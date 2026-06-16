Мини-группа
до 11 чел.
Сап-прогулка «Ольхонский закат»
Увидеть, как солнце уходит за горизонт у скалы Шаманки, - с воды, в полной тишине
Начало: На Сарайском пляже
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 18:30
Завтра в 18:30
11 авг в 19:00
2100 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Полюбоваться атмосферными пейзажами сакрального острова, узнать историю и обычаи Байкальской земли
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
11 950 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе - по северу острова Ольхон
Увидеть знаменитый мыс Хобой, загадать желание на мысе Любви и посетить «Хранителя Байкала»
Начало: Посёлок Хужир
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 27 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
На Соболе - к северному краю Ольхона
Путешествие на мыс Хобой - это возможность увидеть величественный Байкал и узнать его тайны. Вас ждёт насыщенный день и уха на костре
Начало: В посёлке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
4150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
Прогулка по Хужиру и Ольхону позволит вам почувствовать всю магию Байкала. Узнайте о легендах местных жителей, посетите мыс Бурхан и скалу Шаманку
Начало: В центре посёлка
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 7900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на джипе по северу острова Ольхон
Песчаные дюны, хвойные леса, фантастические скалы и байкальская уха за один день
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от 28 900 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Прогулка на катере к острову Чаек
Полюбоваться Ольхоном с воды и увидеть шумные птичьи базары на острове Беленький
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 28 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
17 авг в 07:30
18 авг в 07:30
от 38 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия на Ольхон: лед, буддийская ступа и скала Шаманка. Погружение в природу и культуру Байкала
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от 32 000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 13 чел.
Окрестности Ольхона на катере: Огой, Замогой и источники Сурхайте
Проплыть по Малому морю до буддийской ступы, птичьего острова и целебной воды
Начало: На причале возле отеля «Порт Ольхон»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
6500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Рассвет на Ольхоне
Встречайте первые лучи солнца на легендарном Ольхоне. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и фото на память
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от 35 910 ₽
39 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
День на Ольхоне
Погрузитесь в мир легенд и природы на Ольхоне. Узнайте о шаманских традициях и насладитесь видами Байкала, посетив знаковые места острова
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
10 авг в 17:00
11 авг в 17:00
от 28 500 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 13 чел.
Закат на Байкале: на катере по Малому Морю (Ольхон)
Увидеть скалу Шаманку и другие природные красоты в лучах уходящего солнца
Начало: Возле отеля «Порт Ольхон»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 32 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 32 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужины Байкала - Ольхон и скала Шаманка
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора, 7
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
11 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Юг Ольхона на джипе
Однодневная поездка по местам силы и уединённой красоты
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе из Иркутска
Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки
Начало: В Иркутске или посёлке Хужир
Расписание: в среду и субботу в 07:00
15 авг в 07:00
29 авг в 07:00
13 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат на Малом Море
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 39 900 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
Откройте для себя уникальные места Ольхона: скалы, дюны и легенды. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4350 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5300 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Остров Ольхон, Малое Море и Большой Байкал
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора 7
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
11 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Самый крупный остров Байкала - Ольхон (из Иркутска в мини-группе)
Полюбоваться необычной природой острова и увидеть великое озеро с высоты горных утесов
Начало: В Иркутске на ул. Сухэ-Батора
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
15 000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Конная прогулка вдоль озера Байкал
Начало: Остров Ольхон, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: По договоренности
29 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
16 окт в 08:00
17 окт в 08:00
от 74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Водная экскурсия по большому треугольнику Малого моря
Начало: П. Хужир, ул. Байкальская, 2
Расписание: Каждый день в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя прогулка «Закат на катере»
Начало: П. Хужир, ул. Байкальская 2
Расписание: Июнь: 18:00 - 19:30 Июль: 19:00 - 20:30 Август: 19:00 - 20:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 16 июн 2026
Очень насыщенная, интересная экскурсия, посетили много локаций, водитель-экскурсовод интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, а уха, которую он сварил, была просто изумительной, ну и за настойку после такого насыщенного дня особое спасибо
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Н
Дата посещения: 21 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность Алексею.
Ездили 21.10.2025 г. на Ольхон, на комфортабельном джипе. Всё прошло замечательно. В межсезонье удобно ехать, тк
Ездили 21.10.2025 г. на Ольхон, на комфортабельном джипе. Всё прошло замечательно. В межсезонье удобно ехать, тк
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Е
Дата посещения: 13 авг 2025
Путешествие было насыщено только положительными впечатлениями. Организация поездки на высшем уровне, сама поездка была комфортной и увлекательной. Илья внимательный и
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С
Маршрут соответствует описанию, Александр хороший водитель и рассказчик: дорога была не утомительная, виды прекрасные, уха вкусная, с попутчиками повезло. Ольхон надо видеть своими глазами)
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Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое расстояние, прошла комфортно. С
+6
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М
Огромное спасибо Сергею за наше путешествие. 5 с большим плюсом. Много приятных сюрпризов по дороге. По всему маршруту полезная и
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Отличная прогулка на сапах. Качественное сняряжение, приятный гид, интересная программа. рекомендуем.
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С
Много слышала об Ольхоне и вот наконец попала! Очень повезло с гидом Михаилом! Помимо того, что всю дорогу рассказывал что-то
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Отличный маршрут, живописные локации
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А
Все было отлично. Хороший автомобиль - для Ольхона очень актуально. Комфорт не сравнить с буханкой. Все рассказывал. Очень интересно! Большое спасибо Алексею за экскурсию.
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Всего 1210 отзывов на Ольхоне
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Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону
Самые популярные экскурсии на Ольхоне
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Что посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в августе 2026
Сейчас на Ольхоне можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 1500 до 74 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на Ольхоне осенью – это возможность увидеть остров с другой стороны. Теплые краски природы, мягкий климат и доступные цены на экскурсии сделают ваш отдых незабываемым. Бронируйте сейчас и откройте для себя Ольхон во всём его разнообразии