Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 18 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью: культура и природа
Погрузитесь в историю и красоту Орловского Полесья. От усадьбы Тургенева до древних церквей и национального парка - каждый шаг открывает что-то новое
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: Суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 21 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 18 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария13 августа 2023Праздничный велотур по Орловской области. Отдых в глэмпингеВсе прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
- ННаталья25 июля 2023Праздничный велотур по Орловской области. Отдых в глэмпингевсе быстро и организованно
- ААнна14 июня 2022Праздничный велотур по Орловской области. Отдых в глэмпингеВсе класс!
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Популярные места»
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