Однодневные – экскурсии на Ольхоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» на Ольхоне, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джип-тур по северу острова Ольхон
На машине
Джиппинг
63 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
На машине
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур по югу острова Ольхон
На машине
Джиппинг
23 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарт
    28 июля 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Все что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказать и о севере. К
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    сожалению, погода очень сильно спутала планы из-за сильного дождя, но это не помешало кайфануть по полной. В отличие от спокойного юга - север острова выглядит более брутально и масштабнее. Отдельное спасибо, что Константин довез нас потом до Гастронома и помог погрузить багаж в маршрутку, на которой мы возвращались в Иркутск.

    Все что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказатьВсе что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказатьВсе что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказатьВсе что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказать
  • D
    Dmitriy
    28 июля 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Спасибо за экскурсию, возможность увидеть красоты, за уху с видом на Байкал! Водитель-гид был Константин, спасибо и ему.
    Спасибо за экскурсию, возможность увидеть красоты, за уху с видом на Байкал! Водитель-гид был Константин, спасибо и емуСпасибо за экскурсию, возможность увидеть красоты, за уху с видом на Байкал! Водитель-гид был Константин, спасибо и емуСпасибо за экскурсию, возможность увидеть красоты, за уху с видом на Байкал! Водитель-гид был Константин, спасибо и емуСпасибо за экскурсию, возможность увидеть красоты, за уху с видом на Байкал! Водитель-гид был Константин, спасибо и емуСпасибо за экскурсию, возможность увидеть красоты, за уху с видом на Байкал! Водитель-гид был Константин, спасибо и емуСпасибо за экскурсию, возможность увидеть красоты, за уху с видом на Байкал! Водитель-гид был Константин, спасибо и емуСпасибо за экскурсию, возможность увидеть красоты, за уху с видом на Байкал! Водитель-гид был Константин, спасибо и емуСпасибо за экскурсию, возможность увидеть красоты, за уху с видом на Байкал! Водитель-гид был Константин, спасибо и ему
  • М
    Марина
    23 июля 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Экскурсия прошла очень интересно и душевно. Нам повезло: была произведена замена водителя и автомобиля. В итоге мы ездили с Игорем
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    на Тайоте PAV4. Очень здОрово! Удобно, комфортно, увлекательно. Игорь родился и вырос на Ольхоне, в отношении тех мест, где мы ездили, много рассказывал историй из своего детства, это очень трогательно, вообще, во время поездки мы (я, супруг и Игорь) много беседовали. Игорь показал нам интересные места по программе экскурсии и, кроме того, ещё несколько дополнительных локаций, накормил вкусной ухой из омуля и блинами с вареньем. Спасибо большое за всё организатору экскурсии Галине и Игорю.

  • А
    Анастасия
    6 июля 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Все прошло отлично, машина комфортная, удивительно чистая (учитывая местный ландшафт). Супер вкусный и сытный обед! Мы дополнительно брали проф. гида (Туяна). Это не человек, а зажигалочка:) она сама влюблена в остров, рассказала много интересных фактов.
  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада, что выбрала именно Джип-тур!
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    не пришлось ожидать кого-либо по ходу поездки, все зависело только от нашего темпа осмотра достопримечательностей! Новый УАЗ легко лез в любую гору, спускался по крутым склонам, нас нигде не высаживали, чтобы преодолеть перевал. Если Вам комфортнее в маленькой группе, то выбирайте именно Джип-туры (есть как на юг, так и на север Ольхона). Организаторам успехов!

    Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада
  • Н
    Надежда
    29 июня 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Экскурсию нам проводили водитель Сергей и гид Любовь Глебовна. Нам все очень понравилось. Рекомендуем, не пожалеете
  • А
    Александр
    8 июня 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
    Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую
  • Р
    Роман
    16 марта 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
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    интересно, легко и не принужденно, никуда не подгонял, ответил на все наши вопросы, помог и подсказал все, просто молодец, экскурсией довольны, всем советуем посетить

  • А
    Артем
    26 сентября 2023
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Все отлично) Стоит отметить водителя Сергея) Спасибо за прекрасные впечатления и вкусную уху)

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Однодневные»

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  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Скала Шаманка
  6. Самое главное
  7. Озеро Сердце
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в августе 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 17 900 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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