Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе

Увидеть, как живут островитяне на Байкале, и понять, во что они верят

5
5 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Через прогулку по Хужиру вы почувствуете весь Байкал. Мы расскажем, почему каждый местный житель здесь — легенда. Объясним, для чего люди едут на обряды к байкальским шаманам.

Навестим мыс Бурхан и скалу Шаманку, посмотрим на Хужир с горы и насладимся поразительными видами Байкала.
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
Ближайшие даты:
13
авг
14
авг
15
авг
16
авг
17
авг
18
авг
19
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Хужиру. Посёлок расположен в центре Ольхона, рядом с легендарным мысом Бурхан. Местный гид познакомит вас с особенностями географии, истории и культуры острова. Расскажет, как здесь строят здания и какие трудности при этом возникают.

Бывший рыбный завод. История крупного предприятия, из-за которого возник посёлок, печальна, но поучительна. Мы разберём причины разорения завода и попробуем предсказать будущее рыбного промысла на озере Байкал.

Мыс Бурхан. Отсюда открываются невероятные панорамы гор Приморского хребта и виды на Байкал. Красота мыса Бурхан впечатляет каждого путешественника, и мы хорошенько рассмотрим его с нескольких сторон.

Скала Шаманка. Мы взглянем на неё с той части мыса, где каждый год проводятся собрания шаманов. Посетим сакральное место — 13 столбов сэргэ. Обсудим, как шаманизм смог сохраниться в сибирских землях и какую форму обрёл в современном мире.

На пути мы встретим православный храм. Поговорим о нём, но глубже затронем историю буддизма. Подумаем, зачем в советское время был разрушен буддийский дацан, находившийся на острове. Выясним историю его создателя, что поможет нам заново взглянуть на бурятов — коренной народ Байкала.

Организационные детали

  • Важно иметь удобную обувь для пересечённой местности, защиту от дождя и ветра. Возможны изменения погоды и температуры воздуха. Будьте готовы к прогулке в 3 км.
  • Одевайтесь тепло, но берите с собой сумку или рюкзак, чтобы можно было убрать вещи. На берегу прохладнее, чем в самом посёлке. Не помешают солнечные очки.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

ежедневно в 10:45 и 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре посёлка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:45 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Елена
10 авг 2023
Великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Экскурсия пролетает как один миг, на одном дыхании. Вынесла для себя много интересного и познавательного об этом прекрасном острове. Могу с уверенностью рекомендовать эту экскурсию и гида Дмитрия. Получила ответы на все интересующие вопросы и просто комфортно и легко провела время. Спасибо огромное!!!
К
8 авг 2023
Большое спасибо Елизавете за интересную прогулку!
Узнали бурятские легенды, историю Хужира. Очень интересно было услышать про особенности Байкала и его влияния на впервые приехавшего сюда.
Замечательная экскурсия для знакомства с местом!
А
3 авг 2023
Спасибо, за душевную прогулку проводнику Лизе)) идеально для ознакомления с местностью и составления маршрута на дальнейшее путешествие. Лиза с помощью острова заряжает на очень позитивное настроение))
Спасибо, за душевную прогулку проводнику Лизе)) идеально для ознакомления с местностью и составления маршрута на дальнейшее
Е
25 июля 2023
Если планируется посещение дальних, то этот маршрут не нужен. Впечатление от гида хорошие, но можно все посетить самостоятельно.

Сомнения в целесообразности экскурсии сложились в результате того, что были на нескольких экскурсиях по Ольхону. Сама по себе пешеходная экскурсия интересна. Гиду оценка 5.
Т
23 июля 2023
Действительно, душевная прогулка со знающим гидом, время пролетело очень быстро, узнали очень много. Спасибо🙏💕

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Скала Шаманка
Популярные места
Для студентов

Похожие туры из Ольхона

На рыбалочку за хариусом на Байкале
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
На рыбалочку за хариусом на Байкале
Хужир
17 авг
19 авг
20 авг
21 авг
7 000 за человека
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
20 отзывов
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
по договоренности
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
29 880 за всё до 4 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
23 авг
24 авг
28 авг
29 авг
36 400 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ольхоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ольхоне
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