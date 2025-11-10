Нас ждет однодневная поездка в южную часть Ольхона.
Мы побываем на двух мысах, где сохранились остатки древних построек, посетим остров Огой и его главные достопримечательности. Вы увидите знаменитый Хвост Дракона, а также подниметесь к Буддийской ступе Просветления. А на обратном пути вас ждет незабываемый зимний закат на Байкале.
Описание экскурсииМы отправляемся в путешествие по центральной и южной части Ольхона. На отечественном УАЗе проедем по самым красивым и популярным местам острова. Вы увидите невероятной красоты ледяные гроты, пещеры, пузырьковый лед и наплески, а также:
- Шибетский мыс, на котором сохранились остатки древней каменной стены и рва;
- мыс Хоргой, известный развалинами древней курыканской защитной стены;
- остров Огой — второй по величине остров Байкала. Именно здесь находится так называемый «Хвост Дракона», самая западная точка острова, на которой выступающие породы кварца, гранита и известняка расположились таким образом, что образовали фигуру фантастического существа;
- Буддийскую ступу просветления — еще одну достопримечательность Огоя, открытую в 2005 году на самой высокой точке острова. После посещения достопримечательностей нас ждет обед на льду Байкала (время — по согласованию с группой). На обратном пути мы встретим зимний закат на Байкале😍 Важная информация: Отправление возможно из Хужира, Харанцев, Малого Хужира, Ялги.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шибетский мыс
- Мыс Хоргой
- Остров Огой
- Буддийская ступа просветления
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Хужир/Харанцы/Малый Хужир/Ялга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Отправление возможно из Хужира
- Харанцев
- Малого Хужира
- Ялги
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
