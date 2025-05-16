2 день

Великий Новгород. Старая Русса

Завтрак в поезде.

07:06 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Отъезд в г. Старую Руссу, путевая информация.

Старая Русса — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».

Обед в кафе.

Экскурсия по музею деревянного зодчества под открытым небом — «Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО. Среди примечательных мест — памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.

Свободное время в г. Великий Новгород.

22:13 Отправление туристического поезда.

