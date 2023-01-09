3 день

Псков. Изборск, Печоры. Окончание тура

Завтрак. Освобождение номеров.

09.00 "Очарование провинциального городка" - экскурсия по городу Пскову: Кремль,Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.

Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей - заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в Псково - Печерский Свято - Успенский мужской монастырь.

18.15 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №812 Псков - Санкт - Петербург "Ласточка", отправлением в 19.32