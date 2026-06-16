Пушкин, Павловск, Царское Село: путешествие сквозь время
Пять километров по историческим местам - с рассказами и викториной
Быть может, вы уже видели парки Царского Села и Павловска.
Но замечали ли вы заброшенную водонапорную башню, 300-летний дуб или ручьи, которые текут без насосов уже двести лет? Мы пройдём 5 км по местам, мимо которых ежедневно проходят сотни людей.
Увидим инженерные тайны 18 века, следы войны в Нижнем парке и разберёмся, почему Иоганн Штраус дирижировал прямо на платформе.
Описание экскурсии
h3. Мы Что вас ожидает
*Мы начнём у Павловского музыкального вокзала*вокзала — первого в России здания, где концертный зал и ресторан работали прямо при железнодорожной станции. Здесь выступали Ференц Лист и сам Штраус.
ДальшеДальше — в Нижний парк, к дубу-патриарху. дубу-патриарху. Этому дереву триста лет. Оно помнит прогулки Павла I и закладку парка в английском пейзажном стиле.
ПокажуПокажу вам остатки Таицкого и Орловского водоводов. водоводов. Это невидимая система, которая питала пруды Царского Села. Вода шла самотеком 15 вёрст — без единого насоса. Вы увидите «Башню Инка», которая сохранилась до наших дней.
ЗаглянемЗаглянем в лабораторию ВИР. ВИР. Место, где даже в блокаду Ленинграда учёные хранили мировую коллекцию семян. Умирали от голода — но не съели ни зёрнышка из коллекции.
*ПройдёмПройдём подо Фридентальской колонии*колонии к Колонистскому пруду. Когда-то это был немецкий уголок «Долина мира» — образцовое поселение, от которого остались тихие пруды и атмосфера.
*ЗавершимЗавершим у Московских ворот*ворот — роскошного въезда в императорский Павловск — и на Царскосельском вокзале, одной из старейших станций России.
Во время экскурсии желающие могут присоединиться к мини-субботнику: я выдам мешки и перчатки, чтобы убрать мелкий мусор с аллей или берегов пруда.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Павловска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Павловске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я — экопросветитель, экогид и автор экологических маршрутов. Я живу в Санкт-Петербурге и уже больше 10 лет в Пушкине, показываю людям, что экологичный образ жизни — это не про читать дальшеуменьшить
ограничения и чувство вины, а про творчество, осознанность и новые впечатления.
Моя специализация — прогулки и квесты на стыке истории, экологии и культуры. Я не о достопримечательностях, а помогаю увидеть привычные места с неожиданной стороны, найти связь между человеком и природой в городском пространстве и истории. У меня есть диплом экскурсовода, а за плечами — огромный опыт организации и проведения лекций и мероприятий.
С 2025 года развиваю проект «ЭкоГиды по России» — создаю карту экологичных, устойчивых и ответственных мест в разных городах нашей страны. Убеждён, что лучший способ по-настоящему узнать и полюбить место — это пройти по нему с местным жителем, который искренне им увлечён.
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