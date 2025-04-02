Мои заказы

Путешествие по Пскову 3 дня

В нашем экскурсионном туре выходного дня Вас ждет знакомство с основными жемчужинами Пскова.

Псковский Кремль с его грозными стенами и древними храмами раскроет тайны князей и вечевой республики. Вы пройдете по
следам святой Ольги и почувствуете дыхание седой старины в самом сердце города. Отправитесь в путешествие по пушкинскому заповеднику “Михайловское” — в край, вдохновлявший гения.

А после вас ждут былинные крепости Изборска, чудотворные ключи и благодать великой святыни — Псково-Печерского монастыря, где история оживает наяву.

5
3 отзыва
Путешествие по Пскову 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие по Пскову 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие по Пскову 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16.

Завтрак в кафе в центре города.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах (при наличии свободных номеров). Гарантированное размещение в отеле с 14:00. До 14:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

10:30-13:30 "Путешествие по Пскову" – пешеходная экскурсия по историческому центру города:Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.

Духовное наследие города – церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге. Начало экскурсии от гостиницы "Золотая набережная" (ул. Советская набережная, 2).

Обед в кафе в центре города. (Не входит в стоимость программы, оплачивается дополнительно).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу ПсковуОбзорная экскурсия по городу ПсковуОбзорная экскурсия по городу ПсковуОбзорная экскурсия по городу ПсковуОбзорная экскурсия по городу Пскову
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пушкинские горы

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина “Михайловское”: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Пушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Музей-заповедник «Изборск»

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник “Изборск”: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.

18:30 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.

Музей-заповедник «Изборск»Музей-заповедник «Изборск»Музей-заповедник «Изборск»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Каркушин Дом 3** 17 30023 55014 30017 10014 100
Фаворит 3**19 80026 43014 90019 60014 700
Октябрьская 3**17 05018 43014 25016 85014 050
Барселона 3**21 37026 75014 92021 17014 720
Покровский 4**22 93031 43016 13022 73015 930

Скидка на детей до 14 лет — 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Покровский» 4

2 ночи

Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Каркушин дом»

2 ночи

Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Barcelona

2 ночи

В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.

В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.

Гостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница Barcelona
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обед в кафе в центре города в 1 день. + 600 руб./чел.)
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
Татьяна
2 апр 2025
Кто еще не был, посетите русский город, с историей,традицией и природой
Кто еще не был, посетите русский город, с историей,традицией и природойКто еще не был, посетите русский город, с историей,традицией и природойКто еще не был, посетите русский город, с историей,традицией и природойКто еще не был, посетите русский город, с историей,традицией и природойКто еще не был, посетите русский город, с историей,традицией и природойКто еще не был, посетите русский город, с историей,традицией и природойКто еще не был, посетите русский город, с историей,традицией и природойКто еще не был, посетите русский город, с историей,традицией и природойКто еще не был, посетите русский город, с историей,традицией и природой
У
Усанова
12 мар 2025
Программа тура очень хорошо подобрана. Спасибо, что каждый день была небольшая группа на микроавтобусе, который забирал из гостиницы и в конце дня в гостиницу возвращал! За три дня посмотрели Псков,
съездили в Тригорское и Михайловское, в Изборск и Печоры. Очень насыщенно, интересно. Нас взяли под опеку от вокзала до обратного отправления поезда. Мы везде успевали, хоть никто не торопил, всегда было в достатке и свободное время.

И
Ильина
15 ноя 2024
Очень интересный и насыщенный информацией тур об истории Древней Руси, о Пушкине. Работа гидов и экскурсовода безупречная: все четко, вовремя и в полном объёме. Чистый новый транспорт. Уютная и чистая
гостиница(я была в Рижской), расположение удобное для тех, кто любит ходить пешком. От гостиницы до центра города хороший маршрут для самостоятельного осмотра достопримечательностей. Вокруг много мест, где можно покушать. В общем все очень понравилось, получала много положительных эмоций. Спасибо.

