Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

Что вас ожидает

Ойхон арал

Чем известен Ольхон? Обилием солнечных дней и многообразием ландшафтов природы: есть и густые леса, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами, и голые степи. Мы посетим главные достопримечательности 🏛️ острова и поговорим об истории 📖 края, его жителях и духах. В нашей программе:

Мыс Бурхан со скалой-Шаманкой — сердце озера Байкал, одна из девяти святынь Азии. Вы узнаете, какой силой обладает это место и почему бурятским женщинам нельзя было приближаться к мысу, увидите секретную шаманскую пещеру с наскальными рисунками, а также ощутите невероятную связь с природой, стоя на живописном утесе.

— сердце озера Байкал, одна из девяти святынь Азии. Вы узнаете, какой силой обладает это место и почему бурятским женщинам нельзя было приближаться к мысу, увидите секретную шаманскую пещеру с наскальными рисунками, а также ощутите невероятную связь с природой, стоя на живописном утесе. Мыс Хобой — самая северная точка острова. Вы узнаете, как переводится название мыса с бурятского и догадаетесь, почему его так прозвали, и разглядите при хорошей погоде Ушканьи острова на противоположном берегу.

— самая северная точка острова. Вы узнаете, как переводится название мыса с бурятского и догадаетесь, почему его так прозвали, и разглядите при хорошей погоде Ушканьи острова на противоположном берегу. Мыс саган-Хушун , где вы не только насладитесь захватывающей панорамой пролива Малое море 🌊 и Прибайкальского хребта, но и услышите старинную легенду о трех братья, которые ослушались своего отца-шамана.

, где вы не только насладитесь захватывающей панорамой пролива Малое море 🌊 и Прибайкальского хребта, но и услышите старинную легенду о трех братья, которые ослушались своего отца-шамана. Мыс Шунте-Левый, также известный как «Мыс Любви». Вы удивитесь особенному рельефу скал мыса и насладитесь восхитительными видами на «Большое море».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на 8-местном автомобиле 🚘 УАЗ или Toyota Hilux

или Toyota Hilux Экскурсия начинается на острове 🏝️ Ольхон. Если вы остановились в Иркутске, до п. Хужир вы можете добраться на такси 🚕 или заказать трансфер на группу. Экскурсия ⛳ закончится поздно, поэтому нужно будет заранее забронировать номера в отеле в п. Хужир.

Что входит в стоимость, а что —нет