Их было всего 50, по данным переписи в Орехово-Зуево за 1902 год.



Жили они в месте, где постоянная сырость и грязь.



Им было непросто.



Ведь в России отношение властей к евреям оставляло желать лучшего.



И, тем не менее, они любовно сохраняли свои традиции, исполняя все заповеди Торы.



В их традициях можно увидеть не только сюжеты известных сказок… Необычная история еврейского мальчика, переплетенная фольклором и историческими фактами.



Этнопрогулка с аудисопровождением — наушники предоставляю.