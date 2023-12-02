Описание

Что вас ожидает: Вы увидите великолепие и особое очарование Южного Крыма — Кучук-Ламбат — мыс Плака. Причудливое нагромождение камней, пышная растительность, необычного лазоревого цвета море. В 19 веке всю эту роскошь называли будуаром Крыма. Именно в этом райском уголке два века назад разгорались недюжинные страсти. Здесь влюблялись и погибали от любви, теряли тех, без кого казалось, нельзя было жить. Десятилетиями хранили им верность. Доказательство тому этот дворец — необычный архитектурный шедевр с готической кирпичной кладкой, напоминающий рыцарский замок. Узнаете необычайно трогательную историю, сподвигшую к строительству этого великолепного замка. Прогуляетесь по роскошному парку и полюбуетесь платаном, посаженным хозяином двести лет назад. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.