Surprise Me – Гид из Павловска

Разгадывайте исторические загадки, знакомьтесь с достопримечательностями 🏛️ и наслаждайтесь неповторимыми пейзажами Павловского парка.



На этой экскурсии 🧭 вы погуляете по одному из самых прекрасных парков 🌳 пригородов Санкт-Петербурга, восхититесь романтическими пейзажами, полюбуетесь парковыми павильонами и скульптурой.



Маршрут начнется у главного входа в Павловский парк, а закончится у Павловского Дворца.