Псковская часть путешествия подарит радость встречи не только с Псковом, история которого насчитывает более 1500
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
22:10 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Великий Новгород. Старая Русса
Завтрак в поезде.
07:06 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Отъезд в г. Старую Руссу, путевая информация.
Старая Русса — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».
Обед в кафе.
Экскурсия по музею деревянного зодчества под открытым небом — «Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.
Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО. Среди примечательных мест — памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.
Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.
Свободное время в г. Великий Новгород.
22:13 Отправление туристического поезда.
Псков. Изборск. Печоры
Завтрак в поезде.
09:10 Прибытие поезда в Псков.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Трансфер в Изборск, путевая экскурсия.
Экскурсия «Железный град» – одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами и пропитанное подвигами и кровью защитников.
Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».
С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами – Славянскими ключами.
Отъезд в Печоры.
Сказочное царство русской православной архитектуры – мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
Печоры – один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. В монастырских пещерах, где хоронят монахов, сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.
Историко-архитектурный ансамбль из 11 храмов XV-XX в. в., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.
Обед в кафе.
Отъезд в Псков.
Экскурсия по Пскову и Псковскому кремлю (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города).
Псковский кремль – музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город – «Псковские Помпеи», Вечевую площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» – место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.
Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.
19:23 Отправление туристического поезда.
Возвращение в Москву
06:47 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
Двухместное купе
Одноместное размещение
|Для взрослого
|33 900
|49 800
|91 200
|Для детей до 9 лет включительно
|33 000
|49 000
|-
Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 18 000 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.
СВ/КУПЕ: 1 душ + 2 WC c раковинами в каждом вагоне. В наличии жидкое мыло, гель для душа.
Есть вагон-ресторан.
|КУПЕ 2 места
2 нижние полки (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе), 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка)
1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
|КУПЕ 4 места
2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка)
1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 18 000 руб
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.