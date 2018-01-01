Их было всего 50, по данным переписи в Орехово-Зуево за 1902 год. Жили они в месте, где постоянная сырость и грязь. Им было непросто. Ведь в России отношение властей к евреям оставляло желать лучшего. И, тем не менее, они любовно сохраняли свои традиции, исполняя все заповеди Торы. В их традициях можно увидеть не только сюжеты известных сказок…
Необычная история еврейского мальчика, переплетенная фольклором и историческими фактами.
Этнопрогулка с аудисопровождением — наушники предоставляю.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Беспроводные наушники
Что не входит
Обед после прогулки по желанию
Стоимость не включено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Орехово-Зуево, улица Якова Флиера 4
Завершение: Орехово-Зуево, ул. Ленина 99
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Орехово-Зуево
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