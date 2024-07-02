Галина проводит ещё 2 экскурсии

Галина — ваша команда гидов на Ольхоне Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 2871 туриста

Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!