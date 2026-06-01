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Каменная летопись Псковской земли

Постоите на скале, где родилась Русь: Псковский Кром помнит 26 осад и молитвы княгини Ольги. Пройдете сквозь века от крепостных стен до купеческих палат. Услышите тишину Изборска, где Жеравья гора хранит мощь каменной твердыни 1330 года.

А затем спуститесь в пещеры, давшие имя Печорам, — и прикоснетесь к монастырю, который веками стоит на страже веры и западных рубежей.
Каменная летопись Псковской землиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Каменная летопись Псковской землиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Каменная летопись Псковской землиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову. Для желающих - посещение греческой сыроварни «Тремпелис»

07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от станции метро «Московская», Демонстрационный проезд. Трассовая экскурсия.

Прибытие в Псков. Город, расположенный у слияния рек Великая и Пскова.

На высокой скале, где река Пскова впадает в Великую, возвышается старейшая крепость России – Псковский кремль (Кром). Основанный в начале X века, кремль столетиями защищал северо-западные границы русских земель.

Его история насчитывает множество атак и 26 успешно выдержанных осад, что делает его одной из самых неприступных крепостей.

Свободное время, по желанию – подъем на смотровую площадку.

Обед (доп. плата).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову. Экскурсия охватывает ключевые исторические и культурные объекты города. Место моления княгини Ольги на берегу реки Великой, панорамы старого города и набережная.

В Среднем городе — парки, храм Василия на Горке, театр, старинные купеческие палаты, парадные площади, памятник княгине Ольге. Далее осмотр крепостных стен Окольного города и памятников военной историей.

Размещение в гостинице.

Для желающих – посещение греческой сыроварни «Тремпелис» с дегустацией 10 видов сыра, бокалом вина и живой греческой музыкой(продолжительность 1,5–2 часа, доп. плата).

Греция считается родиной сыра, а ее сыроварные традиции, основанные на старинных рецептах, выделяют среди других стран. Сыроварня «Тремпелис» является первым в России предприятием, основанным потомком греческого сыровара.

Экскурсия рассказывает об истории появления греческого производства на территории Псковской области, а также о способах изготовления различных видов греческого сыра.

Посещение фермы, где содержится около 50 коз англо-нубийской породы, молоко которых используется для производства сыра.

Программа завершится дегустацией десяти видов сыра, сопровождаемой бокалом вина и живым исполнением музыки на греческом бузуки.

После экскурсии время для посещения магазина и сувениров.

Экскурсия по Пскову. Для желающих - посещение греческой сыроварни «Тремпелис»Экскурсия по Пскову. Для желающих - посещение греческой сыроварни «Тремпелис»Экскурсия по Пскову. Для желающих - посещение греческой сыроварни «Тремпелис»Экскурсия по Пскову. Для желающих - посещение греческой сыроварни «Тремпелис»Экскурсия по Пскову. Для желающих - посещение греческой сыроварни «Тремпелис»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Изборск и Печоры

Завтрак «шведский стол».

Старый Изборск – село, раскинувшееся в 30 километрах к западу от Пскова, с населением около 800 человек.

Посещение Изборской крепости. Изборская крепость — мощное каменное оборонительное сооружение, расположенное в селе Изборск.

Была построена в 1330 году псковским посадником Селогой на Жеравьей горе. Крепость служила важным форпостом для защиты западных рубежей Псковской земли.

Прибытие в Печоры. Город Печоры, является старинной русской крепостью Псковской земли. Выполнял важную оборонительную функцию на северо-западных границах.

Название города, происходит от древнерусского слова «печера», что означает «пещера». В пещерах песчаного холма у ручья Каменца обитали монахи-пустынножители.

Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому мужскому монастырю (без посещения дальних пещер). В городе Печоры находится Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь — одна из старейших и крупнейших мужских обителей России.

Его непрерывная многовековая история и уникальный историко-архитектурный ансамбль XV-XIX веков делают его выдающимся памятником. Именно монастырь, изначально укрывшийся в пещерах дал имя городу.

Обед (доп. плата).

Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия 22:00–23:00.

Изборск и ПечорыИзборск и ПечорыИзборск и ПечорыИзборск и Печоры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиница «Рижская»

2-местный номер «стандарт»14 240
1-местный номер «стандарт»15 020
2-местный 2-комнатный номер «люкс» (двуспальная кровать)14 680
Дополнительное место в люксе (3-ий в номере)13 190

Отель «Old Estate Hotel & SPA»

2-местный номер стандарт20 370
1-местное размещение в 2 стандарт28 620
Доп. место в номере13 790

Скидка на школьника до 16 лет при любом размещении — 200 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Рижская»

1 ночь

Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.

Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.

В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.

Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.

Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»

1 ночь

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 1 завтрак (шведский стол)
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
  • Для проживающих в отеле «Old Estate Hotel & amp; SPA» - посещение СПА центра отеля с 07:00 до 21:00 (по предварительной записи)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: 2 обеда (1500 руб.) и ужины
  • Посещение греческой сыроварни Тремпелис с дегустацией - 1600 руб (заказ и оплата заранее при покупке тура, экскурсия состоится при наличии 10 человек в группе)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 16 лет при любом размещении — 200 рублей.

Какая важная информация есть в туре?

Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.

При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС.

Скорректировать заказ (добавить питание, заменить категорию номера, заменить отель, добавить дополнительные услуги и заменить туристов) возможно не менее чем за 72 часа до отправления. После этого изменения принимаются только по согласованию с операторами.

Возможно присоединение к туру по маршруту: для проживающих в Гатчине (забираем в д. Большое Верево, на остановке, на обратном пути НЕ заезжаем), для проживающих в Луге (на трассе, АЗС Татнефть Луга, Комсомольский проспект, 56), для проживающих в Пскове (в Пскове, у Кремля, на обратном пути НЕ заезжаем).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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