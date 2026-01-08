Мои заказы

Групповые экскурсии Паратунки

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Паратунке, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
На машине
Джиппинг
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Отправиться по бездорожью Камчатки к вулканическим пейзажам, диким источникам и термам
Начало: От вашего отеля в Паратунке
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
10 мар в 10:00
12 мар в 10:00
12 000 ₽ за человека
На машине
3 часа
Групповая
Стать главным героем фильма о путешествии на Камчатку
Начало: В Паратунке
Завтра в 08:00
8 мар в 08:00
10 000 ₽ за человека
На машине
Джиппинг
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки
Начало: У вашей гостиницы в Паратунке
Расписание: в субботу в 10:00
14 мар в 10:00
21 мар в 10:00
22 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    8 января 2026
    На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале
    "К гамулам на Вилючинский перевал" мы отправились на вездеходе "Sever Truck" и поднялись на высоту 840 м, откуда открылась панорама
    читать дальше

    Вилючинского и десятка других вулканов (от потухших до активных).

    По лесу и бездорожью пересекли вброд 4 реки и попали на дикие горячие источники. Нас окружали вековые деревья и следы рыси.

    Прокатились по горной речке, насладились видами природы Камчатки.

    Ювелирное искусство разъезжаться по одной колее продемонстрировал наш гид Илья, одну машинку даже взяли на буксир! Он очень общительный человек, хороший гид, умелый водитель. Огромное ему спасибо за впечатления!

