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Аудиоэкскурсия в приложении: Загадки Павловского парка

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Павловска
Разгадывайте исторические загадки, знакомьтесь с достопримечательностями 🏛️ и наслаждайтесь неповторимыми пейзажами Павловского парка.

На этой экскурсии 🧭 вы погуляете по одному из самых прекрасных парков 🌳 пригородов Санкт-Петербурга, восхититесь романтическими пейзажами, полюбуетесь парковыми павильонами и скульптурой.

Маршрут начнется у главного входа в Павловский парк, а закончится у Павловского Дворца.
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Аудиоэкскурсия в приложении: Загадки Павловского парка
Аудиоэкскурсия в приложении: Загадки Павловского парка

Что вы увидите

  • Музыкальный павильон
  • Колоннада Аполлона
  • Мост кентавров
  • Храм Дружбы
  • Пиль-башня
  • Розовый павильон и павильон Росси
  • Павловский дворец
Вы узнаете:• Почему Колоннада Аполлона наполовину разрушена;
  • Зачем императрица Мария Федоровна доила коров;
  • С кем так хотела дружить жена Павла I, что даже построила специальный Храм Дружбы,
  • И много других интересных и забавных фактов. Вы увидите:• Прекрасный Музыкальный павильон;
  • Колоннада Аполлона, которая выглядит как настоящая античная постройка;
  • Недавно отреставрированный Мост кентавров;
  • Прекрасный пейзаже с Храмом Дружбы в качестве доминанты;
  • Прогулка вдоль реки Славянки до Пиль-башни;
  • Розовый павильон и павильон Росси;
  • Жемчужина парка — Павловский дворец.
  • Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Центральный вход в Павловский парк
Место завершения
🏁 Павловский дворец, ул.Садовая 20
Аудиоэкскурсия в приложении: Загадки Павловского парка
Аудиоэкскурсия в приложении: Загадки Павловского парка
Аудиоэкскурсия в приложении: Загадки Павловского парка
Аудиоэкскурсия в приложении: Загадки Павловского парка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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