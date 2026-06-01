А затем спуститесь в пещеры, давшие имя Печорам, — и прикоснетесь к монастырю, который веками стоит на страже веры и западных рубежей.
Программа тура по дням
Экскурсия по Пскову. Для желающих - посещение греческой сыроварни «Тремпелис»
07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от станции метро «Московская», Демонстрационный проезд. Трассовая экскурсия.
Прибытие в Псков. Город, расположенный у слияния рек Великая и Пскова.
На высокой скале, где река Пскова впадает в Великую, возвышается старейшая крепость России – Псковский кремль (Кром). Основанный в начале X века, кремль столетиями защищал северо-западные границы русских земель.
Его история насчитывает множество атак и 26 успешно выдержанных осад, что делает его одной из самых неприступных крепостей.
Свободное время, по желанию – подъем на смотровую площадку.
Обед (доп. плата).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову. Экскурсия охватывает ключевые исторические и культурные объекты города. Место моления княгини Ольги на берегу реки Великой, панорамы старого города и набережная.
В Среднем городе — парки, храм Василия на Горке, театр, старинные купеческие палаты, парадные площади, памятник княгине Ольге. Далее осмотр крепостных стен Окольного города и памятников военной историей.
Размещение в гостинице.
Для желающих – посещение греческой сыроварни «Тремпелис» с дегустацией 10 видов сыра, бокалом вина и живой греческой музыкой(продолжительность 1,5–2 часа, доп. плата).
Греция считается родиной сыра, а ее сыроварные традиции, основанные на старинных рецептах, выделяют среди других стран. Сыроварня «Тремпелис» является первым в России предприятием, основанным потомком греческого сыровара.
Экскурсия рассказывает об истории появления греческого производства на территории Псковской области, а также о способах изготовления различных видов греческого сыра.
Посещение фермы, где содержится около 50 коз англо-нубийской породы, молоко которых используется для производства сыра.
Программа завершится дегустацией десяти видов сыра, сопровождаемой бокалом вина и живым исполнением музыки на греческом бузуки.
После экскурсии время для посещения магазина и сувениров.
Изборск и Печоры
Завтрак «шведский стол».
Старый Изборск – село, раскинувшееся в 30 километрах к западу от Пскова, с населением около 800 человек.
Посещение Изборской крепости. Изборская крепость — мощное каменное оборонительное сооружение, расположенное в селе Изборск.
Была построена в 1330 году псковским посадником Селогой на Жеравьей горе. Крепость служила важным форпостом для защиты западных рубежей Псковской земли.
Прибытие в Печоры. Город Печоры, является старинной русской крепостью Псковской земли. Выполнял важную оборонительную функцию на северо-западных границах.
Название города, происходит от древнерусского слова «печера», что означает «пещера». В пещерах песчаного холма у ручья Каменца обитали монахи-пустынножители.
Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому мужскому монастырю (без посещения дальних пещер). В городе Печоры находится Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь — одна из старейших и крупнейших мужских обителей России.
Его непрерывная многовековая история и уникальный историко-архитектурный ансамбль XV-XIX веков делают его выдающимся памятником. Именно монастырь, изначально укрывшийся в пещерах дал имя городу.
Обед (доп. плата).
Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия 22:00–23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Гостиница «Рижская»
|2-местный номер «стандарт»
|14 240
|1-местный номер «стандарт»
|15 020
|2-местный 2-комнатный номер «люкс» (двуспальная кровать)
|14 680
|Дополнительное место в люксе (3-ий в номере)
|13 190
Отель «Old Estate Hotel & SPA»
|2-местный номер стандарт
|20 370
|1-местное размещение в 2 стандарт
|28 620
|Доп. место в номере
|13 790
Скидка на школьника до 16 лет при любом размещении — 200 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Рижская»
Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.
Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.
В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.
Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.
Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.
Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»
Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.
При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).
Номера:
СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак (шведский стол)
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
- Для проживающих в отеле «Old Estate Hotel & amp; SPA» - посещение СПА центра отеля с 07:00 до 21:00 (по предварительной записи)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: 2 обеда (1500 руб.) и ужины
- Посещение греческой сыроварни Тремпелис с дегустацией - 1600 руб (заказ и оплата заранее при покупке тура, экскурсия состоится при наличии 10 человек в группе)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 16 лет при любом размещении — 200 рублей.
Какая важная информация есть в туре?
Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС.
Скорректировать заказ (добавить питание, заменить категорию номера, заменить отель, добавить дополнительные услуги и заменить туристов) возможно не менее чем за 72 часа до отправления. После этого изменения принимаются только по согласованию с операторами.
Возможно присоединение к туру по маршруту: для проживающих в Гатчине (забираем в д. Большое Верево, на остановке, на обратном пути НЕ заезжаем), для проживающих в Луге (на трассе, АЗС Татнефть Луга, Комсомольский проспект, 56), для проживающих в Пскове (в Пскове, у Кремля, на обратном пути НЕ заезжаем).