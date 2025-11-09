А после погрузимся в атмосферу древнего Пскова во время обзорной экскурсии по городу с посещением кремля и услышим легенду о загадочной и красивой башне.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Петропавловскую крепость
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Крафт Невский», «Багратион», «Ярд Резиденс».
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Йес на Марата», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Сокрома Пая-София», «Станция М19», «Эмеральд».
2 автобус:
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга. В ходе исторической прогулки вы пройдете вдоль каменных стен величественной крепости, познакомитесь с ее историей и ощутите дух времени, когда город только начинал путь Северной столицы.
Внутри крепости вы сможете увидеть современную городскую скульптуру, посетите главный храм Петербурга – Петропавловский собор, широко известный как место, где нашли свой последний покой почти все российские императоры.
Трансфер по базовым гостиницам.
18:30 Окончание программы.
Автобусная экскурсия в Царское село и в Екатерининский дворец
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
1 автобус:
- 08:45 Отъезд от гостиницы «Москва»,в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
- 09:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 08:45 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
- 09:15 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». На территории общей площадью около 300 гектаров рассредоточено более сотни памятников.
Это величественные дворцы и тихие павильоны, мосты, мраморные монументы, а также экзотические сооружения в стилистике готической, турецкой, китайской архитектуры, придающие этому месту особую романтическую атмосферу.
11:15 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой, известной своей таинственной историей и Екатерининским парком — великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Прогулка во дворце позволит вам полноценно погрузиться в роскошную жизнь царской знати и расскажет о жизни самих венценосных владельцев изнутри.
Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловскс посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв. (ориентировочно2400 руб. взр., 2000 руб. шк., 2400 руб. студ., 2400 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г.).
16:00 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами. (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г.).
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей. Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г; работает до 22:00).
Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г).
Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки.
Обзорная пешеходная экскурсия по Пскову
Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс. Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Самостоятельный проезд до Балтийского вокзала (ст. м. Балтийская).
06:55 Отравление с Балтийского вокзала поездом Ласточка №839В Санкт-Петербург – Псков.
10:25 Прибытие поезда №839В сообщением Санкт-Петербург-Псков, встреча на перроне ж/д вокзала с табличкой «Плесков». Трансфер в гостиницу.
Размещение вещей в камере хранения (расчетный час 14-15:00, при желании можно забронировать и оплатить ранний заезд, по запросу при бронировании тура).
11:30 Встреча с гидом в центре города (Ольгинская часовня).
Обзорная пешеходная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!. .»(посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города, памятников Святой Равноапостольной княгине Ольге, Покровского угла, 3 часа).
14:30 Обед. Свободное время.
17:00 Встреча с гидом в центре города (пл. Ленина).
Пешеходная авторская экскурсия «По Затутыркам» (2 часа).
Для самых любознательных гостей города.
Вы пройдете по бывшему губернаторскому саду, прогуляетесь по псковскому пешеходному Арбату, выйдете на берег реки Псковы, услышите легенду о самой загадочной и красивой башне России, раскроете неизвестные тайны семьи Пушкиных, Куприных.
18:30 Окончание экскурсии в центре города. Свободное время. Самостоятельное заселение в гостиницу.
Экскурсия в Изборск. Переезд в Печоры
Завтрак в гостинице.
11:00-11:30 Сбор группы по отелям.
Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Изборск или «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».
Переезд в Печоры.
Обед.
Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.
Отправление в Псков.
18:30 Трансфер на ж/д вокзал/в аэропорт Пскова.
Проживание
В туре предусмотрено размещение на выбор в отелях Санкт-Петербурга и Пскова.
