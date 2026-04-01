Я приглашаю вас туда, где на щедрой земле вызревает настоящее богатство — более 300 сортов винограда.
Но это не просто производство — это место, где напиток раскрывается в полной гармонии с гастрономией. Вы попробуете вина, оцените изысканные сыры и колбасные изделия. И всё это в тёплой атмосфере семейной винодельни!
Описание экскурсии
- Вы узнаете историю каждого сорта, который производят на винодельне
- Конечно же, попробуете несколько сортов местного вина
- И главное — оцените искусство идеальных сочетаний. Мы подберём винам достойную пару: изысканные сыры от потомственных сыроваров из Электростали и изумительные тюменские колбасы
Организационные детали
В стоимость входит дегустация вин (5–6 сортов), сырной и мясной продукции, а также бутылка вина в подарок от винодела.
в субботу в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4000 ₽
|Дети до 16 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Павловского Посада
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Павловском Посаде
Провела экскурсии для 155 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я родилась и живу в Павловском Посаде. Очень люблю родной город, хорошо знаю его историю и с удовольствием поделюсь знаниями и эмоциями с вами! До скорой встречи!
4000 ₽ за человека