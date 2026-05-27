Зовём уехать туда, где заканчивается дорога и начинается океан. Вы постоите на высоком берегу мыса Маячного, посмотрите на бесконечную воду и почувствуете себя на краю земли. Без толп и суеты — только вы, ветер и вулканы на горизонте. А мы расскажем, где лучший ракурс для фото, как поймать идеальный свет и почему в ясный день кажется, что до вулканов рукой подать.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Паратунки

12:00 — смотровая площадка у скал Три брата. Вы увидите легендарные кекуры у входа в Авачинскую бухту. Сделаете идеальный кадр и первый глубокий вдох океанского воздуха

13:00 — мыс Маячный. Настоящий край земли. На внедорожнике по лесной тропе через сопки доберётесь до высокого берега — одного из самых живописных. Раньше здесь зажигали сигнальные костры, указывая морякам дорогу, а сейчас стоит Петропавловский маяк. Отсюда открываются панорамные виды на океан и вулканы Авачинский, Корякский, Вилючинский, которые кажутся особенно близкими

14:00 — бухты Малая и Средняя Лагерная. Переезжаем в место, которое не уступает мысу по красоте. Вокруг только тишина, скалы и прибой. Здесь организуем пикник с видом на океан

16:00–18:00 — возвращение в Паратунку

Вы узнаете:

почему мыс Маячный называют входными воротами Авачинской бухты

как скалы Три брата получили своё название

как до мыса добирались до появления внедорожников и почему это место долгое время оставалось почти недоступным для туристов

какие птицы и морские животные встречаются у побережья и почему бухты Лагерные так называются

Организационные детали