманка, услышите легенду о мысе Хобой и узнаете, почему на Байкале развит шаманизм.

Погрузитесь в местные традиции, погуляете по экотропе Сарайского пляжа и выпьете свежесваренный кофе в живописной бухте.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День 1. Путь в Хужир, Сарайский пляж и закат у скалы Шаманка

По дороге к острову Ольхон вы познакомитесь с культурой и традициями бурятского народа, живущего на берегах Байкала. Погрузитесь в историю распространения в этих краях шаманизма, увидите природные храмы и задобрите бога Бурхана. А также остановитесь в колоритном кафе и попробуете национальную кухню: буузы, бухлер, боовы и урме. Заселившись в отель в поселке Хужир, отправитесь гулять по экотропе Сарайского пляжа и встречать закат у скалы Шаманка.

День 2. Мыс Хобой, пикник и захватывающие дух виды

Мы доедем до самой северной и сакральной оконечности острова — мыса Хобой. По пути остановимся в фантастически живописных местах: на урочище Песчаное, мысах Харанцы и Три брата. Полюбуемся сказочными пляжами, отвесными скалами, степными полями и сосновыми лесами. Кроме того, увидим скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала». Выпьем чашку свежесваренного кофе и травяного чая в песчаной бухте и устроим обед-пикник с самым красивым видом на озеро.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi L200
  • Билеты в национальный парк и пикник во второй день включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: отель, еда и напитки в кафе

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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