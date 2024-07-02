Галина проводит ещё 2 экскурсии

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Поездка на джипе по югу острова Ольхон

Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Ольхон — кладезь фантастических ландшафтов и пейзажей.

Вы проедете на Ниве по его южной части, останавливаясь на лучших смотровых площадках и наслаждаясь видами на мысы и скалы. Мы предложим травяной чаем и сделаем все, чтобы путешествие прошло весело и комфортно.
4.8
25 отзывов
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
Поездка на джипе по югу острова Ольхон

Описание экскурсии

Захватывающие дух панорамы

Вы прокатитесь на подготовленной Ниве по югу Ольхона и увидите все его самые живописные места. В программе экскурсии:

  • Смотровая площадка Полевой стан — с неё вы насладитесь потрясающим видом на пролив Малое море.
  • Озеро Сердце — минеральное озеро в форме сердца. Считается, что здесь исполняются самые романтичные желания.
  • Курыканская стена — вы узнаете, кто такие «курыкане» и зачем несколько веков назад они построили на острове каменную стену.
  • Озеро Ялга — вы полюбуетесь марсианским степным ландшафтом и тонкой песчаной косой, отделяющей озеро от Малого моря.
  • Мыс Кобылья голова — необычный мыс, напоминающий по форме лошадиный профиль.
  • Замок Хулы — вы рассмотрите невысокие скалы, покрытые лишайником насыщенного салатового цвета.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и обед включены в стоимость
  • Билеты в Прибайкальский национальный парк оплачиваются отдельно — 120 рублей с человека
  • В поездке вас сопровождает водитель-экскурсовод. Профессиональный гид оплачивается дополнительно, стоимость его услуг зависит от загруженности и сезона, но не превышает 5000 рублей.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2871 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада, что выбрала именно Джип-тур! не пришлось ожидать кого-либо по ходу поездки, все зависело только
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от нашего темпа осмотра достопримечательностей! Новый УАЗ легко лез в любую гору, спускался по крутым склонам, нас нигде не высаживали, чтобы преодолеть перевал.
Если Вам комфортнее в маленькой группе, то выбирайте именно Джип-туры (есть как на юг, так и на север Ольхона).
Организаторам успехов!

Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада,
Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада,
Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада,
Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада,
Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада,
Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада,
Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада,
Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада,+1
Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада,
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Даниил
Огромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодой и юг острова выглядел как настоящий морской курорт! Нереальные виды зеленых долин и заливов
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Байкала с песчаными пляжами! Уха на берегу после купания - это просто что-то невероятное!
Огромную благодарность выражаем Алексею, благодаря которому удалось увидеть все великолепие острова без толп туристов! Настолько все понравилось, что уже на следующий день поехали с Алексеем на север острова.

Огромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодой
Огромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодой
Огромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодой
Огромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодой
Огромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодой
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А
Отличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - на юг и север острова в 2 разных дня. Обе экскурсии проводил один и тот
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же водитель-гид, что было удобно и приятно. Особенно хочется отметить, что водитель выбирал маршрут так, чтобы разминуться с большим потоком туристов - это круто и очень удобно:)

Если вы никогда не были на Ольхоне, советую брать 2 экскурсии на юг и на север - две части острова действительно разные, и обе интересные)

Отличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - на
Отличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - на
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В
Тур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легенды. Увидели южную часть острова во множестве красок: разнообразный рельеф, пейзаж, птицы, звери, погода. Наш водитель обращал внимание на особенности мест, которые мы проезжали и посещали.
Тур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легенды.
Тур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легенды.
Тур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легенды.
Тур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легенды.
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А
Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
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Екатерина
Сразу с выводов, мне понравилось! Но надо осознавать, что вы берете не экскурсию, вы берете трансфер по экскурсионным местам. В части организации трансфера все отлично. Машина была хорошая и даже
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выше классом, чем оговаривалось. Водитель приехал вовремя. Еще на пути из поселка, мы объяснили что хотим посмотреть и скорректировали маршрут с водителем.
Из рекомендаций, постарайтесь договорить на выезд на 9:00, тогда можно побывать на некоторых локациях в своей компании.

Сразу с выводов, мне понравилось! Но надо осознавать, что вы берете не экскурсию, вы берете трансфер
Сразу с выводов, мне понравилось! Но надо осознавать, что вы берете не экскурсию, вы берете трансфер
Сразу с выводов, мне понравилось! Но надо осознавать, что вы берете не экскурсию, вы берете трансфер
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