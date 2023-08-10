Через прогулку по Хужиру вы почувствуете весь Байкал. Мы расскажем, почему каждый местный житель здесь — легенда. Объясним, для чего люди едут на обряды к байкальским шаманам. Навестим мыс Бурхан и скалу Шаманку, посмотрим на Хужир с горы и насладимся поразительными видами Байкала.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Хужиру. Посёлок расположен в центре Ольхона, рядом с легендарным мысом Бурхан. Местный гид познакомит вас с особенностями географии, истории и культуры острова. Расскажет, как здесь строят здания и какие трудности при этом возникают.

Бывший рыбный завод. История крупного предприятия, из-за которого возник посёлок, печальна, но поучительна. Мы разберём причины разорения завода и попробуем предсказать будущее рыбного промысла на озере Байкал.

Мыс Бурхан. Отсюда открываются невероятные панорамы гор Приморского хребта и виды на Байкал. Красота мыса Бурхан впечатляет каждого путешественника, и мы хорошенько рассмотрим его с нескольких сторон.

Скала Шаманка. Мы взглянем на неё с той части мыса, где каждый год проводятся собрания шаманов. Посетим сакральное место — 13 столбов сэргэ. Обсудим, как шаманизм смог сохраниться в сибирских землях и какую форму обрёл в современном мире.

На пути мы встретим православный храм. Поговорим о нём, но глубже затронем историю буддизма. Подумаем, зачем в советское время был разрушен буддийский дацан, находившийся на острове. Выясним историю его создателя, что поможет нам заново взглянуть на бурятов — коренной народ Байкала.

Организационные детали