Вы узнаете:• Почему Колоннада Аполлона наполовину разрушена;
Зачем императрица Мария Федоровна доила коров;
С кем так хотела дружить жена Павла I, что даже построила специальный Храм Дружбы,
И много других интересных и забавных фактов. Вы увидите:• Прекрасный Музыкальный павильон;
Колоннада Аполлона, которая выглядит как настоящая античная постройка;
Недавно отреставрированный Мост кентавров;
Прекрасный пейзаже с Храмом Дружбы в качестве доминанты;
Прогулка вдоль реки Славянки до Пиль-башни;
Розовый павильон и павильон Росси;
Жемчужина парка — Павловский дворец.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
Интерактивная экскурсия с аудиогидом
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Центральный вход в Павловский парк
Место завершения
🏁 Павловский дворец, ул.Садовая 20
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.