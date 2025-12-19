Это необычная прогулка с элементами игры и полной вовлечённостью: историю города вы будете узнавать не только через рассказ гида, но и через участие в интерактивах вместе с обученной собакой-поводырём. Такой формат делает маршрут живым, а знакомство с городом — лёгким, тёплым и запоминающимся.
Описание экскурсии
Особенности прогулки
- Хвостатый гид — обученный пёс, он умеет работать со взрослыми и детьми, участвовать в игровых эпизодах.
- Элемент инклюзии: опыт нескольких шагов так, как их делает незрячий человек, — упражнение на эмпатию и доверие.
- Для детей — финальная легенда-сказка.
- Программа адаптируется под школьников, «Активное долголетие», корпоративные и семейные группы.
Маршрут
- Прогулка по историческому центру.
- Колокольни, храмы, старинные дома, уютные уголки.
- Бывшая Царская улица.
- Финал в приятном месте для фото и отдыха.
Темы, которые мы обсудим
- История поселения и князей.
- Как создавался город и почему купечество определило его облик.
- 1812 год и жизнь Павловского Посада в это время.
- Архитектурные особенности и поэзия маленьких городов.
- Всё — в лёгкой игровой форме.
Организационные детали
- Можно с детьми от 6 лет.
- Могу предоставить радиогид-систему с индивидуальными наушниками по запросу.
- В непогоду часть программы переносится в крытые зоны.
- После экскурсии можно посетить фирменный магазин павловопосадских платков.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Павловском Посаде
Провела экскурсии для 1529 туристов
Педагог-психолог, методист, корённой житель Павловского Посада. Я исследую тему купечества, старинных маленьких городов, их историю через призму профессионализма, целеустремлённости, семейных ценностей и детства. Мои собственные детство и юность прошли в
