Серебряный маршрут. Зимний железнодорожный круиз с посещением Печор

Отправляйтесь в путешествие по трем древним цитаделям Руси! За одну поездку вы прикоснетесь к наследию ЮНЕСКО в Великом Новгороде, пройдете по следам Достоевского в Старой Руссе и почувствуете дух вольного
Пскова.

Вас ждут мощные крепости, иконы деревянного зодчества и места, где зарождалась российская государственность.

Погрузитесь в мир былин у стен легендарного Железного града и спуститесь в таинственные пещеры действующего монастыря в Печорах.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

22:10 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.

2 день

Великий Новгород

Завтрак в поезде.

07:06 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Отъезд в г. Старая Русса, путевая информация.

Посещение города Старая Русса — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».

Обед в кафе.

Экскурсия по Музею деревянного зодчества под открытым небом — «Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО. Среди примечательных мест — памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.

Свободное время в г. Великий Новгород.

22:13 Отправление туристического поезда.

3 день

Псков

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Экскурсия «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами и пропитанное подвигами и кровью защитников.

Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами - Славянскими ключами

Отъезд в Печоры.

Сказочное царство русской православной архитектуры – мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Печоры – один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. В монастырских пещерах, где хоронят монахов, сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.

Историко-архитектурный ансамбль из 11 храмов XV-XX в. в., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.

Обед в кафе.

Отъезд в Псков.

Экскурсия по Псковскому Кремлю (посещение Троицкого собора, Довмонтова города, «кромской скалы»).

Псковский Кремль – музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город – «Псковские Помпеи», Вечевую площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси.

А также «кромский мыс» – место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Пскову: гостей ждет более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI веке, наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Осмотр Ольгинской часовни, инсталляции «Россия начинается здесь», памятника княгине Ольге, памятника Скобарю и памятника «Два капитана», псковских храмов и соборов, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменитых Поганкиных палат ХVII в. и «Покровский комплекс».

Свободное время в центре города.

Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.

19:23 Отправление туристического поезда.

4 день

Возвращение в Москву

06:47 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаКупеСВСВ одноместное размещение
Для взрослого34 50047 30079 800
Для детей до 9 лет включительно33 50046 400-

Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 16 600 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

4-х местное купе:

2 нижние + 2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка).

1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

2-х местное купе (аналог СВ):

2 нижние полки (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе), 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка).

1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.

1-этажные вагоны, в составе поезда есть вагон-ресторан.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 2 обеда
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 16 600 руб
  • Питание, не указанное в программе: ужины
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
