1 день

Встреча группы в Москве. Вязьма и Смоленск

07:30 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отъезд в Вязьму.

Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Вязьме.

На территории которого сохранилось множество архитектурных памятников, ансамблей и домов 17-19 веков.

Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского действующего женского монастыря. Изюминка монастыря – церковь Одигитрии Смоленской XVII в.

Свято-Троицкий собор – главный собор в городе, расположенный в историческом центре города – на высоком насыпном холме, с которого открывается замечательный вид на город.

Обедв кафе города.

Переезд вСмоленск.

Обзорная экскурсия по Смоленску.

Вы увидите город, который более 9 веков стоит на берегах Днепра.

Экскурсия вдоль крепостной стены, посещение смотровой площадки, с которой откроется великолепный вид на наиболее протяженный участок Смоленской крепостной стены, на легендарную старую смоленскую дорогу и на древние храмы города.

Посещение памятных мест, связанных с обороной города 1609 – 1611 г. г., памятники героям войны 1812 года и сквер памяти героям ВОВ, памятники знаменитым смолянам: М. И. Глинке, А. Т. Твардовскому и его герою Василию Теркину, М. А. Егорову, В. Т. Куриленко.

В ходе обзорной экскурсии мы увидим памятники 3-х эпох, 3-х войн, в которых Смоленск не раз защищал всю Россию.

Посещение Свято-Успенского кафедрального собора XVII-XVIII вв., где находятся икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.

Размещение в отеле в г. Смоленске.

Ужин в ресторане отеля.