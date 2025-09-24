Программа тура по дням
Посещение Кремля и Троицкого собора. Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому монастырю
07:00 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).
07:15 Отправление на экскурсию в Псков (293 км). Экскурсия по трассе, бытовые остановки.
Прибытие в Псков.
12:30 Посещение Кремля и Троицкого собора. Псковский кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор его духовное олицетворение. На протяжении веков собор считался святыней и центром государственной жизни Пскова.
Здесь хранились важнейшие сокровища и реликвии города, такие как древние грамоты, княжеские печати и государственные ценности. К северу от собора в амбарах и погребах хранились запасы продовольствия, оружие, порох и доспехи.
Переезд в Печоры (54 км).
Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому монастырю (без посещения дальних пещер). Это один из старейших и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописной долине с карстовыми песчаными пещерами.
В настоящее время в монастыре более десяти храмов, три из которых — пещерные. За Успенским храмом расположен вход в подземный некрополь, где покоятся тысячи душ монахов, стрельцов, ополченцев и простых людей.
В монастыре находятся три почитаемые святыни – чудотворные иконы: образ Божией Матери Успения хранится в пещерном Успенском храме, а Умиления и Одигитрии – в Михайловском соборе. За свою более чем 500-летнюю историю монастырь никогда не закрывался!
Отъезд в Пушкинские горы (138 км). Размещение.
Ужин (для проживающих на турбазе «Пушкиногорье»).
Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское"
Завтрак.
Экскурсия в усадьбу «Михайловское» – это родовое поместье матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина и место, где формировался дух поэта.
Вас ждет экскурсия с осмотром усадебных построек Михайловского и прогулка по живописному парку, где располагаются «пруд в тени густых ив», мемориальные аллеи, «остров уединения», «черный Ганнибалов пруд» и другие укромные уголки.
Переезд в усадьбу «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» – дом друзей А. С. Пушкина помещиков Осиповых-Вульф, ставший для него вторым домом во время ссылки в Михайловском.
Здесь были написаны бесценные стихи, а усадьба «Тригорское» в сознании многих воспринимается как «дом Лариных». Сюда он ходил в гости к «барышням» Тригорского, которых ассоциируют с героинями романа «Евгений Онегин».
Парк усадьбы «Тригорское» является памятником садово-паркового искусства второй половины XVIII века. В нем Вы найдете уголки, получившие собственные имена благодаря гению поэта: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный». Экскурсия включает посещение дома и парка.
Экскурсия в Святогорский монастырь. Свято-Успенский Святогорский монастырь был возведен по указу царя Ивана IV и на протяжении многих веков считался одним из самых почитаемых монастырей в России.
На фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных здесь покоятся: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним местом упокоения гения русской поэзии А. С Пушкина. В ходе экскурсии мы посетим его могилу.
Обед.
Отъезд в Санкт-Петербург (400 км). Около 23:00 прибытие.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Варианты проживания
Пушкиногорье
База отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения.
Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi.
В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни.
К услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км. Автобусный вокзал поселка Пушкинские Горы находится в 2 км, а аэропорт Пскова - в 111 км.
Арина Р
Отель Арина Р. находится в Пушкинские Горы в 2.1 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
«Арина Р» - это интересный объект размещения гостей в Пушкинских Горах, который носит статус литературного отеля.
Для постояльцев подготовлено несколько уютных категорий номеров, в каждой из которых установлена современная мебель, телевизоры. Деревянный интерьер придает легкости и помогает быстрее отдохнуть от суеты.
Питание проходит в ресторане, который расположен на прилегающей территории. В саду есть все принадлежности для самостоятельного мяса на костре.
В окрестностях можно отлично провести досуг всей семьи. Зимой в приоритете — лыжный спорт, а в летний период актуальны прогулки и долгосрочные походы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе "Пушкиногорье" (номера выбранной категории) или в отеле "Арина Р"
- Питание, указанное в программе: для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обеддля проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
- Для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед
- Для проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 2 день - ужиндля проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин
- Для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 2 день - ужин
- Для проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин
- Прокат спортинвентаря (велосипеды, мячи, игры, лыжи, сани и пр.)
- Тренажерный зал
- Сауна с чайной комнатой
- Русская баня
- Бар-кафе
- Личные расходы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
