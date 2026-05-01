3 день

Изборск. Посещение экофермы и органик-центра

Завтрак. Освобождение номеров.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи, Мальская долина, не раз вдохновлявшая художников и режиссеров на создание шедевров.

Экскурсия в музее-усадьбе народа Сето в д. Сигово. Это единственное в России место, где можно увидеть подлинную усадьбу народности сето, сформировавшуюся в конце XIX — начале XX века.

Хозяйка дома в национальном костюме поведает об истории своего народа, поделится рецептами сетоской кухни.

Посещение экофермы «Изборский страус» – уникального пространства для отдыха и прогулки, островок экваториальной фауны на Псковщине. Во время экскурсии вы сможете узнать всё об африканских страусах и собственноручно покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц.

Посещение фермы станет увлекательным приключением не только для детей, но и для взрослых, которые получат возможность нагулять аппетит, отдохнуть в кафе и приобрести настоящее страусиное яйцо.

Обед в кафе на ферме.

Посещение органик-центра «Активное село» — социального центра, оказывающего услуги по переработке и упаковке местной сельхозпродукции и популяризирующий здоровое питание.

Посетители центра могут пройти экскурсию, где им покажут весь путь продукта — «от яблочка до чипсов», поучаствовать в дегустации.

18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:23.

