Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца

Групповой тур в Печоре
5
3 отзыва
Увлекательный тур с посещением городов Серебряного кольца по маршруту: Вязьма – Смоленск – Пушкинские горы – Псков – Печоры – Изборск – Старая Русса – Великий Новгород – Тверь.

Вас ждут грандиозные крепости Пскова, Печор и Изборска, музей-усадьба «Михайловское» – родовое имение Александра Сергеевича Пушкина, россыпь выдающихся памятников архитектуры в Великом Новгороде и музей деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», а также вояж на старейший российский курорт Старая Русса.

Вы познакомитесь со старинными российскими городами и чудесными местами, где все дышит историей, легендами и неповторимым шармом.
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
Ближайшие даты:
17
мая
7
июн
21
июн
5
июл
19
июл
2
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9
авг
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даты

Что вас ожидает:

Чудесная деревня
Чудесная деревня
Побываете в интереснейшем музее деревянного зодчества под открытым небом – «Витославлицы»
Знакомство со Старой Руссой
Знакомство со Старой Руссой
Отправитесь на обзорную экскурсию по городу и посетите дом-музей Ф. М. Достоевского
Родина великого поэта
Родина великого поэта
Прогуляетесь по музею-усадьбе «Михайловское», где А. С. Пушкин создавал знаменитый роман «Евгений Онегин»
Новгородский Кремль
Новгородский Кремль
Откроете историю города в стенах кремля, узнаете тайны Софийского собора и полюбуетесь россыпью чудесных храмов
История большого Пскова
История большого Пскова
Раскроете богатую историю города, посетите Псково-Печерский монастырь и древние оборонительные башни

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Москве. Вязьма и Смоленск

07:30 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отъезд в Вязьму.

Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Вязьме.

На территории которого сохранилось множество архитектурных памятников, ансамблей и домов 17-19 веков.

Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского действующего женского монастыря. Изюминка монастыря – церковь Одигитрии Смоленской XVII в.

Свято-Троицкий собор – главный собор в городе, расположенный в историческом центре города – на высоком насыпном холме, с которого открывается замечательный вид на город.

Обедв кафе города.

Переезд вСмоленск.

Обзорная экскурсия по Смоленску.

Вы увидите город, который более 9 веков стоит на берегах Днепра.

Экскурсия вдоль крепостной стены, посещение смотровой площадки, с которой откроется великолепный вид на наиболее протяженный участок Смоленской крепостной стены, на легендарную старую смоленскую дорогу и на древние храмы города.

Посещение памятных мест, связанных с обороной города 1609 – 1611 г. г., памятники героям войны 1812 года и сквер памяти героям ВОВ, памятники знаменитым смолянам: М. И. Глинке, А. Т. Твардовскому и его герою Василию Теркину, М. А. Егорову, В. Т. Куриленко.

В ходе обзорной экскурсии мы увидим памятники 3-х эпох, 3-х войн, в которых Смоленск не раз защищал всю Россию.

Посещение Свято-Успенского кафедрального собора XVII-XVIII вв., где находятся икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.

Размещение в отеле в г. Смоленске.

Ужин в ресторане отеля.

Встреча группы в Москве. Вязьма и СмоленскВстреча группы в Москве. Вязьма и СмоленскВстреча группы в Москве. Вязьма и СмоленскВстреча группы в Москве. Вязьма и СмоленскВстреча группы в Москве. Вязьма и Смоленск
2 день

Пушкинский заповедник и усадьба Михайловское

07:30 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в Пушкинский заповедник.

Посещение усадьбы Петровское, с которой все начиналось для семьи Ганнибалов-Пушкиных на Псковской земле.

Экскурсия «Почтенный замок» Ганнибалов», по домам прадеда и двоюродного деда поэта и экскурсионная прогулка по парку усадьбы «Под сенью липовых аллей» ИЛИ посещение Тригорского, имения друзей поэта, семейства Осиповых-Вульф. Экскурсия с посещением дома, где проживала семья «Приют сияньем муз одетый» и прогулка по парку, по следам Пушкина и Онегина.

Обедв кафе города.

Посещение усадьбы Михайловское, имение матери поэта.

Экскурсия «Поэта дом опальный» по господскому дому, где жил и творил А. С. Пушкин.

Экскурсия «Люблю сей темный сад…» по усадебному парку.

Святогорский монастырь, где находится могила А. С. Пушкина.

Переезд вПсков.

Размещение в отеле в г. Псков.

Ужин в ресторане отеля.

Пушкинский заповедник и усадьба МихайловскоеПушкинский заповедник и усадьба МихайловскоеПушкинский заповедник и усадьба МихайловскоеПушкинский заповедник и усадьба МихайловскоеПушкинский заповедник и усадьба Михайловское
3 день

Псков, Печоры и Изборск

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Пскову.

В ходе пешеходной экскурсии Вы познакомитесь с Довмонтовым городом и его достопримечательностями, узнаете историю Вечевой площади Пскова, посетите главный кафедральный Собор города – Собор Святой Троицы.

В ходе автобусной части экскурсии Вы осмотрите Покровский комплекс, Ольгинскую часовню, увидите Палаты купца Подзноева, Меньшиковские палаты и др.

Познакомитесь с многочисленными храмами Пскова, с храмами-близнецами, памятниками и с его старинными улицами.

Обед в кафе города.

Переезд в Печоры.

Экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю, основанному в XV в.

Переезд в Изборск.

Изборск – один из древнейших русских городов, впервые упоминается в летописи под 862 годом.

«Отсюда есть пошла Земля русская», и здесь зарождалась российская государственность. Веками древний город защищал северо-западные рубежи, играл первостепенную роль в сохранении православной веры и независимости русского государства.

