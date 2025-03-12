Мои заказы

Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры. Осень-зима

Жемчужины северо-запада
Совершите путешествие от посещения древних крепостей и монастырей до знакомства с уникальными артефактами и сказочной красотой деревянного зодчества – каждый день этого тура наполнен удивительными открытиями.

Отправляйтесь вместе с нами в захватывающее путешествие по Великому Новгороду и Псковской области, чтобы увидеть самые яркие исторические моменты древней России!
5
3 отзыва
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры. Осень-зимаФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры. Осень-зимаФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры. Осень-зимаФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
17
окт24
окт7
ноя5
дек

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. Посещение экспозиции музея «Русская икона»

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы в 06:24 поезд № 42 и Спб в 10:26 поезд № 7001 и доп. поезд № 7931).Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности.

Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» — сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве

Посещение экспозиции музея «Русская икона» — одна из крупнейших в России экспозиций иконописи XI-XVIII вв. Древнейшая из сохранившихся русских икон «Петр и Павел» XI в. Основную часть коллекции составляют творения новгородских иконописцев XI-XV вв.

Обед в кафе.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. Посещение экспозиции музея «Русская икона»

2 день

Экскурсия по Кремлевскому комплексу. «Витославлицы». Отправление в Псков

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца». 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.

Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).

Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Обед в кафе.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.

Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.

Свободное время для сувениров.

17:28 Переезд в Псков. Ласточка.

21:50 Прибытие в г. Псков. Трансфер в гостиницу выбранной категории. Размещение в гостинице.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу. «Витославлицы». Отправление в Псков

3 день

Псков, Изборск и Печоры

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.

Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия вПсково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.

Псков, Изборск и Печоры


Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде и Пскове.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Великий Новгород, гост / Псков, гост.

Место в

2-местном номере

Место в

1-номере

3-ий взр.

на доп. месте

«Садко» 3* шведский стол,

г. Псков, гост. «Октябрьская» 3* шведский стол

300803146229696

«Садко» 3* шведский стол

г. Псков, гост. «Золотая Набережная» 3* шведский стол

309633543027571

«Интурист» 3* шведский стол

г. Псков, гост. «Октябрьская» 3* шведский стол

302083312629312

«Интурист» 3* шведский стол

г. Псков, гост. «Золотая Набережная» 3* шведский стол

310913709427187

Волхов» 4* шведский стол,

г. Псков, гост. «Золотая набережная» 3« шведский стол

330113799029235

Волхов» 4* шведский стол,

г. Псков, гост. Двор Подзноева 3* шведский стол

352514158730579

При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 14 лет — 600 рублей.

Варианты проживания

Садко 3

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Садко 3

Интурист 3

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Интурист 3

Волхов 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Волхов 4

Октябрьская 3

1 ночь

Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Основные достопримечательности, среди которых Псковский кремль, Летний сад и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, расположены в 15 минутах ходьбы.

Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская». По запросу может быть организован трансфер.

Октябрьская 3

Двор Подзноева 4

1 ночь

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Поездка на автомобиле до центрального железнодорожного вокзала Пскова занимает 5 минут. На территории обустроена бесплатная парковка.

Двор Подзноева 4

Отель Золотая набережная

1 ночь

Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.

Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.

На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.

В шаговой доступности Свято-Троицкий собор - 0,1 км, Музей-усадьба М. П. Мусоргского - 0,3 км, Здание Приказной палаты - 0,5 км, Драматический театр им. А. С. Пушкина - 0,8 км. Расстояние до аэропорта составляет 4,5 км, до ж/д вокзала - 2,7 км.

Отель Золотая набережная

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Билеты Великий Новгород-Псков (ж/д)
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 600 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
12 мар 2025
Тур Великий Новгород- Псков- Изборск Печоры с 06 по 08 марта 2025. Прием, гостиница, экскурсоводы в Великом Новгороде 5+. Один день на Псков, Изборск, Печоры -крайне мало, программа скомкана.
Л
Лейсан
5 янв 2024
Большое спасибо организаторам! Все четко, ясно и пунктуально. Встретили- проводили. Сопровождение - на уровне. Отдельно хочу выразить благодарность сопровождающей Наталье Ростиславовне! Мы были окружены вниманием и заботой все время. Единственный момент- в связи с погодными причудами можно было оперативно изменить программу, увеличив время в помещениях, уменьшив время экскурсий на открытом воздухе.
Большое спасибо организаторам! Все четко, ясно и пунктуально. Встретили- проводили. Сопровождение - на уровне. Отдельно хочу выразить благодарность сопровождающей Наталье Ростиславовне! Мы были окружены вниманием и заботой все время. Единственный момент- в связи с погодными причудами можно было оперативно изменить программу, увеличив время в помещениях, уменьшив время экскурсий на открытом воздухе.

