1 чел. По популярности На машине 10 часов Индивидуальная до 10 чел. Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Паратунки) Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки Начало: У вашего отеля 70 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине 11 часов Водная прогулка Камчатка: путешествие на край Евразии (из Паратунки) Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день Начало: У вашего места проживания от 55 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине На микроавтобусе 5 часов Водная прогулка Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки) Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки Начало: У вашего отеля от 22 000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Паратунки

