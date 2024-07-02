Галина проводит ещё 2 экскурсии

Ольхон — кладезь фантастических ландшафтов и пейзажей.
Вы проедете на Ниве по его южной части, останавливаясь на лучших смотровых площадках и наслаждаясь видами на мысы и скалы. Мы предложим травяной чаем и сделаем все, чтобы путешествие прошло весело и комфортно.
Вы проедете на Ниве по его южной части, останавливаясь на лучших смотровых площадках и наслаждаясь видами на мысы и скалы. Мы предложим травяной чаем и сделаем все, чтобы путешествие прошло весело и комфортно.
Описание экскурсии
Захватывающие дух панорамы
Вы прокатитесь на подготовленной Ниве по югу Ольхона и увидите все его самые живописные места. В программе экскурсии:
- Смотровая площадка Полевой стан — с неё вы насладитесь потрясающим видом на пролив Малое море.
- Озеро Сердце — минеральное озеро в форме сердца. Считается, что здесь исполняются самые романтичные желания.
- Курыканская стена — вы узнаете, кто такие «курыкане» и зачем несколько веков назад они построили на острове каменную стену.
- Озеро Ялга — вы полюбуетесь марсианским степным ландшафтом и тонкой песчаной косой, отделяющей озеро от Малого моря.
- Мыс Кобылья голова — необычный мыс, напоминающий по форме лошадиный профиль.
- Замок Хулы — вы рассмотрите невысокие скалы, покрытые лишайником насыщенного салатового цвета.
Организационные детали
- Транспортные расходы и обед включены в стоимость
- Билеты в Прибайкальский национальный парк оплачиваются отдельно — 120 рублей с человека
- В поездке вас сопровождает водитель-экскурсовод. Профессиональный гид оплачивается дополнительно, стоимость его услуг зависит от загруженности и сезона, но не превышает 5000 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2871 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада, что выбрала именно Джип-тур! не пришлось ожидать кого-либо по ходу поездки, все зависело только
+1
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Огромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодой и юг острова выглядел как настоящий морской курорт! Нереальные виды зеленых долин и заливов
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А
Отличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - на юг и север острова в 2 разных дня. Обе экскурсии проводил один и тот
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В
Тур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легенды. Увидели южную часть острова во множестве красок: разнообразный рельеф, пейзаж, птицы, звери, погода. Наш водитель обращал внимание на особенности мест, которые мы проезжали и посещали.
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А
Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
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Сразу с выводов, мне понравилось! Но надо осознавать, что вы берете не экскурсию, вы берете трансфер по экскурсионным местам. В части организации трансфера все отлично. Машина была хорошая и даже
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