Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

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День на Ольхоне

Посетить сакральные памятники, любуясь в пути живописными пейзажами священного Байкала

Александр
Александр – Гид из Ольхона
Ольхон — необычное место.

Вы почувствуете это, едва ступив на землю, окруженную древним загадочным озером.

Я познакомлю вас с местной историей 📖, культурой и колоритом, покажу головокружительные видовые площадки и знаменитые памятники природы, а также поделюсь бурятскими преданиями и легендами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 11 500 ₽ за экскурсию

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День на Ольхоне
День на Ольхоне

Что вас ожидает

Ойхон арал
Чем известен Ольхон? Обилием солнечных дней и многообразием ландшафтов природы: есть и густые леса, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами, и голые степи. Мы посетим главные достопримечательности 🏛️ острова и поговорим об истории 📖 края, его жителях и духах. В нашей программе:

  • Мыс Бурхан со скалой-Шаманкой — сердце озера Байкал, одна из девяти святынь Азии. Вы узнаете, какой силой обладает это место и почему бурятским женщинам нельзя было приближаться к мысу, увидите секретную шаманскую пещеру с наскальными рисунками, а также ощутите невероятную связь с природой, стоя на живописном утесе.
  • Мыс Хобой — самая северная точка острова. Вы узнаете, как переводится название мыса с бурятского и догадаетесь, почему его так прозвали, и разглядите при хорошей погоде Ушканьи острова на противоположном берегу.
  • Мыс саган-Хушун, где вы не только насладитесь захватывающей панорамой пролива Малое море 🌊 и Прибайкальского хребта, но и услышите старинную легенду о трех братья, которые ослушались своего отца-шамана.
  • Мыс Шунте-Левый, также известный как «Мыс Любви». Вы удивитесь особенному рельефу скал мыса и насладитесь восхитительными видами на «Большое море».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на 8-местном автомобиле 🚘 УАЗ или Toyota Hilux
  • Экскурсия начинается на острове 🏝️ Ольхон. Если вы остановились в Иркутске, до п. Хужир вы можете добраться на такси 🚕 или заказать трансфер на группу. Экскурсия ⛳ закончится поздно, поэтому нужно будет заранее забронировать номера в отеле в п. Хужир.

Что входит в стоимость, а что —нет

  • Сбор в национальный парк 🌳 оплачивается отдельно — 100/300 рублей (уточняйте заранее, зависит от сезона)
  • Свеже-сваренный рыбный обед и бутылка питьевой байкальской воды для каждого входят в стоимость
  • Также можно заказать экскурсионное сопровождение у профессионального гида-историка, чтобы получить еще больше информации об Острове. Стоимость — 3000 рублей.
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир, о. Ольхон
День на Ольхоне
День на Ольхоне
День на Ольхоне
День на Ольхоне
День на Ольхоне
День на Ольхоне
День на Ольхоне
День на Ольхоне
День на Ольхоне
День на Ольхоне
День на Ольхоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился и вырос на Ольхоне, экскурсиями занимаюсь уже более 10 лет. Я хочу, чтобы вы увидели мой мир таким, каким вижу его я, чтобы вы полюбили остров всей душой и хотели возвращаться сюда снова и снова!
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