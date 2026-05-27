Зовём уехать туда, где заканчивается дорога и начинается океан.
Вы постоите на высоком берегу мыса Маячного, посмотрите на бесконечную воду и почувствуете себя на краю земли. Без толп и суеты — только вы, ветер и вулканы на горизонте.
А мы расскажем, где лучший ракурс для фото, как поймать идеальный свет и почему в ясный день кажется, что до вулканов рукой подать.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Паратунки
12:00 — смотровая площадка у скал Три брата. Вы увидите легендарные кекуры у входа в Авачинскую бухту. Сделаете идеальный кадр и первый глубокий вдох океанского воздуха
13:00 — мыс Маячный. Настоящий край земли. На внедорожнике по лесной тропе через сопки доберётесь до высокого берега — одного из самых живописных. Раньше здесь зажигали сигнальные костры, указывая морякам дорогу, а сейчас стоит Петропавловский маяк. Отсюда открываются панорамные виды на океан и вулканы Авачинский, Корякский, Вилючинский, которые кажутся особенно близкими
14:00 — бухты Малая и Средняя Лагерная. Переезжаем в место, которое не уступает мысу по красоте. Вокруг только тишина, скалы и прибой. Здесь организуем пикник с видом на океан
16:00–18:00 — возвращение в Паратунку
Вы узнаете:
- почему мыс Маячный называют входными воротами Авачинской бухты
- как скалы Три брата получили своё название
- как до мыса добирались до появления внедорожников и почему это место долгое время оставалось почти недоступным для туристов
- какие птицы и морские животные встречаются у побережья и почему бухты Лагерные так называются
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, пикник (салат, суп, сэндвич, чай)
- Едем на автомобиле Tank-300. По лесной тропе через сопки — на подготовленных внедорожниках
- Физическая подготовка не требуется
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор в Паратунке
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 35 туристов
Привет от большой команды, которая принимает гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России. Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным, поэтому
