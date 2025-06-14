Мои заказы

Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето

Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
4.5
2 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-летоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-летоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-летоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные.

Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами. Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России. Погуляете по Ярославову дворищу и погрузитесь в торговые традиции города.

А после, за один день, вы познакомитесь с Псковом, посетите Псково-Печерский монастырь и прогуляетесь по древней Изборской крепости. Вы осмотрите башни Псковского кремля, белоснежные церкви и колоритные памятники.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

07:06-10:42 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату (бронировать заранее).

Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин.

Сбор от гостиниц города:

  • 11:00 гостиница «Волхов» 4*;
  • 11:15 гостиница «Интурист» 3*;
  • 11:30 гостиница «Садко» 3*.

Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.

11:30 «От места призвания летописного Рюрика к стенам Детинца». 5-ти часовая авто-пешеходная экскурсия. Рюриково городище — живописный полуостров на истоке Волхова, где находилась резиденция князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь земли таит находки и тайны.

Место, где провел своё детство Александр Невский. Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода. По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице.

Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович. XII в.

13:00 Прогулка по обновленной набережной Александра Невского, ц. Бориса и Глеба (внешний осмотр). Панорама Софийской набережной с противоположной стороны реки.

13:30 Обед в гастробаре «Невский».

15:00 Продолжение экскурсионной программы. Древний торг и Ярославово дворище. Фото с «Новгородочкой».

Переход с Торговой стороны на Софийскую:

  • «Детинец — Каменная летопись Великого Новгорода». Кремль — стены и 9 сохранившихся башен.
  • «Памятник тысячелетию России»;
  • Собор Святой Софии Премудрости Божьей, 1045-1050 гг. — самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно);
  • Софийская Звонница, XV-XVII вв. (без захода).

16:30 Окончание программы в центре города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Продолжение знакомства с городом. Переезд в Псков

Завтрак в отеле.

Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

Сбор от гостиниц города:

  • 11:00 гостиница «Садко» 3*;
  • 11:15 гостиница «Интурист» 3*;
  • 11:30 гостиница «Волхов» 4*.

Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.

11:30 «К звёздам синих куполов». 4-х часовая авто-экскурсионная программа по окрестностям Великого Новгорода. Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов.

На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.

Экскурсия в Чудесную деревню «Витославлицы» — узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».

Обед в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье».

15:30 Окончание программы, отъезд в центр города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.

17:00 Трансфер на вокзал.

17:50-21:57 Переезд в г. Псков (комфортабельным скоростным поездом или автобусом — билет включен в стоимость тура).

Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская 3* (Рижский проспект, 25).

Продолжение знакомства с городом. Переезд в ПсковПродолжение знакомства с городом. Переезд в ПсковПродолжение знакомства с городом. Переезд в Псков
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Псков, Изборск, Печоры

Завтрак в кафе гостиницы.

Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

Обзорная экскурсию по г. Пскову (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города, памятников княгине Ольге).

Отправление на экскурсию в Изборск. Удивительный природный и исторический памятник, навсегда слившийся с природой и заслуженно ставший одной из самых оригинальных и романтических достопримечательностей этой земли.

Изборск — один из древнейших русских городов. Здесь на Жеравьей горе, над широким Городищенским озером, стоит крепость 14 – 15 веков, построенная псковичами для защиты своих западных рубежей.

Обед во время экскурсии.

Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, расположенный в 340 км на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50 км на запад от Пскова, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ведет свою историю уже более 525 лет.

Здесь, на северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена Православной веры, посеянные на Руси еще в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой

Отправление в Псков.

18:30 Освобождение камеры хранения. Трансфер на ж/д вокзал.

19:30 Отправление поезда №10 Псков — Москва.

Псков, Изборск, ПечорыПсков, Изборск, ПечорыПсков, Изборск, ПечорыПсков, Изборск, ПечорыПсков, Изборск, ПечорыПсков, Изборск, Печоры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Стоимость на праздничные даты отмечена *.

Размещение:½ DBLSNGДоп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)

Доп. сутки проживание

½ DBL/ SNG/доп. место

Садко 3* завтрак швед. стол28350 р. /30600* р. 30650 р. /33850* р. 27200 р. /28950* р. 2750 р. /3300 р. /1900 р.
Интурист 3* завтрак швед. стол29150 р. /31400* р. 34400 р. /39050* р. 26700 р. 3400 р. /6150 р. /1550 р.
Велком Инн 3* завтрак швед. стол29800 р. /31250* р. 33450 р. /35750* р. 28150 р. 3650 р. /5200 р. /2400 р.
Волхов 4* завтрак швед. стол36250 р. /37300* р. 42650 р. /43850* р. 33350 р. 5650 р. /6650 р. /2500 р.

