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нами был гид Денис, который очень увлеченно рассказывал и сделал поездку интересной с самого начала. Особенно запомнились скала Шаманка, бескрайние байкальские просторы, удивительное спокойствие, штиль на воде и наглые чайки, сопровождавшие паром на остров. Именно здесь по-настоящему ощущаются масштаб, красота и особая атмосфера Байкала. На самом Ольхоне нас встретил уже другой гид Семен. Он тоже очень увлеченно рассказывал об острове, его истории и местных традициях, поэтому экскурсия получилась не только красивой, но и познавательной.

Я настолько вдохновился Байкалом и Ольхоном, что решил остаться на острове еще на пару дней, а группа отправилась обратно в Иркутск.

Если есть какие-то сомнения ехать или нет - то сразу отметайте. Однозначно ехать! Для меня именно эта экскурсия стала главным впечатлением от знакомства с Байкалом и останется в памяти надолго.