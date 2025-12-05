Мои заказы

Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна

Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Мы отправимся на экскурсии по музеям-заповедникам, в родовое имение А. С. Пушкина и другие исторические места Псковской области.

Поживем на берегу озера несколько дней, почувствуем умиротворение природы и насладимся всеми прелестями загородного отдыха.
Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков. Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка" — экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.

Экскурсия по ПсковуЭкскурсия по ПсковуЭкскурсия по ПсковуЭкскурсия по Пскову
2 день

Музей-заповедник «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»
3 день

Изборск, Печоры

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в загородный отель "Плесков 3*".

Размещение в номерах.

Ужин.

Изборск, ПечорыИзборск, ПечорыИзборск, Печоры
4 день

Отдых на берегу Псковского озера

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*" 4-7 день тура.

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.

Спортивные площадки для активного отдыха.

Аренда рыболовного снаряжении.

Беседки для барбекю.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 3 ужина.

5 день

Отдых на берегу Псковского озера

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.

Спортивные площадки для активного отдыха.

Аренда рыболовного снаряжении.

Беседки для барбекю.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

6 день

Отдых на берегу Псковского озера

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.

Спортивные площадки для активного отдыха.

Аренда рыболовного снаряжении.

Беседки для барбекю.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

7 день

Отъезд

12:00 Трансфер в г. Псков.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Каркушин Дом 3** / Плесков 3**42 73064 98034 53042 53034 330

Фаворит 3** / Плесков 3**

(под запрос)

45 23067 86035 13045 03034 930
Октябрьская 3** / Плесков 3**42 48059 86034 48042 28034 280
Барселона 3** / Плесков 3**46 79068 17035 14046 59034 940
Покровский 4** / Плесков 3**48 35072 85036 35048 15036 150

Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»
Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»
Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»
Отель «Покровский»

2 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»
Гостиница Barcelona

2 ночи

В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.

В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.

Гостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница Barcelona
Отель «Загородный отель Плесков»

4 ночи

Отель «Загородный отель Плесков» с бесплатным частным пляжем, собственным рестораном и бесплатным Wi-Fi в местах общего пользования находится в поселке Печки на берегу Псковско-Чудского озера.

На территории отеля предусмотрен фитнес-центр, теннисный корт, комната для игр и детская игровая площадка. В утренние часы гости могут бесплатно пользоваться крытым бассейном.

В распоряжении гостей номера, оформленные в современном стиле, с телевизором, DVD-плеером и собственной ванной комнатой.

В ресторане отеля «Загородный отель Плесков» готовят фирменные блюда классической русской кухни и блюда средиземноморской кухни. По утрам для гостей сервируется завтрак.

В отеле «Загородный отель Плесков» предлагают прокат снаряжения для занятий лыжным спортом и водными видами спорта. Поездка на автомобиле до Пскова занимает 25 минут.

Отель «Загородный отель Плесков»Отель «Загородный отель Плесков»Отель «Загородный отель Плесков»Отель «Загородный отель Плесков»Отель «Загородный отель Плесков»Отель «Загородный отель Плесков»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в загородном отеле «Плесков 3**» - 4 ночи. Стандартный номер (WC, душ, фен TV, холодильник) Расчетный час 12.00 / размещение с 14.00
  • Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи
  • Питание, указанное в программе: 7 завтраков, 6 обедов, 4 ужина
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - отель «Плесков 3**» - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: 1 обед, 3 ужина
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли быть изменена программа?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

