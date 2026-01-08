Мини-группа
до 8 чел.
На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале
Отправиться по бездорожью Камчатки к вулканическим пейзажам, диким источникам и термам
Начало: От вашего отеля в Паратунке
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
10 мар в 10:00
12 мар в 10:00
12 000 ₽ за человека
Групповая
Где-то на краю света: поездка на Халактырский пляж с видеосъёмкой (из Паратунки)
Стать главным героем фильма о путешествии на Камчатку
Начало: В Паратунке
Завтра в 08:00
8 мар в 08:00
10 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный
Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки
Начало: У вашей гостиницы в Паратунке
Расписание: в субботу в 10:00
14 мар в 10:00
21 мар в 10:00
22 000 ₽ за человека
