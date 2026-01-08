Мини-группа
до 8 чел.
На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале
Отправиться по бездорожью Камчатки к вулканическим пейзажам, диким источникам и термам
Начало: От вашего отеля в Паратунке
«Поездка по бездорожью и пересечение рек вброд на вездеходе Sever Truck»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
12 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Экскурсия из Паратунки на джипе к горному массиву Вачкажец
Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день
Начало: По вашему адресу
«Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica»
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
от 80 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный
Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки
Начало: У вашей гостиницы в Паратунке
«Поездка проходит на вездеходе Sever Truck, максимальная вместимость — 8 человек»
Расписание: в субботу в 10:00
Завтра в 10:00
21 фев в 10:00
22 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина8 января 2026"К гамулам на Вилючинский перевал" мы отправились на вездеходе "Sever Truck" и поднялись на высоту 840 м, откуда открылась панорама
