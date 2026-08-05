В 2027 году Павловск отметит своё 250-летие. «Что шаг, то новая в глазах моих картина…» — писал о здешнем парке Василий Жуковский. И сегодня это место по-прежнему удивляет живописными пейзажами, романтичными павильонами и тихими аллеями. Мы с вами сойдём с привычных туристических маршрутов и откроем малоизвестные уголки Павловского парка.

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Описание экскурсии

Неизвестные дорожки Павловского парка. Пройдём по аллеям Чёрной Шляпы, Красного Солнца, Зелёной Женщины и Философской дорожке. По пути встретим романтичные парковые сооружения — Шале, башню и Мавзолей, до которых редко доходят обычные посетители.

Истории императорской семьи. Поговорим о Павле Петровиче и Марии Фёдоровне, их большой семье и детстве будущих императоров. Отыщем памятники, посвящённые радостным и трагическим событиям в жизни владельцев Павловска.

Следы первой железной дороги. Пройдём по бывшей трассе первых российских ж/д путей до места, где когда-то находился знаменитый Музыкальный вокзал. Вы узнаете, почему он стал одним из главных культурных центров своего времени и как Иоганн Штраус связан с Павловском.

Организационные детали