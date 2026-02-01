Ласточкой в Псков на майские праздники
Начало: Россия, Псков
1 мая в 10:00
7 мая в 10:00
от 14 330 ₽ за человека
Ласточкой в Псков
Начало: Россия, Псков
3 апр в 10:00
24 апр в 10:00
от 16 920 ₽ за человека
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на праздники
Начало: Великий Новгород
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 30 784 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Печоре в феврале 2026
Сейчас в Печоре в категории "Музей-заповедник «Изборск»" можно забронировать 3 тура от 14 330 до 30 784. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
