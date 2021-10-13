Все экскурсии в Ольхоне
Доступно 23 экскурсии 🚌 в Ольхоне на 2021 год, 128 ⭐ отзывов, цены от 2250₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
6ч
2 300₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
Ольхон - уникальное место с многообразием ландшафта
Ежедневно в 10:00
Индивидуальный тур
6ч
9 700₽
за 1-9 чел.
Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
Однодневная индивидуальная экскурсия на остров Ольхон - здесь сконцентрировано всё многообразие...
Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
9 700₽
за 1-4 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон
Песчаные дюны, хвойные леса, льды, фантастические скалы и байкальская уха за один день
Индивидуальная экскурсия
6ч
13 000₽
за 1-8 чел.
Каждый день в 10.00
7ч
2 250₽
за 1 чел.
На буханке — к северу Ольхона!
Отправиться к мысу Хобой, а по пути увидеть острова и насладиться панорамами Байкала
ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
25 000₽
за 1-7 чел.
"Рыболовный круиз по озеру Байкал" : на кораблике
Байкал - это особо охраняемая экологическая система с неповторимым разнообразием флоры и фауны
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
9 700₽
за 1-4 чел.
Джип-тур по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Индивидуальная экскурсия
1ч
3 000₽
за 1 чел.
Конная прогулка вдоль озера Байкал
Конная экскурсия - уникальная возможность увидеть мир глазами первопроходца! Тюрки, буряты и русские...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
13ч
25 400₽
за 1-4 чел.
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Индивидуальный тур
2д 7ч
32 000₽
за 1 чел.
Сердце Байкала - Ольхон (индивидуальная поездка)
Частный тур на остров Ольхон - уникальная возможность побывать в самом сердце Байкала, в месте удивительной...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
14 000₽
за 1-8 чел.
День на Ольхоне
Посетить сакральные памятники, любуясь в пути живописными пейзажами священного Байкала
Индивидуальная экскурсия
5д
50 000₽
за 1 чел.
Ольхон, Листвянка и Иркутск (индивидуальная поездка)
Всё самое интересное и увлекательное в одном частном туре! Вы посетите сердце Байкала - остров Ольхон,...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
14 500₽
за 1-9 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Индивидуальный тур
1д 10ч
39 450₽
за 1-4 чел.
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала, встретить...
Ежедневно, круглогодично в 09:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
15 000₽
за 1-4 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
Индивидуальный тур
5ч
4 800₽
за 1 чел.
"Рыболовный тур на Ольхоне" : на катамаране
Получите массу удовольствия и положительных эмоций, а также богатый улов на лучшей рыбалке на...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
12 900₽
за 1-7 чел.
Рассвет на Ольхоне
Отправиться на север острова и полюбоваться ледяными просторами Байкала в свете восходящего солнца
1ч
2 250₽
за 1 чел.
Вечерний круиз на остров Чаек
Остров Чаек - место на Ольхоне, на котором живут чайки
Ежедневно в 19:00
Индивидуальная экскурсия
13ч
27 900₽
за 1-7 чел.
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Увидеть самое глубокое озеро, услышать бурятские легенды о шаманах и узнать историю острова
6ч
3 500₽
за 1 чел.
На теплоходе к святым источники Сурхайты
В 2005 году на острове Огой - самом крупном острове знаменитого озера появился буддийский центр
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
5 000₽
за 1-7 чел.
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Индивидуальная экскурсия
6ч
16 900₽
за 1-7 чел.
Закат на Малом Море
Полюбоваться захватывающими дух панорамами заливов, скал и островов на фоне уходящего солнца
Индивидуальная экскурсия
3ч
32 000₽
за 1-9 чел.
На аэроходе по зимнему Байкалу
Прокатиться по легендарному озеру на катере-амфибии и поразиться красоте ледяного царства
Последние отзывы «Экскурсии Ольхона»
- ЕЕкатерина13 октября 2021Уже лично говорила слова благодарности и напишу ещё раз здесь. Спасибо огромное Галине, Евгению и Сергею за потрясающий день. Он запомнился нам на всю жизнь, каждый раз вспоминаем с восторгом, теплотой и смехом. Как только собиремся зимой, только к этим ребятам. По всем пунктам 10 из 10. Обязательно их советую, не хочется много писать, эмоции зашкаливают, Ольхон, Иркутск- только к ним. Есть с чем сравнить, это золотые люди и огромные профессионалы своего дела.
- ННаталья4 октября 2021Хотим поблагодарить нашего гида и водителя Сергея и организаторов за чудесную экскурсию на север Ольхона. Красота, которую невозможно передать никакими фотографиями. Большое спасибо Сергею, привез, все показал, подсказал, куда идти, накормил вкусной ухой. Пожелание организаторам на будущее: можно было бы записать интересную информацию про остров/местность/озеро и знаковые места, где делают я остановки, в виде аудио гида и включать в машине, было бы более познавательно и полезно, чем терзать водителя вопросами. О минусах, которые не относятся к организаторам. Нам жаль, что остров так бездумно эксплуатируется управляющими национального парка. Дороги там просто отсутствуют, что заставляет прокладывать новые объезды: очень плохая дорога по национальному парку (дороги на Ольхоне - это направления движения. Ладно, асфальт может быть вреден, но чем бы помешала качественная щебёнка? Основная дорога и дороги на юг по сравнению с частью, которая ведёт на север после въезда в национальный парк, это просто хайвеи). Нам пришлось даже пройти пешком самые буераки, просто жалко было машину.
- ААлександра29 сентября 2021Экскурсия хорошая, однозначно рекомендую! Визуально оценить всю мощь и красоту Ольхона можно, только объехав весь остров) Невероятная красота, места потрясающие! Но если вас интересует больше история, то стоит запастись заранее аудиогидом. Также хочется отметить отдельно, что Галина очень доброжелательная, помогала нам с решением некоторых вопросов, всегда была на связи. Спасибо огромное! P.S. очень вкусный обед на свежем воздухе ☺
- ААлександра29 сентября 2021Экскурсия хорошая, однозначно рекомендую! Визуально оценить всю мощь и красоту Ольхона можно, только объехав весь остров) Но если вас интересует больше история, то стоит запастись заранее аудиогидом, т. к. водитель ничего не рассказывает. P.S. очень вкусный обед на свежем воздухе ☺
- Отзыв на: На буханке — к северу Ольхона!ММихаил27 сентября 2021В принципе, замечательная экскурсия. Гид Леонид прожил всю жизнь на Ольхоне и очень хорошо знает свой край. Уха была вкусная, а домашнее сало просто бомбезное!
- ННаталья25 сентября 2021Добрый день. Благодарим за экскурсию! Все прошло отлично! Красивейшие места, комфортный транспорт. Гид Иннокентий, на сколько я поняла, что местный житель. Рассказал о местах, ответил на все вопросы, даже не связанные с самой экскурсией))) Хочу отметить момент, что давал нам столько времени быть на местах, сколько нам требовалось, не торопил! Это дорогого стоит! Обед отличный! Мы рассчитывали только на уху, НО у нас было и первое, и второе, и десерт! Были даже свежие овощи, свои, не покупные! Очень вкусно! Буду рекомендовать! Спасибо за впечатления и эмоции!
- ЕЕлена20 сентября 2021Экскурсия была хорошая в плане видов, впечатлила, Алексей гид вкусно приготовил уху из рыбки, как водитель классный, но к сожалению по поводу рассказа о местах юга Байкала приходилось вытаскивать информацию. Толком ничего не было рассказано. А очень хотелось все узнать о Байкале, об Ольхоне. К сожалению все это мы узнали когда поехали на север Ольхона.
- ЮЮлия19 сентября 2021Большое спасибо Сергею и его железному коню! Было очень интересно! Сергей отлично знает Ольхон, мы посетили интересные и очень красивые места! Сергей пркормил нас вкуснейшим борщем! К нам выходила лиса и мы кормили ее с рук! Это было невероятно! Большое спасибо!
- Отзыв на: День на ОльхонеННадежда19 сентября 2021Огромное спасибо Александру за экскурсию. Это была не просто поездка. Александр с такой любовью рассказывал об Ольхоне, обо всём прекрасном, что нас окружает, поделился легендами и преданиями здешних мест. Он дал нам возможность побыть наедине с природой, подарил полное ощущение, что мы побывали у него в гостях… Здесь рады людям, рады поделиться всем - знаниями, любовью к окружающей природе, чем-то тёплым, уютным, зовущим снова приехать сюда… Спасибо, Александр!
- ЕЕлена18 сентября 2021Потрясающее путешествие на Ольхон. Владимир прекрасный гид. Благодаря его организации тура побывали на знаковых местах без скопления людей. И много получили информации по дороге