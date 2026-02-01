Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Паратунке, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

На машине Джиппинг 8 часов 1 отзыв Мини-группа до 8 чел. На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале Отправиться по бездорожью Камчатки к вулканическим пейзажам, диким источникам и термам Начало: От вашего отеля в Паратунке Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 12 000 ₽ за человека На машине Джиппинг 8 часов Мини-группа до 8 чел. Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки Начало: У вашей гостиницы в Паратунке Расписание: в субботу в 10:00 22 000 ₽ за человека На машине На микроавтобусе 5 часов Водная прогулка Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки) Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки Начало: У вашего отеля от 22 000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Паратунки

Ответы на вопросы от путешественников по Паратунке в категории «Выездные» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паратунке На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале; Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный; Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки). В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Паратунке в феврале 2026 Сейчас в Паратунке в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

