Вы своими руками сделаете льняную бумагу
Программа тура по дням
Экскурсия по Пскову. Посещение фермерского хозяйства «Сады на Кудебе»
Из Москвы:
- 08:17 прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка «Русский город»;
- 09:20 прибытие в г. Псков самолетом №А4-7037 Москва – Псков (а/к «Азимут»). Встреча с гидом, табличка «Русский город».
Из Санкт-Петербурга:
- 10:25 прибытие в г. Псков поездом №809 Санкт-Петербург — Псков «Ласточка». Встреча с гидом у локомотива в голове состава, табличка «Русский город».
Завтрак в кафе в центре города.
«Путешествие по Пскову» – пешеходная экскурсия по историческому центру города:Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города – церковь Анастасии Римлянки.
А также храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге. Начало экскурсии в центре города.
Обед в кафе.
Посещение фермерского хозяйства «Сады на Кудебе» — это уникальный агротуристический проект, расположенный в деревне Синицы Псковской области.
Хозяйство объединяет несколько семей, которые занимаются экологическим земледелием, садоводством, пчеловодством, сыроделием и разведением редких пород животных.
Яблочные сады – пример современного фермерского хозяйства, где сочетаются производство экологически чистых продуктов, сохранение традиций и развитие сельского туризма. Посещение сыроварни.
Трансфер в гостиничный комплекс «Изборск». Размещение в номерах. Свободное время.
Посещение бумажной мельницы в Тайлово. Печоры. Посещение ремесленной деревни «Хлебный хутор»
Завтрак.
Посещение бумажной мельницы в Тайлово — семейной ремесленной мастерской по созданию бумаги из натуральных волокон и вторичного сырья. Мастер-класс по изготовлению льняной бумаги.
Экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь – военную крепость и оплот православной веры.
Посещение ремесленной деревни «Хлебный хутор» – популярное туристическое и гастрономическое место в Псковской области, известное своей атмосферой сельской жизни, ремесленными традициями и региональной кухней.
Расположен в живописной местности, окружённой лесами, что делает его привлекательным для отдыха. На хуторе гостей ждет обед и мастер-класс по изготовлению изборского пряника.
Возвращение в Изборск. Отдых.
Изборск. Посещение экофермы и органик-центра
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи, Мальская долина, не раз вдохновлявшая художников и режиссеров на создание шедевров.
Экскурсия в музее-усадьбе народа Сето в д. Сигово. Это единственное в России место, где можно увидеть подлинную усадьбу народности сето, сформировавшуюся в конце XIX — начале XX века.
Хозяйка дома в национальном костюме поведает об истории своего народа, поделится рецептами сетоской кухни.
Посещение экофермы «Изборский страус» – уникального пространства для отдыха и прогулки, островок экваториальной фауны на Псковщине. Во время экскурсии вы сможете узнать всё об африканских страусах и собственноручно покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц.
Посещение фермы станет увлекательным приключением не только для детей, но и для взрослых, которые получат возможность нагулять аппетит, отдохнуть в кафе и приобрести настоящее страусиное яйцо.
Обед в кафе на ферме.
Посещение органик-центра «Активное село» — социального центра, оказывающего услуги по переработке и упаковке местной сельхозпродукции и популяризирующий здоровое питание.
Посетители центра могут пройти экскурсию, где им покажут весь путь продукта — «от яблочка до чипсов», поучаствовать в дегустации.
18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:23.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостиницы
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|ГК «Изборск»
|29 900
|32 900
|21 700
|28 800
|20 700
Варианты проживания
Изборск
Гостиничный комплекс «Изборск» находится в Печорском районе. Для своих гостей «Изборск» подготовил множество услуг, которые порадуют каждого человека, который остановится хотя бы на день в этом чудесном комплексе.
Номерной фонд представлен большим разнообразием категорий, в которых есть как одноместные, так двух и трехместные номера. Также можно выбрать номер люкс или апартаменты.
В ресторане комплекса высококвалифицированные повара приготовят блюда европейской кухни для своих гостей.
Возле гостиничного комплекса отличная территория, которая так подходит для прогулок в хорошую погоду.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.