Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Павловский Посад
Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории
Начало: Площадь Революции, 9
26 окт в 14:00
27 окт в 10:30
2600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
4200 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Очарование Павловского Посада: от платков до знаменитостей
Начало: Зависит от того, каким транспортом вы приезжаете в...
Расписание: Время и дату экскурсии необходимо согласовывать.
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Сколько стоит экскурсия по Павловскому Посаду в октябре 2025
Сейчас в Павловском Посаде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 2600 до 4200. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Павловском Посаде? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025