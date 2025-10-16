Мои заказы

Туры по Новгородскому Кремлю

Найдено 3 тура в категории «Новгородский кремль» в Печоре, цены от 22 190 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Северо-Западная Русь. Летний автобусный тур из Москвы по серебряному кольцу
На автобусе
3 дня
-
13%
3 отзыва
Северо-Западная Русь. Летний автобусный тур из Москвы по серебряному кольцу
Начало: Москва
1 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 22 590 ₽26 000 ₽ за человека
Северо-Западная Русь. Автобусный тур из Москвы по серебряному кольцу
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Северо-Западная Русь. Автобусный тур из Москвы по серебряному кольцу
Начало: Москва
22 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 22 190 ₽ за человека
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
Начало: Москва
Завтра в 10:00
от 39 790 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «Новгородский кремль»

Самые популярные туры этой рубрики в Печоре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Северо-Западная Русь. Летний автобусный тур из Москвы по серебряному кольцу
  2. Северо-Западная Русь. Автобусный тур из Москвы по серебряному кольцу
  3. Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
Какие места ещё посмотреть в Печоре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Новгородский кремль
  2. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Печоре в октябре 2025
Сейчас в Печоре в категории "Новгородский кремль" можно забронировать 3 тура от 22 190 до 39 790 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Печоре на 2025 год по теме «Новгородский кремль», 9 ⭐ отзывов, цены от 22190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь