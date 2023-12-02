Очаровательный Утёс - замок страстей и вечной любви

Индивидуальная экскурсия в Партените
В великолепном Южном Крыму раскинуто уникальное чудо природы — Кучук-Ламбат, более известное как мыс Плака.

Это место поражает своим необычным очарованием: природные формации камней, изысканная растительность и море необыкновенного лазурного оттенка.
Очаровательный Утёс - замок страстей и вечной любви
Очаровательный Утёс - замок страстей и вечной любви
Очаровательный Утёс - замок страстей и вечной любви
Очаровательный Утёс - замок страстей и вечной любви
Очаровательный Утёс - замок страстей и вечной любви
Очаровательный Утёс - замок страстей и вечной любви
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
8
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Великолепный готический замок
  • Пышную растительность
  • Роскошный парк

Описание

Что вас ожидает: Вы увидите великолепие и особое очарование Южного Крыма — Кучук-Ламбат — мыс Плака. Причудливое нагромождение камней, пышная растительность, необычного лазоревого цвета море. В 19 веке всю эту роскошь называли будуаром Крыма. Именно в этом райском уголке два века назад разгорались недюжинные страсти. Здесь влюблялись и погибали от любви, теряли тех, без кого казалось, нельзя было жить. Десятилетиями хранили им верность. Доказательство тому этот дворец — необычный архитектурный шедевр с готической кирпичной кладкой, напоминающий рыцарский замок. Узнаете необычайно трогательную историю, сподвигшую к строительству этого великолепного замка. Прогуляетесь по роскошному парку и полюбуетесь платаном, посаженным хозяином двести лет назад. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Время по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер
  • Перекус
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Время по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Место встречи оговаривается конкретно перед экскурсией. Место экскурсии - Крым
  • Южный берег
  • Утес
  • Территория санатория Утес
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ХОРОШО
🧭
ТАМ