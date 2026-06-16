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Экскурсии на Ольхоне

Найдено 38 экскурсий на Ольхоне, цены от 1500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сап-прогулка «Ольхонский закат»
SUP-прогулки
2 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Сап-прогулка «Ольхонский закат»
Увидеть, как солнце уходит за горизонт у скалы Шаманки, - с воды, в полной тишине
Начало: На Сарайском пляже
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 18:30
Завтра в 18:30
11 авг в 19:00
2100 ₽ за человека
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
72 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Полюбоваться атмосферными пейзажами сакрального острова, узнать историю и обычаи Байкальской земли
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
11 950 ₽ за человека
На буханке - к северу Ольхона
На машине
7 часов
316 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
4000 ₽ за человека
На джипе - по северу острова Ольхон
Джиппинг
На машине
7 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе - по северу острова Ольхон
Увидеть знаменитый мыс Хобой, загадать желание на мысе Любви и посетить «Хранителя Байкала»
Начало: Посёлок Хужир
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 27 500 ₽ за всё до 4 чел.
На Соболе - к северному краю Ольхона
На машине
7 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
На Соболе - к северному краю Ольхона
Путешествие на мыс Хобой - это возможность увидеть величественный Байкал и узнать его тайны. Вас ждёт насыщенный день и уха на костре
Начало: В посёлке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
4150 ₽ за человека
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
Прогулка по Хужиру и Ольхону позволит вам почувствовать всю магию Байкала. Узнайте о легендах местных жителей, посетите мыс Бурхан и скалу Шаманку
Начало: В центре посёлка
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 7900 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие на джипе по северу острова Ольхон
Джиппинг
На машине
6.5 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на джипе по северу острова Ольхон
Песчаные дюны, хвойные леса, фантастические скалы и байкальская уха за один день
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от 28 900 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка на катере к острову Чаек
На катере
1 час
12 отзывов
Групповая
Прогулка на катере к острову Чаек
Полюбоваться Ольхоном с воды и увидеть шумные птичьи базары на острове Беленький
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
2500 ₽ за человека
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
На машине
Джиппинг
6.5 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 28 900 ₽ за всё до 3 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Джиппинг
На машине
13 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
17 авг в 07:30
18 авг в 07:30
от 38 900 ₽ за всё до 4 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия на Ольхон: лед, буддийская ступа и скала Шаманка. Погружение в природу и культуру Байкала
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от 32 000 ₽ за всё до 8 чел.
Окрестности Ольхона на катере: Огой, Замогой и источники Сурхайте
На катере
5 часов
3 отзыва
Групповая
до 13 чел.
Окрестности Ольхона на катере: Огой, Замогой и источники Сурхайте
Проплыть по Малому морю до буддийской ступы, птичьего острова и целебной воды
Начало: На причале возле отеля «Порт Ольхон»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
6500 ₽ за человека
Рассвет на Ольхоне
На машине
6 часов
-
10%
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рассвет на Ольхоне
Встречайте первые лучи солнца на легендарном Ольхоне. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и фото на память
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от 35 910 ₽39 900 ₽ за всё до 3 чел.
День на Ольхоне
На машине
7 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
День на Ольхоне
Погрузитесь в мир легенд и природы на Ольхоне. Узнайте о шаманских традициях и насладитесь видами Байкала, посетив знаковые места острова
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
10 авг в 17:00
11 авг в 17:00
от 28 500 ₽ за всё до 8 чел.
Закат на Байкале: на катере по Малому Морю (Ольхон)
На катере
1.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 13 чел.
Закат на Байкале: на катере по Малому Морю (Ольхон)
Увидеть скалу Шаманку и другие природные красоты в лучах уходящего солнца
Начало: Возле отеля «Порт Ольхон»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2700 ₽ за человека
Байкал: путешествие по острову Ольхон
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 32 000 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 32 000 ₽ за всё до 8 чел.
Жемчужины Байкала - Ольхон и скала Шаманка
12 часов
121 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужины Байкала - Ольхон и скала Шаманка
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора, 7
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
11 500 ₽ за человека
Юг Ольхона на джипе
На машине
Джиппинг
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Юг Ольхона на джипе
Однодневная поездка по местам силы и уединённой красоты
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе из Иркутска
На машине
На микроавтобусе
13 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе из Иркутска
Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки
Начало: В Иркутске или посёлке Хужир
Расписание: в среду и субботу в 07:00
15 авг в 07:00
29 авг в 07:00
13 000 ₽ за человека
Закат на Малом Море
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат на Малом Море
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 39 900 ₽ за всё до 6 чел.
День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
7 часов
103 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
Откройте для себя уникальные места Ольхона: скалы, дюны и легенды. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4350 ₽ за человека
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
Джиппинг
6 часов
87 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5300 ₽ за человека
Остров Ольхон, Малое Море и Большой Байкал
12 часов
49 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Остров Ольхон, Малое Море и Большой Байкал
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора 7
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
11 500 ₽ за человека
Самый крупный остров Байкала - Ольхон (из Иркутска в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Самый крупный остров Байкала - Ольхон (из Иркутска в мини-группе)
Полюбоваться необычной природой острова и увидеть великое озеро с высоты горных утесов
Начало: В Иркутске на ул. Сухэ-Батора
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
15 000 ₽ за человека
Конная прогулка вдоль озера Байкал
Конные прогулки
1 час
9 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Конная прогулка вдоль озера Байкал
Начало: Остров Ольхон, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Джиппинг
6 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: По договоренности
29 900 ₽ за всё до 4 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
На машине
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
16 окт в 08:00
17 окт в 08:00
от 74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная экскурсия по большому треугольнику Малого моря
5 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Водная экскурсия по большому треугольнику Малого моря
Начало: П. Хужир, ул. Байкальская, 2
Расписание: Каждый день в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за человека
Вечерняя прогулка «Закат на катере»
На катере
1.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя прогулка «Закат на катере»
Начало: П. Хужир, ул. Байкальская 2
Расписание: Июнь: 18:00 - 19:30 Июль: 19:00 - 20:30 Август: 19:00 - 20:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
На буханке - к северу Ольхона
Дата посещения: 16 июн 2026
Очень насыщенная, интересная экскурсия, посетили много локаций, водитель-экскурсовод интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, а уха, которую он сварил, была просто изумительной, ну и за настойку после такого насыщенного дня особое спасибо
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Н
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Дата посещения: 21 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность Алексею.
Ездили 21.10.2025 г. на Ольхон, на комфортабельном джипе. Всё прошло замечательно. В межсезонье удобно ехать, тк
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совсем нет туристов, все красивые локации свободны и получаются прекрасные фотографии. Погода была солнечная и совсем не холодно.
На следующий день 22.10.2025 организовали поездку в Аршан, Саяны. Гид Семен рассказал много интересного, угостил горячим чаем. Горы очень сильно впечатлили, полный восторг. Еще сходили на водопад, увидели лаву затухшего вулкана, посетили монгольский рынок, некоторые приняли минеральную ванну! Очень всем рекомендую! Организаторам огромная благодарность!

