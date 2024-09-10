1 день

Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»

Прибытие в Новгород. Встречаем поезд из Москвы в 06.24 поезд №42 и Спб в 10.26 поезд №7001 и доп. поезд№7931).

Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой «Стиф» у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14.00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца». 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание.

Лихудов корпус: Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества; Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.); Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Обед в кафе.