Одна из главных достопримечательностей Изборска – это крепость на горе Жеравьей, которая была выстроена в 14 веке и дошла до наших дней в относительно неплохом состоянии. Именно с этой крепости, как считается, начал своё существование Изборск: долгие столетия крепость защищала западные границы страны.

В ходе экскурсии по Изборской крепости Вы сможете подняться на боевой ход крепости и полюбоваться красотой Изборско-Мальской долины со смотровой площадки на башне Луковка, посетить Никольский собор XIV века, увидеть знаменитые Словенские ключи.

Возвращение в Псков.

Ужин в ресторане отеля.

Псков, Печоры и ИзборскПсков, Печоры и ИзборскПсков, Печоры и ИзборскПсков, Печоры и ИзборскПсков, Печоры и ИзборскПсков, Печоры и Изборск
4 день

Старая Русса

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление вСтарую Руссу.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Старой Руссе с посещением древнейших памятников архитектуры.

Вас ждет:

  • Спасо-Преображенский собор XII в.;
  • Георгиевская церковь с чудотворной иконой Божией Матери “Старорусская”;
  • Троицкая церковь XVII вв.;
  • курорт «Старая Русса»;
  • осмотр знаменитого Муравьёвского фонтана (высота до 10 метров)
  • посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения: роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Переезд вВеликий Новгород.

Размещение в отеле в г. Великий Новгород.

Ужин в ресторане отеля.

Старая РуссаСтарая РуссаСтарая РуссаСтарая РуссаСтарая Русса
5 день

Великий Новгород

08:30 Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по Великому Новгороду.

В ходе экскурсии Вы увидите:

  • Ярославово дворище;
  • Древний торг;
  • музей деревянного зодчества «Витославлицы» –один из интереснейших музеев народного деревянного зодчества, расположенный на берегу озера Мячино;
  • Свято-Юрьев монастырь (с заходом).

Обед в кафе города.

Продолжение экскурсии: Новгородский кремль – один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв., Софийский собор (с заходом) – древнейший каменный храм России.

Возвращение в отель.

Ужин в ресторане отеля.

Великий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий Новгород
6 день

Завершение программы. Тверь

07:30 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление вТверь.

Обедв кафе города.

Обзорная экскурсия по Твери.

Тверь – когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.

Горожане по праву гордятся своими земляками, прославившими город на многие века: купцом-путешественником Афанасием Никитиным, ходившим за три моря, тверским князем Михаилом Ярославичем и автором-исполнителем русского шансона Михаилом Кругом.

Вы проедете по центральным городским улицам и увидите важные достопримечательности:

  • главную святыню Тверской земли – Спасо-Преображенский собор;
  • красивейшую набережную Степана Разина;
  • не останется в стороне парадная часть города – знаменитое Тверское «Трехлучие», или «Версальский трезубец», – уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века;
  • Императорский Путевой дворец (внешний осмотр), из окон которого Екатерина Вторая и не только любовались волжскими видами.

Отъезд в Москву.

20:30 Ориентировочное время прибытия вМоскву (ст. метро «ВДНХ»).

Завершение программы. ТверьЗавершение программы. ТверьЗавершение программы. ТверьЗавершение программы. Тверь

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт».

Стоимость тура на 1 чел. /руб. (двухместное размещение) на сезон октябрь - апрель:

ПитаниеТолько завтракиБез ужиновПолное питание
Стоимость36 39039 39041 890

Стоимость тура на 1 чел. /руб. (двухместное размещение) на сезон май - сентябрь:

ПитаниеТолько завтракиБез ужиновПолное питание
Стоимость37 39040 39042 890

Доплата за одноместный номер – 10 590 руб.

Скидка на дополнительное место (более 3-х человек в номере) – 1 000 руб.

Выбор места в автобусе – 2 940 руб.

Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Отель «Смоленскотель» 3*, г. Смоленск

1 ночь

Отель «Смоленскотель» расположен в историческом центре Смоленска, прямо на главной площади Ленина. К услугам гостей элегантные номера и бесплатный Wi-Fi.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором и холодильником, а в большинстве из них установлен кондиционер. В ванной комнате предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане отеля подают различные блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки.

Отель «Смоленскотель» 3*, г. СмоленскОтель «Смоленскотель» 3*, г. СмоленскОтель «Смоленскотель» 3*, г. СмоленскОтель «Смоленскотель» 3*, г. СмоленскОтель «Смоленскотель» 3*, г. СмоленскОтель «Смоленскотель» 3*, г. Смоленск

Отель «Рижская» 3*, г. Псков

2 ночи

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Отель «Рижская» 3*, г. ПсковОтель «Рижская» 3*, г. ПсковОтель «Рижская» 3*, г. ПсковОтель «Рижская» 3*, г. ПсковОтель «Рижская» 3*, г. ПсковОтель «Рижская» 3*, г. Псков

Отель «Садко» 3*, г. Великий Новгород

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании.

Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Отель «Садко» 3*, г. Великий НовгородОтель «Садко» 3*, г. Великий НовгородОтель «Садко» 3*, г. Великий НовгородОтель «Садко» 3*, г. Великий НовгородОтель «Садко» 3*, г. Великий НовгородОтель «Садко» 3*, г. Великий НовгородОтель «Садко» 3*, г. Великий Новгород

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
  • Питание (по выбранному варианту)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Доплата за одноместный номер – 10590 руб.
  • Выбор места в автобусе – 2940 руб.
  • Питание (при выборе неполного)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Важная информация по туру
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место за дополнительную плату.
  7. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 мар 2024
Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
А
26 мар 2024
Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё
Г
15 мар 2024
Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!

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