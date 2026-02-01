Найдено 3 экскурсии в категории « Термальные источники » в Паратунке, цены от 39 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Джиппинг На микроавтобусе 11 часов Водная прогулка Экскурсия из Паратунки на джипе к горному массиву Вачкажец Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день Начало: По вашему адресу «Кроме прогулок вас ждут: купание в термальных источниках Начикинского санатория, чаепитие и ланч на природе» от 80 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 3 чел. В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Паратунки) Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах Начало: У вашего отеля 65 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 10 чел. Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Паратунки) Погреться в целебных термах и с комфортом отдохнуть в окружении диких пейзажей Начало: У вашего места проживания «Термальные источники — отдых и польза» от 39 900 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Паратунки

