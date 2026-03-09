Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для прогулки по Хужиру и Ольхону - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, температура воздуха позволяет наслаждаться природой и достопримечательностями без лишних неудобств. Май и сентябрь также подходят для посещения, но возможны более прохладные дни и дожди. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям и ограниченной доступности некоторых мест.

Через прогулку по Хужиру вы почувствуете весь Байкал. Местный гид расскажет, почему каждый житель здесь - легенда. Вы узнаете, для чего люди едут на обряды к байкальским шаманам. Посетите мыс

Бурхан и скалу Шаманку, увидите Хужир с горы и насладитесь видами Байкала. Прогулка включает посещение бывшего рыбного завода, где обсудим его историю и будущее рыбного промысла. Также на пути встретится православный храм, а гид расскажет о буддизме и истории разрушенного буддийского дацана. Экскурсию проведёт профессиональный гид, готовьтесь к прогулке в 3 км

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по Хужиру. Посёлок расположен в центре Ольхона, рядом с легендарным мысом Бурхан. Местный гид познакомит вас с особенностями географии, истории и культуры острова. Расскажет, как здесь строят здания и какие трудности при этом возникают.

Бывший рыбный завод. История крупного предприятия, из-за которого возник посёлок, печальна, но поучительна. Мы разберём причины разорения завода и попробуем предсказать будущее рыбного промысла на озере Байкал.

Мыс Бурхан. Отсюда открываются невероятные панорамы гор Приморского хребта и виды на Байкал. Красота мыса Бурхан впечатляет каждого путешественника, и мы хорошенько рассмотрим его с нескольких сторон.

Скала Шаманка. Мы взглянем на неё с той части мыса, где каждый год проводятся собрания шаманов. Посетим сакральное место — 13 столбов сэргэ. Обсудим, как шаманизм смог сохраниться в сибирских землях и какую форму обрёл в современном мире.

На пути мы встретим православный храм. Поговорим о нём, но глубже затронем историю буддизма. Подумаем, зачем в советское время был разрушен буддийский дацан, находившийся на острове. Выясним историю его создателя, что поможет нам заново взглянуть на бурятов — коренной народ Байкала.

Организационные детали