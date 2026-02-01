Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Паратунке, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

На машине Джиппинг 8 часов 1 отзыв Мини-группа до 8 чел. На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале Отправиться по бездорожью Камчатки к вулканическим пейзажам, диким источникам и термам Начало: От вашего отеля в Паратунке Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 12 000 ₽ за человека На машине 10 часов Индивидуальная до 10 чел. Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Паратунки) Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки Начало: У вашего отеля 70 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине Джиппинг 8 часов Мини-группа до 8 чел. Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки Начало: У вашей гостиницы в Паратунке Расписание: в субботу в 10:00 22 000 ₽ за человека Другие экскурсии Паратунки

Ответы на вопросы от путешественников по Паратунке в категории «На весь день» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паратунке На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале; Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Паратунки); Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный. В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Паратунке в феврале 2026 Сейчас в Паратунке в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 70 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Паратунку на 1 день, гиды Паратунки подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Паратунку так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026