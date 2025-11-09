2 день

Автобусная экскурсия в Царское село и в Екатерининский дворец

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».

1 автобус:

08:45 Отъезд от гостиницы «Москва» ,в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

09:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

08:45 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».

09:15 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». На территории общей площадью около 300 гектаров рассредоточено более сотни памятников.

Это величественные дворцы и тихие павильоны, мосты, мраморные монументы, а также экзотические сооружения в стилистике готической, турецкой, китайской архитектуры, придающие этому месту особую романтическую атмосферу.

11:15 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой, известной своей таинственной историей и Екатерининским парком — великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Прогулка во дворце позволит вам полноценно погрузиться в роскошную жизнь царской знати и расскажет о жизни самих венценосных владельцев изнутри.

Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловскс посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв. (ориентировочно2400 руб. взр., 2000 руб. шк., 2400 руб. студ., 2400 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г.).

16:00 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

