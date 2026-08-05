В 2027 году Павловск отметит своё 250-летие. «Что шаг, то новая в глазах моих картина…» — писал о здешнем парке Василий Жуковский.
И сегодня это место по-прежнему удивляет живописными пейзажами, романтичными павильонами и тихими аллеями.
Мы с вами сойдём с привычных туристических маршрутов и откроем малоизвестные уголки Павловского парка.
И сегодня это место по-прежнему удивляет живописными пейзажами, романтичными павильонами и тихими аллеями.
Мы с вами сойдём с привычных туристических маршрутов и откроем малоизвестные уголки Павловского парка.
Описание экскурсии
Неизвестные дорожки Павловского парка. Пройдём по аллеям Чёрной Шляпы, Красного Солнца, Зелёной Женщины и Философской дорожке. По пути встретим романтичные парковые сооружения — Шале, башню и Мавзолей, до которых редко доходят обычные посетители.
Истории императорской семьи. Поговорим о Павле Петровиче и Марии Фёдоровне, их большой семье и детстве будущих императоров. Отыщем памятники, посвящённые радостным и трагическим событиям в жизни владельцев Павловска.
Следы первой железной дороги. Пройдём по бывшей трассе первых российских ж/д путей до места, где когда-то находился знаменитый Музыкальный вокзал. Вы узнаете, почему он стал одним из главных культурных центров своего времени и как Иоганн Штраус связан с Павловском.
Организационные детали
- Входной билет в Павловский парк оплачивается отдельно — от 0 до 300 ₽ в зависимости от категории
- За время прогулки мы пройдём около 3 км, поэтому рекомендую надеть удобную обувь
- По желанию можно сделать остановку на кофе
в будние дни в 11:00 и 14:30, в субботу и воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00 и 14:30, в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Павловске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Добрый день всем, кто хочет снова и снова открывать наш прекрасный, неповторимый Петербург! Я филолог, выпускница Санкт-Петербургского университета, аккредитованный гид и коренная петербурженка. Выросла в старинном районе нашего города — Измайловской
Входит в следующие категории Павловска
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