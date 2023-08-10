Увидеть, как живут островитяне на Байкале, и понять, во что они верят
Навестим мыс Бурхан и скалу Шаманку, посмотрим на Хужир с горы и насладимся поразительными видами Байкала.
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Хужиру. Посёлок расположен в центре Ольхона, рядом с легендарным мысом Бурхан. Местный гид познакомит вас с особенностями географии, истории и культуры острова. Расскажет, как здесь строят здания и какие трудности при этом возникают.
Бывший рыбный завод. История крупного предприятия, из-за которого возник посёлок, печальна, но поучительна. Мы разберём причины разорения завода и попробуем предсказать будущее рыбного промысла на озере Байкал.
Мыс Бурхан. Отсюда открываются невероятные панорамы гор Приморского хребта и виды на Байкал. Красота мыса Бурхан впечатляет каждого путешественника, и мы хорошенько рассмотрим его с нескольких сторон.
Скала Шаманка. Мы взглянем на неё с той части мыса, где каждый год проводятся собрания шаманов. Посетим сакральное место — 13 столбов сэргэ. Обсудим, как шаманизм смог сохраниться в сибирских землях и какую форму обрёл в современном мире.
На пути мы встретим православный храм. Поговорим о нём, но глубже затронем историю буддизма. Подумаем, зачем в советское время был разрушен буддийский дацан, находившийся на острове. Выясним историю его создателя, что поможет нам заново взглянуть на бурятов — коренной народ Байкала.
Организационные детали
- Важно иметь удобную обувь для пересечённой местности, защиту от дождя и ветра. Возможны изменения погоды и температуры воздуха. Будьте готовы к прогулке в 3 км.
- Одевайтесь тепло, но берите с собой сумку или рюкзак, чтобы можно было убрать вещи. На берегу прохладнее, чем в самом посёлке. Не помешают солнечные очки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
ежедневно в 10:45 и 17:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре посёлка
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:45 и 17:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Узнали бурятские легенды, историю Хужира. Очень интересно было услышать про особенности Байкала и его влияния на впервые приехавшего сюда.
Замечательная экскурсия для знакомства с местом!
Сомнения в целесообразности экскурсии сложились в результате того, что были на нескольких экскурсиях по Ольхону. Сама по себе пешеходная экскурсия интересна. Гиду оценка 5.