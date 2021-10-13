Отзыв на: Джип-тур по северу острова Ольхон Е Екатерина 5 Уже лично говорила слова благодарности и напишу ещё раз здесь. Спасибо огромное Галине, Евгению и Сергею за потрясающий день. Он запомнился нам на всю жизнь, каждый раз вспоминаем с восторгом, теплотой и смехом. Как только собиремся зимой, только к этим ребятам. По всем пунктам 10 из 10. Обязательно их советую, не хочется много писать, эмоции зашкаливают, Ольхон, Иркутск- только к ним. Есть с чем сравнить, это золотые люди и огромные профессионалы своего дела.

Отзыв на: Джип-тур по северу острова Ольхон Н Наталья 5 Хотим поблагодарить нашего гида и водителя Сергея и организаторов за чудесную экскурсию на север Ольхона. Красота, которую невозможно передать никакими фотографиями. Большое спасибо Сергею, привез, все показал, подсказал, куда идти, накормил вкусной ухой. Пожелание организаторам на будущее: можно было бы записать интересную информацию про остров/местность/озеро и знаковые места, где делают я остановки, в виде аудио гида и включать в машине, было бы более познавательно и полезно, чем терзать водителя вопросами. О минусах, которые не относятся к организаторам. Нам жаль, что остров так бездумно эксплуатируется управляющими национального парка. Дороги там просто отсутствуют, что заставляет прокладывать новые объезды: очень плохая дорога по национальному парку (дороги на Ольхоне - это направления движения. Ладно, асфальт может быть вреден, но чем бы помешала качественная щебёнка? Основная дорога и дороги на юг по сравнению с частью, которая ведёт на север после въезда в национальный парк, это просто хайвеи). Нам пришлось даже пройти пешком самые буераки, просто жалко было машину.

Отзыв на: Джип-тур по северу острова Ольхон А Александра 5 Экскурсия хорошая, однозначно рекомендую! Визуально оценить всю мощь и красоту Ольхона можно, только объехав весь остров) Невероятная красота, места потрясающие! Но если вас интересует больше история, то стоит запастись заранее аудиогидом. Также хочется отметить отдельно, что Галина очень доброжелательная, помогала нам с решением некоторых вопросов, всегда была на связи. Спасибо огромное! P.S. очень вкусный обед на свежем воздухе ☺

Отзыв на: Джип-тур по югу острова Ольхон А Александра 5 Экскурсия хорошая, однозначно рекомендую! Визуально оценить всю мощь и красоту Ольхона можно, только объехав весь остров) Но если вас интересует больше история, то стоит запастись заранее аудиогидом, т. к. водитель ничего не рассказывает. P.S. очень вкусный обед на свежем воздухе ☺

Отзыв на: На буханке — к северу Ольхона! М Михаил 5 В принципе, замечательная экскурсия. Гид Леонид прожил всю жизнь на Ольхоне и очень хорошо знает свой край. Уха была вкусная, а домашнее сало просто бомбезное!

Отзыв на: Джип-тур по югу острова Ольхон Н Наталья 5 Добрый день. Благодарим за экскурсию! Все прошло отлично! Красивейшие места, комфортный транспорт. Гид Иннокентий, на сколько я поняла, что местный житель. Рассказал о местах, ответил на все вопросы, даже не связанные с самой экскурсией))) Хочу отметить момент, что давал нам столько времени быть на местах, сколько нам требовалось, не торопил! Это дорогого стоит! Обед отличный! Мы рассчитывали только на уху, НО у нас было и первое, и второе, и десерт! Были даже свежие овощи, свои, не покупные! Очень вкусно! Буду рекомендовать! Спасибо за впечатления и эмоции!

Отзыв на: Джип-тур по югу острова Ольхон Е Елена 5 Экскурсия была хорошая в плане видов, впечатлила, Алексей гид вкусно приготовил уху из рыбки, как водитель классный, но к сожалению по поводу рассказа о местах юга Байкала приходилось вытаскивать информацию. Толком ничего не было рассказано. А очень хотелось все узнать о Байкале, об Ольхоне. К сожалению все это мы узнали когда поехали на север Ольхона.

Отзыв на: День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову Ю Юлия 5 Большое спасибо Сергею и его железному коню! Было очень интересно! Сергей отлично знает Ольхон, мы посетили интересные и очень красивые места! Сергей пркормил нас вкуснейшим борщем! К нам выходила лиса и мы кормили ее с рук! Это было невероятно! Большое спасибо!

Отзыв на: День на Ольхоне Н Надежда 5 Огромное спасибо Александру за экскурсию. Это была не просто поездка. Александр с такой любовью рассказывал об Ольхоне, обо всём прекрасном, что нас окружает, поделился легендами и преданиями здешних мест. Он дал нам возможность побыть наедине с природой, подарил полное ощущение, что мы побывали у него в гостях… Здесь рады людям, рады поделиться всем - знаниями, любовью к окружающей природе, чем-то тёплым, уютным, зовущим снова приехать сюда… Спасибо, Александр!