Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

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День на Ольхоне

Погрузитесь в мир легенд и природы на Ольхоне. Узнайте о шаманских традициях и насладитесь видами Байкала, посетив знаковые места острова
Ольхон - это место, где природа и история сливаются в одно целое. Остров предлагает разнообразие ландшафтов: от густых лесов до суровых скал. Здесь находятся святыни Азии, такие как мыс Бурхан,
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известный своими шаманскими традициями. Мыс Хобой, самая северная точка, удивит своими видами и легендами. Также вы посетите мыс Саган-Хушун с его панорамами и услышите древние предания.

Экскурсия на Ольхоне - это возможность прикоснуться к истории и культуре, почувствовать силу природы и открыть для себя удивительный мир Байкала

4.9
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Незабываемые виды Байкала
  • 🗿 Легенды и предания Ольхона
  • 🌲 Разнообразие ландшафтов
  • 🚗 Удобное путешествие на авто
  • 📜 Исторические факты и шаманские традиции

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Ольхона - с июня по сентябрь. В это время остров предлагает наиболее комфортные условия для знакомства с его природными и историческими достопримечательностями, что делает поездку особенно увлекательной и насыщенной.
Сейчас август — это идеальное время.
День на Ольхоне
День на Ольхоне
День на Ольхоне

Что можно увидеть

  • Мыс Бурхан
  • Мыс Хобой
  • Мыс Саган-Хушун
  • Мыс Шунте-Левый

Описание экскурсии

Ойхон арал

Чем известен Ольхон? Обилием солнечных дней и многообразием ландшафтов: есть и густые леса, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами, и голые степи. Мы посетим главные достопримечательности острова и поговорим об истории края, его жителях и духах. В нашей программе:

  • Мыс Бурхан со скалой-Шаманкой — сердце озера Байкал, одна из девяти святынь Азии. Вы узнаете, какой силой обладает это место и почему бурятским женщинам нельзя было приближаться к мысу, увидите секретную шаманскую пещеру с наскальными рисунками, а также ощутите невероятную связь с природой, стоя на живописном утесе.
  • Мыс Хобой — самая северная точка острова. Вы узнаете, как переводится название мыса с бурятского, догадаетесь, почему его так прозвали, и разглядите при хорошей погоде Ушканьи острова на противоположном берегу.
  • Мыс саган-Хушун, где вы не только насладитесь захватывающей панорамой пролива Малое море и Прибайкальского хребта, но и услышите старинную легенду о трех братья, которые ослушались своего отца-шамана.
  • Мыс Шунте-Левый, также известный как «Мыс Любви». Вы удивитесь особенному рельефу скал мыса и насладитесь восхитительными видами на «Большое море».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на 8-местном автомобиле УАЗ или Toyota Hilux
  • Экскурсия начинается на острове Ольхон. Если вы остановились в Иркутске, до п. Хужир вы можете добраться на такси или заказать трансфер на группу. Экскурсия закончится поздно, поэтому нужно будет заранее забронировать номера в отеле в п. Хужир.

