В великолепном Южном Крыму раскинуто уникальное чудо природы — Кучук-Ламбат, более известное как мыс Плака.
Это место поражает своим необычным очарованием: природные формации камней, изысканная растительность и море необыкновенного лазурного оттенка.
Это место поражает своим необычным очарованием: природные формации камней, изысканная растительность и море необыкновенного лазурного оттенка.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Великолепный готический замок
- Пышную растительность
- Роскошный парк
Описание
Что вас ожидает: Вы увидите великолепие и особое очарование Южного Крыма — Кучук-Ламбат — мыс Плака. Причудливое нагромождение камней, пышная растительность, необычного лазоревого цвета море. В 19 веке всю эту роскошь называли будуаром Крыма. Именно в этом райском уголке два века назад разгорались недюжинные страсти. Здесь влюблялись и погибали от любви, теряли тех, без кого казалось, нельзя было жить. Десятилетиями хранили им верность. Доказательство тому этот дворец — необычный архитектурный шедевр с готической кирпичной кладкой, напоминающий рыцарский замок. Узнаете необычайно трогательную историю, сподвигшую к строительству этого великолепного замка. Прогуляетесь по роскошному парку и полюбуетесь платаном, посаженным хозяином двести лет назад. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Трансфер
- Перекус
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристами
- Когда и сколько длится?
- Когда: Время по договоренностиЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Место встречи оговаривается конкретно перед экскурсией. Место экскурсии - Крым
- Южный берег
- Утес
- Территория санатория Утес
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.