Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

Ойхон арал Чем известен Ольхон? Обилием солнечных дней и многообразием ландшафтов природы: есть и густые леса, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами, и голые степи. Мы посетим главные достопримечательности 🏛️ острова и поговорим об истории 📖 края, его жителях и духах. В нашей программе:
Мыс Бурхан со скалой-Шаманкой — сердце озера Байкал, одна из девяти святынь Азии. Вы узнаете, какой силой обладает это место и почему бурятским женщинам нельзя было приближаться к мысу, увидите секретную шаманскую пещеру с наскальными рисунками, а также ощутите невероятную связь с природой, стоя на живописном утесе.
Мыс Хобой — самая северная точка острова. Вы узнаете, как переводится название мыса с бурятского и догадаетесь, почему его так прозвали, и разглядите при хорошей погоде Ушканьи острова на противоположном берегу.
Мыс саган-Хушун, где вы не только насладитесь захватывающей панорамой пролива Малое море 🌊 и Прибайкальского хребта, но и услышите старинную легенду о трех братья, которые ослушались своего отца-шамана.
Мыс Шунте-Левый, также известный как «Мыс Любви». Вы удивитесь особенному рельефу скал мыса и насладитесь восхитительными видами на «Большое море».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на 8-местном автомобиле 🚘 УАЗ или Toyota Hilux
Экскурсия начинается на острове 🏝️ Ольхон. Если вы остановились в Иркутске, до п. Хужир вы можете добраться на такси 🚕 или заказать трансфер на группу. Экскурсия ⛳ закончится поздно, поэтому нужно будет заранее забронировать номера в отеле в п. Хужир.
Что входит в стоимость, а что —нет
Сбор в национальный парк 🌳 оплачивается отдельно — 100/300 рублей (уточняйте заранее, зависит от сезона)
Свеже-сваренный рыбный обед и бутылка питьевой байкальской воды для каждого входят в стоимость
Также можно заказать экскурсионное сопровождение у профессионального гида-историка, чтобы получить еще больше информации об Острове. Стоимость — 3000 рублей.
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир, о. Ольхон
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Александр. Я родился и вырос на Ольхоне, экскурсиями занимаюсь уже более 10 лет. Я хочу, чтобы вы увидели мой мир таким, каким вижу его я, чтобы вы полюбили остров всей душой и хотели возвращаться сюда снова и снова!