Что входит в стоимость, а что —нет

  • Сбор в национальный парк оплачивается отдельно — 100/300 рублей (уточняйте заранее, зависит от сезона)
  • Свежесваренный рыбный обед и бутылка питьевой байкальской воды для каждого входят в стоимость
  • Также можно заказать экскурсионное сопровождение у профессионального гида-историка, чтобы получить еще больше информации об Острове. Стоимость — 3000 рублей.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Хужир, о. Ольхон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2729 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос на Ольхоне, экскурсиями занимаюсь уже более 10 лет. Я хочу, чтобы вы увидели мой мир таким, каким вижу его я, чтобы вы полюбили остров всей душой и хотели возвращаться сюда снова и снова!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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19
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2
1
Х
Всё было замечательно, наш гид был фантастическим, и все места, куда он нас водил, были прекрасны.
Всё было замечательно, наш гид был фантастическим, и все места, куда он нас водил, были прекрасны.
Всё было замечательно, наш гид был фантастическим, и все места, куда он нас водил, были прекрасны.
Всё было замечательно, наш гид был фантастическим, и все места, куда он нас водил, были прекрасны.
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Марина
Только с таким проверенным экскурсоводом можно посещать Ольхон! Места там чудесные. Александр знает все лучшие локации.
Будте готовы к езде по бездорожью и тряске в автомобиле. Расстояния там очень приличные. Остров более 70 км в длину. Поэтому экскурсия занимает много времени.
Только с таким проверенным экскурсоводом можно посещать Ольхон! Места там чудесные. Александр знает все лучшие локации.
Только с таким проверенным экскурсоводом можно посещать Ольхон! Места там чудесные. Александр знает все лучшие локации.
Только с таким проверенным экскурсоводом можно посещать Ольхон! Места там чудесные. Александр знает все лучшие локации.
Только с таким проверенным экскурсоводом можно посещать Ольхон! Места там чудесные. Александр знает все лучшие локации.
Только с таким проверенным экскурсоводом можно посещать Ольхон! Места там чудесные. Александр знает все лучшие локации.
Только с таким проверенным экскурсоводом можно посещать Ольхон! Места там чудесные. Александр знает все лучшие локации.
Только с таким проверенным экскурсоводом можно посещать Ольхон! Места там чудесные. Александр знает все лучшие локации.
Только с таким проверенным экскурсоводом можно посещать Ольхон! Места там чудесные. Александр знает все лучшие локации.+2
Только с таким проверенным экскурсоводом можно посещать Ольхон! Места там чудесные. Александр знает все лучшие локации.
Только с таким проверенным экскурсоводом можно посещать Ольхон! Места там чудесные. Александр знает все лучшие локации.
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Анна
Нам очень понравилось! Красоту Ольхона не забыть никогда. Лед Байкала - это что то невероятное. Природа - лучший худоник. Спасибо Александру за то, что показал и рассказал обо всех этих красотах. А уха просто фантастика, даже дети, которые сначала отказывались, попросили добавку.
Нам очень понравилось! Красоту Ольхона не забыть никогда. Лед Байкала - это что то невероятное. Природа
Нам очень понравилось! Красоту Ольхона не забыть никогда. Лед Байкала - это что то невероятное. Природа
Нам очень понравилось! Красоту Ольхона не забыть никогда. Лед Байкала - это что то невероятное. Природа
Нам очень понравилось! Красоту Ольхона не забыть никогда. Лед Байкала - это что то невероятное. Природа
Нам очень понравилось! Красоту Ольхона не забыть никогда. Лед Байкала - это что то невероятное. Природа
Нам очень понравилось! Красоту Ольхона не забыть никогда. Лед Байкала - это что то невероятное. Природа
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И
Прекрасная поездка получилась! Александр все подробно показал и рассказал,на все вопросы ответил). А ещё приготовил прекрасный обед и накормил нас (отдельное спасибо за настойку от девочек). Никто не остался равнодушен! Даже дети хоть под конец и устали). Александр спасибо большое за экскурсию. Будем на ольхоне вновь, обязательно обратимся к вам!
Прекрасная поездка получилась! Александр все подробно показал и рассказал,на все вопросы ответил). А ещё приготовил прекрасный
Прекрасная поездка получилась! Александр все подробно показал и рассказал,на все вопросы ответил). А ещё приготовил прекрасный
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Евгений
Абсолютно ни о чём не пожалели, выбрав экскурсию Александра!
Сразу располагает к себе, приятный в общении человек. Не напрягаешься вообще, просто едете, общаетесь, любуетесь видами. Подстроит маршрут по вашим предпочтениям, если
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потребуется. Провели с Александром 2 дня, побывали на северном и южном направлениях - везде по-своему интересно. Каждая следующая локация не похожа на предыдущую.
Уха - ммм, да это просто волшебство! А с какими видами. . Такая уха запоминается на всю жизнь)
Ездили на буханке втроём. Тепло, комфортно.

В общем, отлично провели время.
Очень рекомендую!

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А
Экскурсия очень понравилась. Составили маршрут исходя из наших пожеланий: были на мысах Саган-Хушун, Хобой, Шунтэ-Левый (Любви), увидели Хранителя Байкала, побывали в пещерах острова Харанцы, посмотрели на голубой лёд. В конце
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экскурсии посетили мыс Бурхан. На мысе Хобой нас ждала вкусная уха из свежей байкальской рыбы. Гид Евгений безопасно и комфортно провез нас по всему маршруту, рассказал много историй и легенд об острове и его обитателях. Остались очень довольны и с приятными впечатлениями возвращаемся домой.

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