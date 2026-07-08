Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде (из Павловска)

Размеры Павловского парка поражают — это почти 600 гектар.
Обойти его сложно, но есть прекрасная возможность заглянуть в потаённые уголки, насладиться тишиной и магией пейзажей на велосипеде.
Вы отыщете среди деревьев античный храм и памятник императору Павлу Петровичу, изучите иллюзорную фреску Гонзаго и побываете в самом романтичном уголке парка — на Парадном поле.
Обойти его сложно, но есть прекрасная возможность заглянуть в потаённые уголки, насладиться тишиной и магией пейзажей на велосипеде.
Вы отыщете среди деревьев античный храм и памятник императору Павлу Петровичу, изучите иллюзорную фреску Гонзаго и побываете в самом романтичном уголке парка — на Парадном поле.
Описание экскурсии
Почти 250 лет парк радует нас своей красотой. Его районы, а их 7, своеобразны и неповторимы, история каждого уникальна. Вы побываете там, куда обычно не доходят пешком, и по достоинству оцените весь масштаб этого шедевра — Павловского дворцово-паркового ансамбля.
- Начнём мы с Центрального района. Это визитная карточка парка, насыщенная архитектурными постройками и скульптурами. Рассмотрим памятники владельцам Марии Фёдоровне и Павлу Петровичу и иллюзорную фреску Гонзаго на стене дворца.
- На видовой площадке полюбуемся видом на храм Дружбы — творение Чарльза Камерона — и долину реки Славянки.
- По Гонзаговой дороге попадём в Сильвию, район 12 дорожек. Среди длинных тропинок здесь укрылись от взора посетителей мавзолей, античный храм и памятник императору Павлу Петровичу, первому владельцу Павловска.
- Изучим пейзажный район Белая берёза, в центре которого находится хоровод из берёз — место, куда редко доходят посетители. Полюбуемся Розовым павильоном: именно в нём проходил торжественный приём в честь императора Александра I в 1814 году.
- Побываем на Острове любви на Венерином пруду, посмотрим на олений мостик, руины и заглянем в самый романтичный уголок парка — Парадное поле. Он создан Пьетро Гонзаго, театральным художником, который перевоплотился в ландшафтного дизайнера и применил своё мастерство, используя вместо красок и кисти листву и деревья.
Вы узнаете:
- Как молодые Павел Петрович и Мария Фёдоровна обустраивали своё любовное гнездышко, наслаждаясь семейной идиллией
- Как коварные интриги повлияли на отношения супругов
- Что привело к трагической гибели императора
- Как жила вдовствующая императрица, как она изменила парк после гибели мужа и какое наследие оставила
- И многое другое
Кому подойдёт программа
Протяженность маршрута — около 6 км. Он проходит по аллеям парка, довольно широким, но в некоторых местах дорожки немного каменистые. Подходит для взрослых и детей старше 10 лет со средней физической подготовкой.
Организационные детали
- Экскурсия подразумевает неспешную двухчасовую велопрогулку с тремя остановками на 10-15 мин
- Отдельно оплачивается вход в парк — 300 ₽ за чел., а также аренда велосипеда на территории (при необходимости) — 450 ₽ за чел. Если у вас есть свой велосипед, можете поехать на нём.
- До парка вам нужно добраться самостоятельно. Это несложно: из Петербурга можно доехать на электричке от Витебского вокзала или на автобусе от станции метро «Купчино».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
За входом Театральные ворота, у проката
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Павловске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 277 туристов
Я гид по Санкт-Петербургу. Имею государственную аккредитацию и лицензию на право проводить экскурсии в Павловском парке. Участница краеведческого клуба «Путеводительные звёзды». Принимала участие в краеведческом фестивале «Карты в руки». Живу в Царском селе, но сердце моё принадлежит Павловскому парку. Люблю его историю, красоту, неповторимость и смогу рассказать о нём так, что вы захотите возвращаться туда снова и снова.
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