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Е
На Соболе - к северному краю Ольхона
Дата посещения: 13 авг 2025
Путешествие было насыщено только положительными впечатлениями. Организация поездки на высшем уровне, сама поездка была комфортной и увлекательной. Илья внимательный и
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тщательно подготовленный к каждой остановке организатор, приятный собеседник. Удивительные и чарующие байкальские виды надолго останутся в памяти. Хочется отдельно отметить организованный под открытым небом обед, великолепную уху с закусками. Благодарим Илью за прекрасный день!

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С
На буханке - к северу Ольхона
Маршрут соответствует описанию, Александр хороший водитель и рассказчик: дорога была не утомительная, виды прекрасные, уха вкусная, с попутчиками повезло. Ольхон надо видеть своими глазами)
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Денис
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое расстояние, прошла комфортно. С
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нами был гид Денис, который очень увлеченно рассказывал и сделал поездку интересной с самого начала. Особенно запомнились скала Шаманка, бескрайние байкальские просторы, удивительное спокойствие, штиль на воде и наглые чайки, сопровождавшие паром на остров. Именно здесь по-настоящему ощущаются масштаб, красота и особая атмосфера Байкала. На самом Ольхоне нас встретил уже другой гид Семен. Он тоже очень увлеченно рассказывал об острове, его истории и местных традициях, поэтому экскурсия получилась не только красивой, но и познавательной.
Я настолько вдохновился Байкалом и Ольхоном, что решил остаться на острове еще на пару дней, а группа отправилась обратно в Иркутск.
Если есть какие-то сомнения ехать или нет - то сразу отметайте. Однозначно ехать! Для меня именно эта экскурсия стала главным впечатлением от знакомства с Байкалом и останется в памяти надолго.

Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое
Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое
Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое
Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое+6
Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое
Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое
Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое
Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое
Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое
Экскурсия на Ольхон - это то, ради чего стоит ехать на Байкал. Дорога, несмотря на большое
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М
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Огромное спасибо Сергею за наше путешествие. 5 с большим плюсом. Много приятных сюрпризов по дороге. По всему маршруту полезная и
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интересная информация. Маршрут был оперативно перестроен под наши условия пребывания на острове. Итого мы получили в несколько раз больше, чем даже планировали. Будем рекомендовать друзьям.

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Моника
Сап-прогулка «Ольхонский закат»
Отличная прогулка на сапах. Качественное сняряжение, приятный гид, интересная программа. рекомендуем.
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С
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Много слышала об Ольхоне и вот наконец попала! Очень повезло с гидом Михаилом! Помимо того, что всю дорогу рассказывал что-то
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интересное, он умудрился нас провезти таким маршрутом по Ольхону, что мы практически везде были одни. И это было здорово- побыть с Ольхоном один на один! Понимаю, что так повезти может не все, но нам повезло.
Спасибо команде за отличную организацию и Михаилу за чудесную поездку!

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Анастасия
Окрестности Ольхона на катере: Огой, Замогой и источники Сурхайте
Отличный маршрут, живописные локации
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А
Юг Ольхона на джипе
Все было отлично. Хороший автомобиль - для Ольхона очень актуально. Комфорт не сравнить с буханкой. Все рассказывал. Очень интересно! Большое спасибо Алексею за экскурсию.
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Всего 1210 отзывов на Ольхоне

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону

Самые популярные экскурсии на Ольхоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Сап-прогулка «Ольхонский закат»;
  2. Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе);
  3. На буханке - к северу Ольхона;
  4. На джипе - по северу острова Ольхон;
  5. На Соболе - к северному краю Ольхона.
Что посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой;
  2. Озеро Сердце;
  3. Скала Шаманка;
  4. Халзаны;
  5. Мыс Кобылья голова;
  6. Мыс Харанцы;
  7. Мыс Любви;
  8. Мыс Саган-Хушун.
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в августе 2026
Сейчас на Ольхоне можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 1500 до 74 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на Ольхоне осенью – это возможность увидеть остров с другой стороны. Теплые краски природы, мягкий климат и доступные цены на экскурсии сделают ваш отдых незабываемым. Бронируйте сейчас и откройте для себя Ольхон во всём его разнообразии