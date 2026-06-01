1 день

Экскурсия по Пскову. Для желающих - посещение греческой сыроварни «Тремпелис»

07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от станции метро «Московская», Демонстрационный проезд. Трассовая экскурсия.

Прибытие в Псков. Город, расположенный у слияния рек Великая и Пскова.

На высокой скале, где река Пскова впадает в Великую, возвышается старейшая крепость России – Псковский кремль (Кром). Основанный в начале X века, кремль столетиями защищал северо-западные границы русских земель.

Его история насчитывает множество атак и 26 успешно выдержанных осад, что делает его одной из самых неприступных крепостей.

Свободное время, по желанию – подъем на смотровую площадку.

Обед (доп. плата).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову. Экскурсия охватывает ключевые исторические и культурные объекты города. Место моления княгини Ольги на берегу реки Великой, панорамы старого города и набережная.

В Среднем городе — парки, храм Василия на Горке, театр, старинные купеческие палаты, парадные площади, памятник княгине Ольге. Далее осмотр крепостных стен Окольного города и памятников военной историей.

Размещение в гостинице.

Для желающих – посещение греческой сыроварни «Тремпелис» с дегустацией 10 видов сыра, бокалом вина и живой греческой музыкой(продолжительность 1,5–2 часа, доп. плата).

Греция считается родиной сыра, а ее сыроварные традиции, основанные на старинных рецептах, выделяют среди других стран. Сыроварня «Тремпелис» является первым в России предприятием, основанным потомком греческого сыровара.

Экскурсия рассказывает об истории появления греческого производства на территории Псковской области, а также о способах изготовления различных видов греческого сыра.

Посещение фермы, где содержится около 50 коз англо-нубийской породы, молоко которых используется для производства сыра.

Программа завершится дегустацией десяти видов сыра, сопровождаемой бокалом вина и живым исполнением музыки на греческом бузуки.

После экскурсии время для посещения магазина и сувениров.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160