Береста Парк отель 4* завтрак швед. стол

в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн с 8:00-12:00

35450 р. /38000* р. 45050 р. /49150* р. 32650 р. 4300 р. /7505 р. /2200 р.

Скидка на ребенка до 14 лет при любом размещении – 1000 руб.

Праздничные заезды: 2-4 мая, 8-10 мая, 13-15 июня.

Варианты проживания

Гостиница «Садко»

1 ночь

Гостиница «Садко» расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы «Садко» во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Гостиница «Садко»Гостиница «Садко»Гостиница «Садко»Гостиница «Садко»Гостиница «Садко»Гостиница «Садко»Гостиница «Садко»Гостиница «Садко»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Волхов

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

ВолховВолховВолховВолховВолхов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Интурист

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

ИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтурист
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Береста Парк отель

1 ночь

Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

Береста Парк отельБереста Парк отельБереста Парк отельБереста Парк отельБереста Парк отельБереста Парк отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Welcome Inn»

1 ночь

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Рижская

1 ночь

Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.

Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.

В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.

Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.

Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.

РижскаяРижскаяРижскаяРижскаяРижская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Двор Подзноева» 4

1 ночь

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3**.

При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.

Номера:

STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Корпус Студии и Апартаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.

Гостиница «Двор Подзноева» 4Гостиница «Двор Подзноева» 4Гостиница «Двор Подзноева» 4Гостиница «Двор Подзноева» 4Гостиница «Двор Подзноева» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
  • Услуги гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
  • Проезд до Пскова (автобус/ж/д)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из г. Пскова
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, всем детям до 14 лет скидка – 1000 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Внимание! Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок и время начала экскурсий, в том числе по дням, не изменяя общего объема программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
О
Ольга
14 июн 2025
Вообще тур понравился, очень много истории. Организованно грамотно, всегда встречали и провожали по трансферам. Но мне показалось многовато переездов. Хотелось погулять и медленно осмотреть достопримечательности, всё-таки 9-17 век. Первая пешеходная
читать дальше

экскурсия в Великом Новгороде достаточно длительная, можно как то уменьшить, для пенсионеров тяжеловато. Мы даже не пошли на ужин, так умотались. По питанию вполне прилично, но опять обед идёт в 14-30, а завтракаем в 8 утра.. В Пскове вообще перенасыщенная программа, Кремль, Изборы, Печоры, конечно интересно, но потом сразу на поезд.

И
Ирина
25 июн 2024
Тур замечательный! Отличные экскурсоводы, хорошая программа. Большое вам спасибо!
Тур замечательный! Отличные экскурсоводы, хорошая программа. Большое вам спасибо!Тур замечательный! Отличные экскурсоводы, хорошая программа. Большое вам спасибо!Тур замечательный! Отличные экскурсоводы, хорошая программа. Большое вам спасибо!Тур замечательный! Отличные экскурсоводы, хорошая программа. Большое вам спасибо!Тур замечательный! Отличные экскурсоводы, хорошая программа. Большое вам спасибо!

Похожие туры на «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето»

Отдых в Пскове на 4 дня. Весна-лето
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове на 4 дня. Весна-лето
Начало: Г. Псков
14 мая в 10:00
21 мая в 10:00
от 30 680 ₽ за человека
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псковская область. Лето-осень
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псковская область. Лето-осень
Начало: Великий Новгород
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
от 32 921 ₽ за человека
Путешествие вдоль реки Волхов. Лето-осень в Великом Новгороде и Пскове
На автобусе
4 дня
2 отзыва
Путешествие вдоль реки Волхов. Лето-осень в Великом Новгороде и Пскове
Начало: Великий Новгород
14 мая в 10:00
21 мая в 10:00
от 36 761 ₽ за человека
Русь Великая. Автобусный тур из Москвы тур по городам Серебряного кольца
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Русь Великая. Автобусный тур из Москвы тур по городам Серебряного кольца
Начало: Москва
15 мая в 10:00
29 мая в 10:00
от 39 190 ₽ за человека