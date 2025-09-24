Мои заказы

Тур выходного дня из Санкт-Петербурга. Псков - Печоры - Пушкинские горы

Тур выходного дня из Санкт-Петербурга
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Санкт-Петербурга в Псков и Пушкинские горы! Вы окунетесь в историю, прогуляетесь по древним монастырям, Кремлю и родовым усадьбам, связанным с А. С. Пушкиным. Необычные пещерные храмы, живописные парки и святыни подарят незабываемые впечатления и глубокое понимание русской культуры и поэзии.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Посещение Кремля и Троицкого собора. Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому монастырю

07:00 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).

07:15 Отправление на экскурсию в Псков (293 км). Экскурсия по трассе, бытовые остановки.

Прибытие в Псков.

12:30 Посещение Кремля и Троицкого собора. Псковский кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор его духовное олицетворение. На протяжении веков собор считался святыней и центром государственной жизни Пскова.

Здесь хранились важнейшие сокровища и реликвии города, такие как древние грамоты, княжеские печати и государственные ценности. К северу от собора в амбарах и погребах хранились запасы продовольствия, оружие, порох и доспехи.

Переезд в Печоры (54 км).

Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому монастырю (без посещения дальних пещер). Это один из старейших и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописной долине с карстовыми песчаными пещерами.

В настоящее время в монастыре более десяти храмов, три из которых — пещерные. За Успенским храмом расположен вход в подземный некрополь, где покоятся тысячи душ монахов, стрельцов, ополченцев и простых людей.

В монастыре находятся три почитаемые святыни – чудотворные иконы: образ Божией Матери Успения хранится в пещерном Успенском храме, а Умиления и Одигитрии – в Михайловском соборе. За свою более чем 500-летнюю историю монастырь никогда не закрывался!

Отъезд в Пушкинские горы (138 км). Размещение.

Ужин (для проживающих на турбазе «Пушкиногорье»).

Посещение Кремля и Троицкого собора. Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому монастырю
2 день

Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское"

Завтрак.

Экскурсия в усадьбу «Михайловское» – это родовое поместье матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина и место, где формировался дух поэта.

Вас ждет экскурсия с осмотром усадебных построек Михайловского и прогулка по живописному парку, где располагаются «пруд в тени густых ив», мемориальные аллеи, «остров уединения», «черный Ганнибалов пруд» и другие укромные уголки.

Переезд в усадьбу «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» – дом друзей А. С. Пушкина помещиков Осиповых-Вульф, ставший для него вторым домом во время ссылки в Михайловском.

Здесь были написаны бесценные стихи, а усадьба «Тригорское» в сознании многих воспринимается как «дом Лариных». Сюда он ходил в гости к «барышням» Тригорского, которых ассоциируют с героинями романа «Евгений Онегин».

Парк усадьбы «Тригорское» является памятником садово-паркового искусства второй половины XVIII века. В нем Вы найдете уголки, получившие собственные имена благодаря гению поэта: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный». Экскурсия включает посещение дома и парка.

Экскурсия в Святогорский монастырь. Свято-Успенский Святогорский монастырь был возведен по указу царя Ивана IV и на протяжении многих веков считался одним из самых почитаемых монастырей в России.

На фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных здесь покоятся: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним местом упокоения гения русской поэзии А. С Пушкина. В ходе экскурсии мы посетим его могилу.

Обед.

Отъезд в Санкт-Петербург (400 км). Около 23:00 прибытие.

Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское"
Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Пушкиногорье 2*

Отели по маршруту23.08 – 24.0806.09 – 07.0920.09 – 21.0904.10 – 05.1011.10 – 12.1018.10 – 19.1025.10 – 26.1002.11 – 03.1103.01 – 04.01
2-местный номер, эконом, корпус No1 (душ, туалет, ТВ)141701417014170141701417014170141701417015720
2-местный номер, стандарт, корпус No1 (душ, туалет, ТВ)146401464014640146401464014640146401464016240
2-местный номер, комфорт, 1-комнатный, корпус No2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)149801498014980149801498014980149801498016620
2-местный номер, комфорт, 2-комнатный, корпус No2, No3151201512015120151201512015120151201512016770
2-местный номер, студия, корпус No1152601526015260152601526015260152601526016920
2-местный номер с доп. местом, комфорт, 1-комнатный, корпус No2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)142331423314233142331423314233142331423315797
2-местный номер с доп. местом, комфорт, 2-комнатный, корпус No2, No3143271432714327143271432714327143271432715897
2-местный номер с доп. местом, студия, корпус No1144201442014420144201442014420144201442015997
3-местный номер, эконом, корпус No1 (душ, туалет, ТВ)134801348013480134801348013480134801348014970
2-местный номер, улучшенный, корпус No1147101471014710147101471014710147101471016320
1-местный номер, улучшенный, корпус No1163501635016350163501635016350163501635018120
2-местный номер, комфорт, 2-комнатный с ванной, корпус No3 - - - - - - - -16390
2-местный номер с доп. местом, комфорт, 2-комнатный с ванной, корпус No3 - - - - - - - -15643

