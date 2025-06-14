Описание тура
Два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные.
Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами. Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России. Погуляете по Ярославову дворищу и погрузитесь в торговые традиции города.
А после, за один день, вы познакомитесь с Псковом, посетите Псково-Печерский монастырь и прогуляетесь по древней Изборской крепости. Вы осмотрите башни Псковского кремля, белоснежные церкви и колоритные памятники.
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
07:06-10:42 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату (бронировать заранее).
Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин.
Сбор от гостиниц города:
- 11:00 гостиница «Волхов» 4*;
- 11:15 гостиница «Интурист» 3*;
- 11:30 гостиница «Садко» 3*.
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
11:30 «От места призвания летописного Рюрика к стенам Детинца». 5-ти часовая авто-пешеходная экскурсия. Рюриково городище — живописный полуостров на истоке Волхова, где находилась резиденция князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь земли таит находки и тайны.
Место, где провел своё детство Александр Невский. Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода. По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице.
Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович. XII в.
13:00 Прогулка по обновленной набережной Александра Невского, ц. Бориса и Глеба (внешний осмотр). Панорама Софийской набережной с противоположной стороны реки.
13:30 Обед в гастробаре «Невский».
15:00 Продолжение экскурсионной программы. Древний торг и Ярославово дворище. Фото с «Новгородочкой».
Переход с Торговой стороны на Софийскую:
- «Детинец — Каменная летопись Великого Новгорода». Кремль — стены и 9 сохранившихся башен.
- «Памятник тысячелетию России»;
- Собор Святой Софии Премудрости Божьей, 1045-1050 гг. — самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно);
- Софийская Звонница, XV-XVII вв. (без захода).
16:30 Окончание программы в центре города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.
Продолжение знакомства с городом. Переезд в Псков
Завтрак в отеле.
Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
Сбор от гостиниц города:
- 11:00 гостиница «Садко» 3*;
- 11:15 гостиница «Интурист» 3*;
- 11:30 гостиница «Волхов» 4*.
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
11:30 «К звёздам синих куполов». 4-х часовая авто-экскурсионная программа по окрестностям Великого Новгорода. Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов.
На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.
Экскурсия в Чудесную деревню «Витославлицы» — узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».
Обед в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье».
15:30 Окончание программы, отъезд в центр города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.
17:00 Трансфер на вокзал.
17:50-21:57 Переезд в г. Псков (комфортабельным скоростным поездом или автобусом — билет включен в стоимость тура).
Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская 3* (Рижский проспект, 25).
Псков, Изборск, Печоры
Завтрак в кафе гостиницы.
Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
Обзорная экскурсию по г. Пскову (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города, памятников княгине Ольге).
Отправление на экскурсию в Изборск. Удивительный природный и исторический памятник, навсегда слившийся с природой и заслуженно ставший одной из самых оригинальных и романтических достопримечательностей этой земли.
Изборск — один из древнейших русских городов. Здесь на Жеравьей горе, над широким Городищенским озером, стоит крепость 14 – 15 веков, построенная псковичами для защиты своих западных рубежей.
Обед во время экскурсии.
Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, расположенный в 340 км на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50 км на запад от Пскова, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ведет свою историю уже более 525 лет.
Здесь, на северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена Православной веры, посеянные на Руси еще в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой
Отправление в Псков.
18:30 Освобождение камеры хранения. Трансфер на ж/д вокзал.
19:30 Отправление поезда №10 Псков — Москва.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
Стоимость на праздничные даты отмечена *.
|Размещение:
|½ DBL
|SNG
|Доп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)
Доп. сутки проживание
½ DBL/ SNG/доп. место
|Садко 3* завтрак швед. стол
|28350 р. /30600* р.
|30650 р. /33850* р.
|27200 р. /28950* р.
|2750 р. /3300 р. /1900 р.
|Интурист 3* завтрак швед. стол
|29150 р. /31400* р.
|34400 р. /39050* р.
|26700 р.
|3400 р. /6150 р. /1550 р.
|Велком Инн 3* завтрак швед. стол
|29800 р. /31250* р.
|33450 р. /35750* р.
|28150 р.
|3650 р. /5200 р. /2400 р.
|Волхов 4* завтрак швед. стол
|36250 р. /37300* р.
|42650 р. /43850* р.
|33350 р.
|5650 р. /6650 р. /2500 р.
Береста Парк отель 4* завтрак швед. стол
в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн с 8:00-12:00
|35450 р. /38000* р.
|45050 р. /49150* р.
|32650 р.
|4300 р. /7505 р. /2200 р.
Скидка на ребенка до 14 лет при любом размещении – 1000 руб.
Праздничные заезды: 2-4 мая, 8-10 мая, 13-15 июня.
Варианты проживания
Гостиница «Садко»
Гостиница «Садко» расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы «Садко» во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Волхов
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Интурист
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Береста Парк отель
Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
Гостиница «Welcome Inn»
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Рижская
Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.
Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.
В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.
Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.
Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.
Гостиница «Двор Подзноева» 4
Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3**.
При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.
Номера:
STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
STANDART Корпус Студии и Апартаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
- Проезд до Пскова (автобус/ж/д)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из г. Пскова
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 14 лет скидка – 1000 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок и время начала экскурсий, в том числе по дням, не изменяя общего объема программы.