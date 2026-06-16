Быть может, вы уже видели парки Царского Села и Павловска. Но замечали ли вы заброшенную водонапорную башню, 300-летний дуб или ручьи, которые текут без насосов уже двести лет? Мы пройдём 5 км по местам, мимо которых ежедневно проходят сотни людей. Увидим инженерные тайны 18 века, следы войны в Нижнем парке и разберёмся, почему Иоганн Штраус дирижировал прямо на платформе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

h3. Мы Что вас ожидает

*Мы начнём у Павловского музыкального вокзала*вокзала — первого в России здания, где концертный зал и ресторан работали прямо при железнодорожной станции. Здесь выступали Ференц Лист и сам Штраус.

ДальшеДальше — в Нижний парк, к дубу-патриарху. дубу-патриарху. Этому дереву триста лет. Оно помнит прогулки Павла I и закладку парка в английском пейзажном стиле.

ПокажуПокажу вам остатки Таицкого и Орловского водоводов. водоводов. Это невидимая система, которая питала пруды Царского Села. Вода шла самотеком 15 вёрст — без единого насоса. Вы увидите «Башню Инка», которая сохранилась до наших дней.

ЗаглянемЗаглянем в лабораторию ВИР. ВИР. Место, где даже в блокаду Ленинграда учёные хранили мировую коллекцию семян. Умирали от голода — но не съели ни зёрнышка из коллекции.

*ПройдёмПройдём подо Фридентальской колонии*колонии к Колонистскому пруду. Когда-то это был немецкий уголок «Долина мира» — образцовое поселение, от которого остались тихие пруды и атмосфера.

*ЗавершимЗавершим у Московских ворот*ворот — роскошного въезда в императорский Павловск — и на Царскосельском вокзале, одной из старейших станций России.

Во время экскурсии желающие могут присоединиться к мини-субботнику: я выдам мешки и перчатки, чтобы убрать мелкий мусор с аллей или берегов пруда.