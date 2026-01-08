читать дальше

Вилючинского и десятка других вулканов (от потухших до активных).



По лесу и бездорожью пересекли вброд 4 реки и попали на дикие горячие источники. Нас окружали вековые деревья и следы рыси.



Прокатились по горной речке, насладились видами природы Камчатки.



Ювелирное искусство разъезжаться по одной колее продемонстрировал наш гид Илья, одну машинку даже взяли на буксир! Он очень общительный человек, хороший гид, умелый водитель. Огромное ему спасибо за впечатления!