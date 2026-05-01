Здесь нет действующих вулканов и кипящей лавы, зато есть древние ледники, каменные цирки, острые горные пики и чистейшие озёра.
Это место для тех, кто хочет увидеть другую Камчатку — спокойную, зелёную, похожую на альпийские луга. Вас будет сопровождать гид.
Он расскажет, где лучше замедлиться, чтобы увидеть рододендрон, а где — остановиться для кадра с водопадом.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Паратунки. Отправляемся в центральную часть полуострова. По пути открываются виды на Южно-Быстринский хребет и Начикинский перевал
12:00 — горное озеро Тахколоч. Поднимаемся на высоту 450 м над уровнем моря — отсюда начинается пеший маршрут
12:30 — треккинг по горной долине. Этот район — государственный памятник природы краевого значения. Впереди ждёт ступенчатый каскад реки Ключевой. По пути вы увидите:
- каменные цирки, которые сформировали древние ледники
- острые пики Вачкажца — до 1550 м
- реку Тахколоч, которая огибает массив и создает живописный уступ
- одноимённый водопад
16:00–17:30 — отдых и обед. Сделаем остановку в горной долине удивительной красоты с обилием цветов и растений. Они в сезон меняются каждую неделю. Здесь можно посидеть и посмотреть на пики, подышать воздухом и набраться сил. Дальше — возвращаемся к озеру, чтобы пообедать на природе
19:00–21:00 — дорога в Паратунку
Вы узнаете:
- как ледники создали каменные цирки и острые пики Вачкажца
- почему район отнесли к государственным памятникам природы и что здесь охраняется
- какие растения можно встретить в горной долине
- какие виды открываются на Южно-Быстринский хребет и Начикинский перевал
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на внедорожнике Tank-300, обед (салат, суп, сэндвич, чай)
- Требуется базовая физическая подготовка, умение ходить по пересечённой местности 2–3 часа в спокойном темпе
- Не рекомендуется при заболеваниях коленей и тазобедренных суставов из-за обилия каменистых участков и перепадов высот. Подходит акклиматизированным туристам — на 2–3 день после прилёта
- Обязательно наденьте треккинговые ботинки, потому что тропа местами каменистая. Треккинговые палки — выдаём
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор в Паратунке
Провела экскурсии для 35 туристов
Привет от большой команды, которая принимает гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России. Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным, поэтому
