Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде. Тур на 5 дней

Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Откройте сердце Древней Руси, где каждый камень дышит легендами.

Погрузитесь в величие Псковского Кремля, прикоснитесь к святыням монастыря-крепости в Печорах и ощутите благодать у чудотворных Словенских ключей в суровом Изборске. Следуйте
читать дальше

по стопам гения в его поэтическую обитель.

Вдохните воздух усадьбы «Михайловское», где творил Пушкин, и прогуляйтесь по тропам парков, хранящих память о великом поэте. Это путешествие, где история становится осязаемой, а пейзажи говорят стихами.

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
3
янв

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

08:17 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом вагона № 16.

Завтрак в кафе в центре города.

«Очарование провинциального городка» экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центе города.

14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день

По местам А.С. Пушкина

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

По местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. Пушкина
3 день

Знакомство с Изборском и Печорами

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в музее-заповеднике «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в Изборск. Размещение в гостиничном комплексе «Изборск 3**».

Знакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и Печорами
4 день

Свободный день

Завтрак.

Отдых в гостиничном комплексе"Изборск 3**" недалеко от Изборской крепости.

Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий: Дом купца Шведова и купца Анисимова, музей-усадьбу народности Сето в д. Сигово.

Обед.

Свободный деньСвободный день
5 день

Отъезд

Завтрак. Освобождение номеров.

12:00 Трансфер в г. Псков на ж/д. вокзал г. Пскова.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы2-х мест. номер1-но мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (14–17 лет) на основное место*Ребенок (14–17 лет) на доп. место*
Оазис 3**33 00040 89025 90032 80025 700
Арль-----
Октябрьская 3** 35 50040 21026 90035 30026 700
Рижская 3** 35 75041 17028 95035 55028 750
Фаворит-----
Каркушин Дом 3** 38 63049 22026 03038 43025 830
Золотая набережная 3** -----

Двор Подзноева 3**

Бизнес корпус

39 75052 23028 55039 55028 350

Двор Подзноева 4**

Главный корпус

42 88058 30029 18042 68028 980
Покровский 4** 41 50054 45027 90041 30027 700
OLD ESTATE 4** 46 75064 64030 95046 55030 750

Скидка для детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Оазис»

4 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Арль»

4 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Фаворит»

4 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Золотая набережная»

4 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Двор Подзноева»

4 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Отель «Покровский»

4 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

Отель «OLD ESTATE»

4 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

Отель «Октябрьская»

4 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель «Рижская»

4 ночи

Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Отель «Каркушин Дом»

4 ночи

Гостиница "Каркушин Дом" ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 5 завтраков, 4 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Аркадий
11 янв 2025
Комфортный и информативный тур. Спасибо.
Н
Наумова
16 янв 2024
Прекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы очень профессиональны и интересно рассказывают. Большое спасибо за прекрасную организация тура.
О
Ольга
16 янв 2024
Очень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, очень фотогеничный город). Радует, насколько обновляется город: набережные, парковые зоны, храмы, башни. Приятно прогуляться по
читать дальше

центру города. Наконец-то увидели Кром практически без строительных лесов. И фрески в Мирожском монастыре. И многое, многое… Обязательно приедем ещё).
В Великом Новгороде провели несколько часов, конечно, изучили город не так подробно, как Псков. Есть повод вернуться).

Н
Наумова
16 янв 2024
Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее, очень вкусно, /кроме кафе Аврора - невкусно и солёно/. Экскурсоводы профессиональны, знающие всё и очень интересно дающие информацию. Организация на уровне - хорошо.
В
Валентина
9 янв 2024
Тур замечательный, особенно в Пскове. Очень хорошие экскурсоводы. В Новгороде времени маловато.
С
Светлана
11 авг 2023
Организационные моменты иногда озвучивались невнятно, не все понимали последовательность и продолжительность своих перемещений. Обеды не четко организованы, приходилось искать себе место и после дожидаться подачи блюд.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Светлана!

Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Замечания по организационным вопросам передадим нашим коллегам в регионе.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
Ступенкова
22 июл 2023
Тур брали через Большую Страну. Очень внимательные и доброжелательные администраторы, на стадии выбора и оформления тура общались несколько раз, всегда готовы помочь. Спасибо большое.
K
Ksu
14 янв 2023
были на январские праздники в 2023, все понравилось. Отличная организация с момента встречи у вагона поезда до отправки на вокзал домой. Все 5 дней прошли четко, накладок не возникало. Гиды / экскурсоводы молодцы! Обеды по программе хорошие, санитарные остановки предусмотрены. Огромное спасибо за отличные праздники!
С
Сивова
25 окт 2022
Очень хорошая организация.