Арина Р. 3*

Отели по маршруту23.08 – 24.0806.09 – 07.0920.09 – 21.0904.10 – 05.1011.10 – 12.1018.10 – 19.1025.10 – 26.1002.11 – 03.1103.01 – 04.01
2-местный номер, стандарт16550 -165501655016550 - -16550-
2-местный номер с доп. местом, стандарт15817 -158171581715817 - -15817-

Варианты проживания

Пушкиногорье

1 ночь

База отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения.

Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi.

В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни.

К услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км. Автобусный вокзал поселка Пушкинские Горы находится в 2 км, а аэропорт Пскова - в 111 км.

Пушкиногорье
Арина Р

1 ночь

Отель Арина Р. находится в Пушкинские Горы в 2.1 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.

«Арина Р» - это интересный объект размещения гостей в Пушкинских Горах, который носит статус литературного отеля.

Для постояльцев подготовлено несколько уютных категорий номеров, в каждой из которых установлена современная мебель, телевизоры. Деревянный интерьер придает легкости и помогает быстрее отдохнуть от суеты.

Питание проходит в ресторане, который расположен на прилегающей территории. В саду есть все принадлежности для самостоятельного мяса на костре.

В окрестностях можно отлично провести досуг всей семьи. Зимой в приоритете — лыжный спорт, а в летний период актуальны прогулки и долгосрочные походы.

Арина Р
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазе "Пушкиногорье" (номера выбранной категории) или в отеле "Арина Р"
  • Питание, указанное в программе: для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обеддля проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
  • Для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед
  • Для проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 2 день - ужиндля проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин
  • Для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 2 день - ужин
  • Для проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин
  • Прокат спортинвентаря (велосипеды, мячи, игры, лыжи, сани и пр.)
  • Тренажерный зал
  • Сауна с чайной комнатой
  • Русская баня
  • Бар-кафе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Маргарита
24 сен 2025
Дорогие участники и организаторы нашего тура Золотое Кольцо "Путешествие через века"!
В таком насыщенном и масштабном мероприятии я участвую первый раз.
Решила сделать себе подарок на день рождения и всё исполнилось наилучшим
читать дальше

образом!!!
Все пазлы сошлись: гид, водители, группа и погода!!! И конечно орнанизаторы нашего тура.
Гид: Татьяна Рыбакова. Спасибо вам за эмоции и знания (которые мы получили, как бы не сопротивлялись наши закостенелые умы), за атмосферу домашнюю и, в то же время, праздничную! За личный подарок от Вас! С какой ответственностью и эмпатией вы относились к нашей группе вцелом(а мы стали единым целым) и к каждому из нас!
Водители. Профессионалы! Безопасное передвижение. Внешний вид: белая рубашка, тёмные брюки. Всё было достойно и выше всяких похвал!
Группа. Подобрались, удивительным образом, люди воспитанные и симпатичные. Было комфортно и весело.
Погода. Наперекор всем прогнозам, погода просто баловала солнцем и теплом!!! И все достопримечательности были подсвечены дополнительным светом!
Компании "Большая Страна" СПАСИБО за организацию нашего путешествия!!! Продумано было всё! Шикарное размещение в отелях. Великолепная еда в ресторанах! Всё уютно, как дома и вкусно, как в гостях!
Всем участникам огромное спасибо!!!
Удачи нам всем!
Радости, света и веры!!!

В
Виктор
20 сен 2025
Организовано все замечательно мне понравилось.
Т
Татьяна
13 авг 2025
Спасибо большое сотрудникам за организацию тура. Ярослав отлично выполняет работу, доброжелательный, отзывчивый, всегда готов ответить на любой вопрос о туре.

