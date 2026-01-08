Мои заказы

Покататься на джипах в Паратунке

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Паратунке, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале
На машине
Джиппинг
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале
Отправиться по бездорожью Камчатки к вулканическим пейзажам, диким источникам и термам
Начало: От вашего отеля в Паратунке
«Поездка по бездорожью и пересечение рек вброд на вездеходе Sever Truck»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
12 000 ₽ за человека
Экскурсия из Паратунки на джипе к горному массиву Вачкажец
На машине
Джиппинг
На микроавтобусе
11 часов
Водная прогулка
Экскурсия из Паратунки на джипе к горному массиву Вачкажец
Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день
Начало: По вашему адресу
«Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica»
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
от 80 000 ₽ за всё до 10 чел.
Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный
На машине
Джиппинг
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный
Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки
Начало: У вашей гостиницы в Паратунке
«Поездка проходит на вездеходе Sever Truck, максимальная вместимость — 8 человек»
Расписание: в субботу в 10:00
Завтра в 10:00
21 фев в 10:00
22 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    8 января 2026
    На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале
    "К гамулам на Вилючинский перевал" мы отправились на вездеходе "Sever Truck" и поднялись на высоту 840 м, откуда открылась панорама
    читать дальше

    Вилючинского и десятка других вулканов (от потухших до активных).

    По лесу и бездорожью пересекли вброд 4 реки и попали на дикие горячие источники. Нас окружали вековые деревья и следы рыси.

    Прокатились по горной речке, насладились видами природы Камчатки.

    Ювелирное искусство разъезжаться по одной колее продемонстрировал наш гид Илья, одну машинку даже взяли на буксир! Он очень общительный человек, хороший гид, умелый водитель. Огромное ему спасибо за впечатления!

