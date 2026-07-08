Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде (из Павловска)

Размеры Павловского парка поражают — это почти 600 гектар. Обойти его сложно, но есть прекрасная возможность заглянуть в потаённые уголки, насладиться тишиной и магией пейзажей на велосипеде. Вы отыщете среди деревьев античный храм и памятник императору Павлу Петровичу, изучите иллюзорную фреску Гонзаго и побываете в самом романтичном уголке парка — на Парадном поле.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Почти 250 лет парк радует нас своей красотой. Его районы, а их 7, своеобразны и неповторимы, история каждого уникальна. Вы побываете там, куда обычно не доходят пешком, и по достоинству оцените весь масштаб этого шедевра — Павловского дворцово-паркового ансамбля.

Начнём мы с Центрального района . Это визитная карточка парка, насыщенная архитектурными постройками и скульптурами. Рассмотрим памятники владельцам Марии Фёдоровне и Павлу Петровичу и иллюзорную фреску Гонзаго на стене дворца.

. Это визитная карточка парка, насыщенная архитектурными постройками и скульптурами. Рассмотрим памятники владельцам Марии Фёдоровне и Павлу Петровичу и иллюзорную фреску Гонзаго на стене дворца. На видовой площадке полюбуемся видом на храм Дружбы — творение Чарльза Камерона — и долину реки Славянки.

— творение Чарльза Камерона — и долину реки Славянки. По Гонзаговой дороге попадём в Сильвию , район 12 дорожек. Среди длинных тропинок здесь укрылись от взора посетителей мавзолей, античный храм и памятник императору Павлу Петровичу, первому владельцу Павловска.

, район 12 дорожек. Среди длинных тропинок здесь укрылись от взора посетителей мавзолей, античный храм и памятник императору Павлу Петровичу, первому владельцу Павловска. Изучим пейзажный район Белая берёза , в центре которого находится хоровод из берёз — место, куда редко доходят посетители. Полюбуемся Розовым павильоном: именно в нём проходил торжественный приём в честь императора Александра I в 1814 году.

, в центре которого находится хоровод из берёз — место, куда редко доходят посетители. Полюбуемся Розовым павильоном: именно в нём проходил торжественный приём в честь императора Александра I в 1814 году. Побываем на Острове любви на Венерином пруду, посмотрим на олений мостик, руины и заглянем в самый романтичный уголок парка — Парадное поле. Он создан Пьетро Гонзаго, театральным художником, который перевоплотился в ландшафтного дизайнера и применил своё мастерство, используя вместо красок и кисти листву и деревья.

Вы узнаете:

Как молодые Павел Петрович и Мария Фёдоровна обустраивали своё любовное гнездышко, наслаждаясь семейной идиллией

Как коварные интриги повлияли на отношения супругов

Что привело к трагической гибели императора

Как жила вдовствующая императрица, как она изменила парк после гибели мужа и какое наследие оставила

И многое другое

Кому подойдёт программа

Протяженность маршрута — около 6 км. Он проходит по аллеям парка, довольно широким, но в некоторых местах дорожки немного каменистые. Подходит для взрослых и детей старше 10 лет со средней физической подготовкой.

Организационные детали