Мощь Тихого океана, гипнотический танец бирюзовой воды на чёрном полотне берега — и вы в центре этого кинематографичного кадра. Гуляете по берегу, чувствуете под ногами вулканический песок. Слушаете песни прибоя и северного ветра. А мы — снимаем о вас фильм с квадрокоптера. Фильм о вашем дне на краю земли.
Описание экскурсии
Халактырский пляж
Вы окажетесь на одном из самых впечатляющих пляжей Камчатки. Под ногами — чёрный песок, перед вами — открытый горизонт Тихого океана. Погуляете по берегу и узнаете:
- почему сёрферы ценят местные волны
- как вулканическая активность сформировала необычный цвет песка
- какое событие середины 19 века связано с побережьем
Пикник у океана
Сделаем паузу, чтобы согреться чаем и перекусить с видом на безграничную гладь.
Съёмка с квадрокоптера
Кульминация прогулки — персональная видеосессия. Квадрокоптер снимет вас на фоне океана и пляжа с разных ракурсов. Вы получите смонтированный ролик, который можно сохранить в личном архиве или опубликовать в соцсетях.
Организационные детали
- Поездка проходит на полноприводных безопасных автомобилях (Honda CRV, Honda Vezel или Mitsubishi Delica)
- В стоимость входят комфортный трансфер, лёгкий перекус и видеосъёмка с квадрокоптера. Вам остаётся только наслаждаться видами
- Сможем забрать вас из Елизово и в конце программы отвезти обратно
- Через 3 дня после встречи вы получите смонтированный под атмосферную музыку мини-фильм и весь исходный материал, чтобы, при желании, вы создали собственный ролик
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Паратунке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15 и 21:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 568 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.
