Нас ждет однодневная поездка в южную часть Ольхона.



Мы побываем на двух мысах, где сохранились остатки древних построек, посетим остров Огой и его главные достопримечательности. Вы увидите знаменитый Хвост Дракона, а также подниметесь к Буддийской ступе Просветления. А на обратном пути вас ждет незабываемый зимний закат на Байкале.