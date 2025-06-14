1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

07:06-10:42 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату (бронировать заранее).

Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин.

Сбор от гостиниц города:

11:00 гостиница «Волхов» 4*;

11:15 гостиница «Интурист» 3*;

11:30 гостиница «Садко» 3*.

Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.

11:30 «От места призвания летописного Рюрика к стенам Детинца». 5-ти часовая авто-пешеходная экскурсия. Рюриково городище — живописный полуостров на истоке Волхова, где находилась резиденция князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь земли таит находки и тайны.

Место, где провел своё детство Александр Невский. Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода. По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице.

Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович. XII в.

13:00 Прогулка по обновленной набережной Александра Невского, ц. Бориса и Глеба (внешний осмотр). Панорама Софийской набережной с противоположной стороны реки.

13:30 Обед в гастробаре «Невский».

15:00 Продолжение экскурсионной программы. Древний торг и Ярославово дворище. Фото с «Новгородочкой».

Переход с Торговой стороны на Софийскую:

«Детинец — Каменная летопись Великого Новгорода». Кремль — стены и 9 сохранившихся башен.

«Памятник тысячелетию России»;

Собор Святой Софии Премудрости Божьей, 1045-1050 гг. — самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно);

Софийская Звонница, XV-XVII вв. (без захода).

16:30 Окончание программы в центре города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160