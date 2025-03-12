Отправляйтесь вместе с нами в захватывающее путешествие по Великому Новгороду и Псковской области, чтобы увидеть самые яркие исторические моменты древней России!
Программа тура по дням
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. Посещение экспозиции музея «Русская икона»
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы в 06:24 поезд № 42 и Спб в 10:26 поезд № 7001 и доп. поезд № 7931).Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности.
Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» — сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве
Посещение экспозиции музея «Русская икона» — одна из крупнейших в России экспозиций иконописи XI-XVIII вв. Древнейшая из сохранившихся русских икон «Петр и Павел» XI в. Основную часть коллекции составляют творения новгородских иконописцев XI-XV вв.
Обед в кафе.
Экскурсия по Кремлевскому комплексу. «Витославлицы». Отправление в Псков
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца». 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.
Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).
Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Обед в кафе.
Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.
Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.
Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.
Свободное время для сувениров.
17:28 Переезд в Псков. Ласточка.
21:50 Прибытие в г. Псков. Трансфер в гостиницу выбранной категории. Размещение в гостинице.
Псков, Изборск и Печоры
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.
А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.
Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия вПсково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде и Пскове.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Великий Новгород, гост / Псков, гост.
Место в
2-местном номере
Место в
1-номере
3-ий взр.
на доп. месте
«Садко» 3* шведский стол,
г. Псков, гост. «Октябрьская» 3* шведский стол
|30080
|31462
|29696
«Садко» 3* шведский стол
г. Псков, гост. «Золотая Набережная» 3* шведский стол
|30963
|35430
|27571
«Интурист» 3* шведский стол
г. Псков, гост. «Октябрьская» 3* шведский стол
|30208
|33126
|29312
«Интурист» 3* шведский стол
г. Псков, гост. «Золотая Набережная» 3* шведский стол
|31091
|37094
|27187
Волхов» 4* шведский стол,
г. Псков, гост. «Золотая набережная» 3« шведский стол
|33011
|37990
|29235
Волхов» 4* шведский стол,
г. Псков, гост. Двор Подзноева 3* шведский стол
|35251
|41587
|30579
При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 14 лет — 600 рублей.
Варианты проживания
Садко 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Интурист 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Волхов 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Октябрьская 3
Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Основные достопримечательности, среди которых Псковский кремль, Летний сад и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, расположены в 15 минутах ходьбы.
Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская». По запросу может быть организован трансфер.
Двор Подзноева 4
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Поездка на автомобиле до центрального железнодорожного вокзала Пскова занимает 5 минут. На территории обустроена бесплатная парковка.
Отель Золотая набережная
Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.
Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.
На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.
В шаговой доступности Свято-Троицкий собор - 0,1 км, Музей-усадьба М. П. Мусоргского - 0,3 км, Здание Приказной палаты - 0,5 км, Драматический театр им. А. С. Пушкина - 0,8 км. Расстояние до аэропорта составляет 4,5 км, до ж/д вокзала - 2,7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Билеты Великий Новгород-Псков (ж/д)
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 600 руб.