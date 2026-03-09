Прогулка по Хужиру и Ольхону позволит вам почувствовать всю магию Байкала. Узнайте о легендах местных жителей, посетите мыс Бурхан и скалу Шаманку
Через прогулку по Хужиру вы почувствуете весь Байкал. Местный гид расскажет, почему каждый житель здесь - легенда. Вы узнаете, для чего люди едут на обряды к байкальским шаманам. Посетите мыс читать дальшеуменьшить
Бурхан и скалу Шаманку, увидите Хужир с горы и насладитесь видами Байкала.
Прогулка включает посещение бывшего рыбного завода, где обсудим его историю и будущее рыбного промысла.
Также на пути встретится православный храм, а гид расскажет о буддизме и истории разрушенного буддийского дацана. Экскурсию проведёт профессиональный гид, готовьтесь к прогулке в 3 км
Лучшее время для прогулки по Хужиру и Ольхону - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, температура воздуха позволяет наслаждаться природой и достопримечательностями без лишних неудобств. Май и сентябрь также подходят для посещения, но возможны более прохладные дни и дожди. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям и ограниченной доступности некоторых мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мыс Бурхан
Скала Шаманка
Бывший рыбный завод
Православный храм
Описание экскурсии
Прогулка по Хужиру. Посёлок расположен в центре Ольхона, рядом с легендарным мысом Бурхан. Местный гид познакомит вас с особенностями географии, истории и культуры острова. Расскажет, как здесь строят здания и какие трудности при этом возникают.
Бывший рыбный завод. История крупного предприятия, из-за которого возник посёлок, печальна, но поучительна. Мы разберём причины разорения завода и попробуем предсказать будущее рыбного промысла на озере Байкал.
Мыс Бурхан. Отсюда открываются невероятные панорамы гор Приморского хребта и виды на Байкал. Красота мыса Бурхан впечатляет каждого путешественника, и мы хорошенько рассмотрим его с нескольких сторон.
Скала Шаманка. Мы взглянем на неё с той части мыса, где каждый год проводятся собрания шаманов. Посетим сакральное место — 13 столбов сэргэ. Обсудим, как шаманизм смог сохраниться в сибирских землях и какую форму обрёл в современном мире.
На пути мы встретим православный храм. Поговорим о нём, но глубже затронем историю буддизма. Подумаем, зачем в советское время был разрушен буддийский дацан, находившийся на острове. Выясним историю его создателя, что поможет нам заново взглянуть на бурятов — коренной народ Байкала.
Организационные детали
Важно иметь удобную обувь для пересечённой местности, защиту от дождя и ветра. Возможны изменения погоды и температуры воздуха. Будьте готовы к прогулке в 3 км.
Одевайтесь тепло, но берите с собой сумку или рюкзак, чтобы можно было убрать вещи. На берегу прохладнее, чем в самом посёлке. Не помешают солнечные очки.
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре посёлка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1882 туристов
Я Дмитрий, родился в Улан-Удэ и учился в Иркутске. Благодаря многолетней работе на Байкале изучил сферу гостеприимства вдоль и поперёк. Мои специализации: остров Ольхон и Бурятия, мореходство на Байкале, ледовые дороги Байкала.
Наша команда в первую очередь занимается поездками в городах Иркутск и Улан-Удэ. Специализируемся на путешествиях из города Иркутска на остров Ольхон и из города Улан-Удэ в посёлок Усть-Баргузин.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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П
Полина
экскурсия в поселке Хужир оставила у нас самые приятные впечатления. огромное спасибо нашему гиду Анне, она замечательный экскурсовод, очень доброжелательная, внимательная и приятная в общении. с ней экскурсия прошла легко, читать дальшеуменьшить
интересно и душевно! очень подробно рассказывала об истории поселка Хужир и самого острова Ольхон, поделилась интересными фактами и историями. 2 часа пролетели очень быстро👍🏼 нас очень впечатлило посещение скалы Шаманки и знаменитых 13 столбов Сэргэ. очень красивое место! большое спасибо за прекрасную прогулку и такие теплые впечатления! экскурсия была очень интересной, познавательной и оставила только положительные эмоции🤗
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В
Вячеслав
Хочу поделиться впечатлениями от нашей прогулки по Хужиру с гидом Дмитрием. Это было настоящее погружение в атмосферу острова Ольхон! Дмитрий – настоящий профессионал, который с увлечением рассказывает о своем родном читать дальшеуменьшить
крае. Мы начали с самого сердца Хужира, поселка, который вырос рядом с мистическим мысом Бурхан. Дмитрий не просто показал нам окрестности, но и раскрыл секреты местной географии, поведал об истории и культуре острова. Было очень интересно узнать, как здесь строят дома, учитывая все особенности климата и рельефа. Особое внимание мы уделили истории бывшего рыбного завода. Это печальная, но очень поучительная глава в жизни Ольхона. Дмитрий помог нам понять причины упадка этого крупного предприятия и даже заставил задуматься о будущем байкальского рыболовства. Конечно, мы не могли обойти стороной мыс Бурхан. Его виды на Приморский хребет и бескрайний Байкал просто захватывают дух! Мы осмотрели его с разных ракурсов, и каждый вид был по-своему великолепен. Особое место в нашей экскурсии заняла скала Шаманка. Мы побывали на месте, где традиционно собираются шаманы, и увидели священные 13 столбов сэргэ. Дмитрий интересно рассказал о том, как шаманизм сумел сохраниться в Сибири и какую форму принял сегодня. Наш путь также прошел мимо православного храма, но основное внимание было уделено истории буддизма на острове. Мы обсудили, почему в советское время был разрушен местный дацан, и узнали историю его основателя. Это помогло нам лучше понять культуру бурятского народа, коренного населения Байкала. В завершение нашей насыщенной экскурсии Дмитрий пригласил нас в кафе "Лада". Это было прекрасное место – очень уютное, с вкуснейшей едой. Меню с бурятскими и байкальскими блюдами порадовало своим разнообразием и аутентичностью. Большое спасибо Дмитрию за незабываемую экскурсию и за то, что открыл нам Ольхон с такой глубокой и интересной стороны!
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Александр
Экскурсия прошла чудесно. Анна приятный человек и замечательный рассказчик. Рады, что познакомились с Ольхоном через неё. Спасибо.
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Галина
Великолепный экскурсовод Анна, поведала увлекательные истории об острове Ольхон, настоятельно рекомендую. Провела экскурсию под проливным дождем, запоминающее приключение!
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А
Александр
Отличная обзорная экскурсия по Хужиру. Оптимально по времени и содержанию. Рекомендую брать в первый день посещения, чтобы потом лучше ориентироваться в поселке и понимать почему здесь что-то выглядит или сделано именно так, а не иначе.
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ИРИНА
Нашим гидом была Анна, очень приятная и душевная! Мы были на связи все время еще за сутки до начала экскурсии. В день экскурсии мы только приезжали в Хужир и из-за читать дальшеуменьшить
переправы задержались немного, Анна нас дождалась. Экскурсия была очень интересная, Анна с такой теплотой рассказывала нам об Ольхоне, о Хужире, Байкале, что остаться равнодушными не сможет никто к этим местам! Аня показала нам где можно купить сувениры, вкусно покушать, и даже после экскурсии готова была нам ответить на вопросы по телефону. Спасибо большое за интересную и душевную прогулку по Хужиру!
+2
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