Скидка детям до 14 лет: 1800 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 300 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Базовые отели в Санкт-Петербурге (отели, в которых происходит сбор группы) + отели в Пскове:
Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшие станции метро - «Парк Победы» и «Электросила» + Рижская 3* (Псков), Завтрак "шведский стол". Адрес: Рижский пр., 25. Расположена в жилом районе – Завеличье. Расстояние от центра города и Кремля - 1200 м:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|14.05.25-28.05.25
|28100
|34100
|04.06.25
|31400
|40700
|11.06.25
|31700
|41100
|25.06.25-09.07.25
|31400
|40700
|16.07.25-27.08.25
|29900
|37550
|03.09.25-01.10.25
|28100
|34100
|08.10.25
|27350
|32450
Космос Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив + Золотая набережная 3* (Псков), Завтрак "шведский стол". Адрес: Советская наб., 2. Расположена в историческом центре города, на набережной реки Псковы:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Комфорт
|14.05.25-28.05.25
|31900
|40700
|04.06.25
|33700
|44450
|11.06.25
|34150
|45000
|18.06.25
|36700
|50450
|25.06.25
|33700
|44450
|02.07.25-27.08.25
|32950
|42950
|03.09.25-08.10.25
|31300
|39500
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии). + Old Estate Hotel & SPA 4* (Псков), Завтрак "шведский стол". Адрес: Верхне-Береговая ул., 4. В стоимость включено посещение бассейна в спа-центре ежедневно:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|14.05.25-21.05.25
|36500
|51600
|28.05.25-04.06.25
|39650
|58050
|11.06.25
|40200
|58500
|18.06.25-25.06.25
|39650
|58050
|02.07.25-27.08.25
|37400
|53550
|03.09.25-24.09.25
|36500
|51600
|01.10.25-08.10.25
|34850
|48300
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол».Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская» + Old Estate Hotel & SPA 4* (Псков), Завтрак "шведский стол". Адрес: Верхне-Береговая ул., 4. В стоимость включено посещение бассейна в спа-центре ежедневно:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|14.05.25
|38600
|53550
|21.05.25
|40050
|56550
|28.05.25-04.06.25
|42950
|62550
|11.06.25
|44700
|65400
|18.06.25
|44150
|64950
|25.06.25
|43750
|64150
|02.07.25
|42950
|62550
|09.07.25-20.08.25
|41450
|58800
|27.08.25-24.09.25
|39500
|54450
Театральная Площадь 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор + Old Estate Hotel & SPA 4* (Псков), Завтрак "шведский стол". Адрес: Верхне-Береговая ул., 4. В стоимость включено посещение бассейна в спа-центре ежедневно:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|14.05.25-04.06.25
|41750
|59550
|11.06.25
|42300
|60000
|25.06.25-27.08.25
|41750
|59550
|03.09.25-08.10.25
|39500
|55050
Экспресс Садовая 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор + Old Estate Hotel & SPA 4* (Псков), Завтрак "шведский стол". Адрес: Верхне-Береговая ул., 4. В стоимость включено посещение бассейна в спа-центре ежедневно:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|14.05.25-04.06.25
|41450
|58800
|11.06.25
|42000
|59250
|25.06.25-27.08.25
|41450
|58800
|03.09.25-08.10.25
|39200
|54300
Отели в Санкт-Петербурге, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий + отели в Пскове:
Элкус 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». 16 минут пешком до гостиницы «Россия» + Золотая набережная 3* (Псков), Завтрак "шведский стол". Адрес: Советская наб., 2. Расположена в историческом центре города, на набережной реки Псковы:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Комфорт + Комфорт
|14.05.25
|29650
|38750
|21.05.25
|30500
|40500
|28.05.25-04.06.25
|32200
|44000
|11.06.25
|32650
|44550
|18.06.25-25.06.25
|32200
|44000
|02.07.25-23.07.25
|30400
|40250
|30.07.25
|30250
|40000
|06.08.25-27.08.25
|29950
|39500
|03.09.25-08.10.25
|29650
|38750
Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная» + Рижская 3* (Псков), Завтрак "шведский стол". Адрес: Рижский пр., 25. Расположена в жилом районе – Завеличье. Расстояние от центра города и Кремля - 1200 м:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|14.05.25-21.05.25
|29750
|34850
|28.05.25-04.06.25
|30800
|37700
|11.06.25
|31900
|39600
|18.06.25-20.08.25
|32000
|39950
|27.08.25-24.09.25
|30350
|36500
|01.10.25-08.10.25
|29300
|34550
Кронвелл Инн Стремянная 4* (Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская» + Золотая набережная 3* (Псков), Завтрак "шведский стол". Адрес: Советская наб., 2. Расположена в историческом центре города, на набережной реки Псковы:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Комфорт
|14.05.25-21.05.25
|32500
|45200
|28.05.25
|35050
|50450
|11.06.25
|35500
|51000
|18.06.25-02.07.25
|35050
|50450
|09.07.25
|33850
|47950
|16.07.25-13.08.25
|33250
|46700
|20.08.25
|32800
|45800
|27.08.25-24.09.25
|31900
|44000
|01.10.25-08.10.25
|31000
|42200
Варианты проживания
Гостиница Россия*** Санкт-Петербург
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Гостиница Космос Прибалтийская**** Санкт-Петербург
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Отель Москва**** Санкт-Петербург
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Гостиница Октябрьская**** Санкт-Петербург
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Отель Театральная Площадь**** (Санкт-Петербург)
«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа.
Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Отель Экспресс Садовая**** Санкт-Петербург
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Отель Элкус*** Санкт-Петербург
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Гостиница Адмиралтейская*** Санкт-Петербург
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено).
Отель Кронвелл Инн Стремянная**** Санкт-Петербург
Отель Cronwell Inn Стремянная находится в Санкт-Петербурге в 3 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Гостиница Рижская 3*** Псков
Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.
Отель Золотая набережная 3*** Псков
Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.
Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.
На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.
Расстояние до аэропорта составляет 4,5 км, до ж/д вокзала - 2,7 км.
Отель Old Estate Hotel SPA**** Псков
«Old Estate» это роскошный и комфортабельный отель, который расположен в центральной части Пскова. Здесь представлен широкий выбор услуг.
Гости могут расположиться в просторных и светлых апартаментах. В каждом из них есть необходимая мебель и современная техника для комфортного проживания.
В ресторане «Аристократъ» при отеле предусмотрен завтрак в формате «шведский стол». Также при отеле есть винный погреб, работают бар «Рублев» в русском стиле и лобби-бар.
Для поведения деловых встреч и мероприятий можно арендовать конференц-зал.
До железнодорожного вокзала 16 минут езды на автомобиле, до аэропорта Кресты - 18 минут.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранных гостиницах
- Питание: 4 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Ж/д билет Ласточка №839В Санкт-Петербург - Псков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно из Пскова
- Питание: 2 обеда, ужины
- Дополнительные экскурсии по желанию: автобусная экскурсия в Павловск (2400 руб. взр., 2000 руб. шк., 2400 руб. студ., 2400 руб. пенс., цены ориентировочные, уточнять весной 2025 г.) посещение театра-макета "Петровская Акватория", (600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены ориентировочные, уточнять весной 2025 г.) автобусная экскурсия "Ночной Петербург" (1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс., цены ориентировочные, уточнять весной 2025 г.)
- Автобусная экскурсия в Павловск (2400 руб. взр., 2000 руб. шк., 2400 руб. студ., 2400 руб. пенс., цены ориентировочные, уточнять весной 2025 г.)
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены ориентировочные, уточнять весной 2025 г.)
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс., цены ориентировочные, уточнять весной 2025 г.)
- Доплата за иностранный билет (исключение республика Беларусь) в Екатерининский дворец 1250 руб. (все экскурсии на русском)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 14 лет: 1800 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 300 руб.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какой расчетный час в гостиницах?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).
От каких гостиниц будет отъезд на экскурсии в Санкт-Петербурге?
1 день:
1 автобус
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Крафт Невский», «Багратион», «Ярд Резиденс»).
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Йес на Марата», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Сокрома Пая-София», «Станция М19», «Эмеральд».
2 автобус
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
2 день:
1 автобус
- 08:45 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»
- 09:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус
- 08:45 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
- 09:15 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».
3 день:
1 автобус
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
