1 день

Посещение Кремля и Троицкого собора. Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому монастырю

07:00 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).

07:15 Отправление на экскурсию в Псков (293 км). Экскурсия по трассе, бытовые остановки.

Прибытие в Псков.

12:30 Посещение Кремля и Троицкого собора. Псковский кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор его духовное олицетворение. На протяжении веков собор считался святыней и центром государственной жизни Пскова.

Здесь хранились важнейшие сокровища и реликвии города, такие как древние грамоты, княжеские печати и государственные ценности. К северу от собора в амбарах и погребах хранились запасы продовольствия, оружие, порох и доспехи.

Переезд в Печоры (54 км).

Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому монастырю (без посещения дальних пещер). Это один из старейших и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописной долине с карстовыми песчаными пещерами.

В настоящее время в монастыре более десяти храмов, три из которых — пещерные. За Успенским храмом расположен вход в подземный некрополь, где покоятся тысячи душ монахов, стрельцов, ополченцев и простых людей.

В монастыре находятся три почитаемые святыни – чудотворные иконы: образ Божией Матери Успения хранится в пещерном Успенском храме, а Умиления и Одигитрии – в Михайловском соборе. За свою более чем 500-летнюю историю монастырь никогда не закрывался!

Отъезд в Пушкинские горы (138 км). Размещение.

Ужин (для проживающих на турбазе «Пушкиногорье»).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160