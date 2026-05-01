С грохотом по фермам. Национальный туристический маршрут по Псковской области

Древний Псков и фермерское чудо — после прогулки по Кремлю и храмам вас ждёт яблочный сад, сыроварня и редкие животные в хозяйстве «Сады на Кудебе».

на старинной мельнице, прикоснётесь к могучей крепости Печорского монастыря и испечёте ароматный изборский пряник на «Хлебном хуторе».Изборск с его чудотворными ключами и Мальской долиной, живая усадьба народа сето в костюмах, кормление африканских страусов и дегустация «от яблочка до чипсов» в органик-центре — финал, после которого вы влюбитесь в Псковщину навсегда.

С грохотом по фермам. Национальный туристический маршрут по Псковской области
Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову. Посещение фермерского хозяйства «Сады на Кудебе»

Из Москвы:

  • 08:17 прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка «Русский город»;
  • 09:20 прибытие в г. Псков самолетом №А4-7037 Москва – Псков (а/к «Азимут»). Встреча с гидом, табличка «Русский город».

Из Санкт-Петербурга:

  • 10:25 прибытие в г. Псков поездом №809 Санкт-Петербург — Псков «Ласточка». Встреча с гидом у локомотива в голове состава, табличка «Русский город».

Завтрак в кафе в центре города.

«Путешествие по Пскову» – пешеходная экскурсия по историческому центру города:Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города – церковь Анастасии Римлянки.

А также храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге. Начало экскурсии в центре города.

Обед в кафе.

Посещение фермерского хозяйства «Сады на Кудебе» — это уникальный агротуристический проект, расположенный в деревне Синицы Псковской области.

Хозяйство объединяет несколько семей, которые занимаются экологическим земледелием, садоводством, пчеловодством, сыроделием и разведением редких пород животных.

Яблочные сады – пример современного фермерского хозяйства, где сочетаются производство экологически чистых продуктов, сохранение традиций и развитие сельского туризма. Посещение сыроварни.

Трансфер в гостиничный комплекс «Изборск». Размещение в номерах. Свободное время.

2 день

Посещение бумажной мельницы в Тайлово. Печоры. Посещение ремесленной деревни «Хлебный хутор»

Завтрак.

Посещение бумажной мельницы в Тайлово — семейной ремесленной мастерской по созданию бумаги из натуральных волокон и вторичного сырья. Мастер-класс по изготовлению льняной бумаги.

Экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь – военную крепость и оплот православной веры.

Посещение ремесленной деревни «Хлебный хутор» – популярное туристическое и гастрономическое место в Псковской области, известное своей атмосферой сельской жизни, ремесленными традициями и региональной кухней.

Расположен в живописной местности, окружённой лесами, что делает его привлекательным для отдыха. На хуторе гостей ждет обед и мастер-класс по изготовлению изборского пряника.

Возвращение в Изборск. Отдых.

3 день

Изборск. Посещение экофермы и органик-центра

Завтрак. Освобождение номеров.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи, Мальская долина, не раз вдохновлявшая художников и режиссеров на создание шедевров.

Экскурсия в музее-усадьбе народа Сето в д. Сигово. Это единственное в России место, где можно увидеть подлинную усадьбу народности сето, сформировавшуюся в конце XIX — начале XX века.

Хозяйка дома в национальном костюме поведает об истории своего народа, поделится рецептами сетоской кухни.

Посещение экофермы «Изборский страус» – уникального пространства для отдыха и прогулки, островок экваториальной фауны на Псковщине. Во время экскурсии вы сможете узнать всё об африканских страусах и собственноручно покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц.

Посещение фермы станет увлекательным приключением не только для детей, но и для взрослых, которые получат возможность нагулять аппетит, отдохнуть в кафе и приобрести настоящее страусиное яйцо.

Обед в кафе на ферме.

Посещение органик-центра «Активное село» — социального центра, оказывающего услуги по переработке и упаковке местной сельхозпродукции и популяризирующий здоровое питание.

Посетители центра могут пройти экскурсию, где им покажут весь путь продукта — «от яблочка до чипсов», поучаствовать в дегустации.

18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:23.

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
ГК «Изборск»29 90032 900 21 70028 80020 700

Варианты проживания

Изборск

2 ночи

Гостиничный комплекс «Изборск» находится в Печорском районе. Для своих гостей «Изборск» подготовил множество услуг, которые порадуют каждого человека, который остановится хотя бы на день в этом чудесном комплексе.

Номерной фонд представлен большим разнообразием категорий, в которых есть как одноместные, так двух и трехместные номера. Также можно выбрать номер люкс или апартаменты.

В ресторане комплекса высококвалифицированные повара приготовят блюда европейской кухни для своих гостей.

Возле гостиничного комплекса отличная территория, которая так подходит для прогулок в хорошую погоду.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

