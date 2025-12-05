Поживем на берегу озера несколько дней, почувствуем умиротворение природы и насладимся всеми прелестями загородного отдыха.
Программа тура по дням
Экскурсия по Пскову
08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков. Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
"Очарование провинциального городка" — экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.
А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.
Музей-заповедник «Михайловское»
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Изборск, Печоры
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
17:15 Трансфер в загородный отель "Плесков 3*".
Размещение в номерах.
Ужин.
Отдых на берегу Псковского озера
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*" 4-7 день тура.
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 3 ужина.
Отдых на берегу Псковского озера
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Отдых на берегу Псковского озера
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Отъезд
12:00 Трансфер в г. Псков.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиницы
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Каркушин Дом 3** / Плесков 3**
|42 730
|64 980
|34 530
|42 530
|34 330
Фаворит 3** / Плесков 3**
(под запрос)
|45 230
|67 860
|35 130
|45 030
|34 930
|Октябрьская 3** / Плесков 3**
|42 480
|59 860
|34 480
|42 280
|34 280
|Барселона 3** / Плесков 3**
|46 790
|68 170
|35 140
|46 590
|34 940
|Покровский 4** / Плесков 3**
|48 350
|72 850
|36 350
|48 150
|36 150
Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская»
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Каркушин Дом»
Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Гостиница Barcelona
В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.
По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.
В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.
Отель «Загородный отель Плесков»
Отель «Загородный отель Плесков» с бесплатным частным пляжем, собственным рестораном и бесплатным Wi-Fi в местах общего пользования находится в поселке Печки на берегу Псковско-Чудского озера.
На территории отеля предусмотрен фитнес-центр, теннисный корт, комната для игр и детская игровая площадка. В утренние часы гости могут бесплатно пользоваться крытым бассейном.
В распоряжении гостей номера, оформленные в современном стиле, с телевизором, DVD-плеером и собственной ванной комнатой.
В ресторане отеля «Загородный отель Плесков» готовят фирменные блюда классической русской кухни и блюда средиземноморской кухни. По утрам для гостей сервируется завтрак.
В отеле «Загородный отель Плесков» предлагают прокат снаряжения для занятий лыжным спортом и водными видами спорта. Поездка на автомобиле до Пскова занимает 25 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в загородном отеле «Плесков 3**» - 4 ночи. Стандартный номер (WC, душ, фен TV, холодильник) Расчетный час 12.00 / размещение с 14.00
- Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи
- Питание, указанное в программе: 7 завтраков, 6 обедов, 4 ужина
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Трансфер Псков - отель «Плесков 3**» - Псков
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: 1 обед, 3 ужина
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли быть изменена программа?
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.