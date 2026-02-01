Мини-группа
до 8 чел.
На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале
Отправиться по бездорожью Камчатки к вулканическим пейзажам, диким источникам и термам
Начало: От вашего отеля в Паратунке
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
14 фев в 10:00
17 фев в 10:00
12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Паратунки)
Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки
Начало: У вашего отеля
13 фев в 08:00
14 фев в 08:00
70 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный
Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки
Начало: У вашей гостиницы в Паратунке
Расписание: в субботу в 10:00
14 фев в 10:00
21 фев в 10:00
22 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паратунке в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паратунке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Паратунке в феврале 2026
Сейчас в Паратунке в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 70 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Паратунку на 1 день, гиды Паратунки подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Паратунку так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026