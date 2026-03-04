Индивидуальная
до 15 чел.
Хвостатый гид: по Павловскому Посаду - с собакой-поводырём
Интерактивная и познавательная прогулка в компании дружелюбного пёсика
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
15 000 ₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по росписи новогодних шаров в Павловском Посаде
Побывать в гостях у снегурочки и унести с собой на память игрушку (3+)
Начало: У мастерской снегурочки
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 16:00
6 мар в 12:00
700 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
В гостях у виноградаря: дегустация в Павловском Посаде
Попробовать вина, сыры и колбасы - и больше узнать о местном производстве
Начало: У Павловского Посада
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00 и 16:30
7 мар в 12:00
8 мар в 14:00
2800 ₽ за человека
