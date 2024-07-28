6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарт28 июля 2024Все что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказать и о севере. К
- DDmitriy28 июля 2024Спасибо за экскурсию, возможность увидеть красоты, за уху с видом на Байкал! Водитель-гид был Константин, спасибо и ему.
- ММарина23 июля 2024Экскурсия прошла очень интересно и душевно. Нам повезло: была произведена замена водителя и автомобиля. В итоге мы ездили с Игорем
- ААнастасия6 июля 2024Все прошло отлично, машина комфортная, удивительно чистая (учитывая местный ландшафт). Супер вкусный и сытный обед! Мы дополнительно брали проф. гида (Туяна). Это не человек, а зажигалочка:) она сама влюблена в остров, рассказала много интересных фактов.
- ЕЕлена2 июля 2024Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада, что выбрала именно Джип-тур!
- ННадежда29 июня 2024Экскурсию нам проводили водитель Сергей и гид Любовь Глебовна. Нам все очень понравилось. Рекомендуем, не пожалеете
- ААлександр8 июня 2024Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
- РРоман16 марта 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
- ААртем26 сентября 2023Все отлично) Стоит отметить водителя Сергея) Спасибо за прекрасные впечатления и вкусную уху)
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в августе 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 17 900 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию на Ольхоне на 2024 год по теме «Однодневные», 100 ⭐ отзывов, цены от 17900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь