Здесь нет действующих вулканов и кипящей лавы, зато есть древние ледники, каменные цирки, острые горные пики и чистейшие озёра. Это место для тех, кто хочет увидеть другую Камчатку — спокойную, зелёную, похожую на альпийские луга. Вас будет сопровождать гид. Он расскажет, где лучше замедлиться, чтобы увидеть рододендрон, а где — остановиться для кадра с водопадом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Паратунки. Отправляемся в центральную часть полуострова. По пути открываются виды на Южно-Быстринский хребет и Начикинский перевал

12:00 — горное озеро Тахколоч. Поднимаемся на высоту 450 м над уровнем моря — отсюда начинается пеший маршрут

12:30 — треккинг по горной долине. Этот район — государственный памятник природы краевого значения. Впереди ждёт ступенчатый каскад реки Ключевой. По пути вы увидите:

каменные цирки, которые сформировали древние ледники

острые пики Вачкажца — до 1550 м

реку Тахколоч, которая огибает массив и создает живописный уступ

одноимённый водопад

16:00–17:30 — отдых и обед. Сделаем остановку в горной долине удивительной красоты с обилием цветов и растений. Они в сезон меняются каждую неделю. Здесь можно посидеть и посмотреть на пики, подышать воздухом и набраться сил. Дальше — возвращаемся к озеру, чтобы пообедать на природе

19:00–21:00 — дорога в Паратунку

Вы узнаете:

как ледники создали каменные цирки и острые пики Вачкажца

почему район отнесли к государственным памятникам природы и что здесь охраняется

какие растения можно встретить в горной долине

какие виды открываются на Южно-Быстринский хребет и Начикинский перевал

Организационные детали