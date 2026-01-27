Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

Ольхон - это место, где природа и история сливаются в одно целое. Остров предлагает разнообразие ландшафтов: от густых лесов до суровых скал. Здесь находятся святыни Азии, такие как мыс Бурхан,

известный своими шаманскими традициями. Мыс Хобой, самая северная точка, удивит своими видами и легендами. Также вы посетите мыс Саган-Хушун с его панорамами и услышите древние предания. Экскурсия на Ольхоне - это возможность прикоснуться к истории и культуре, почувствовать силу природы и открыть для себя удивительный мир Байкала

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Ольхона - с июня по сентябрь. В это время остров предлагает наиболее комфортные условия для знакомства с его природными и историческими достопримечательностями, что делает поездку особенно увлекательной и насыщенной.

Сейчас август — это идеальное время.