1 день

Встреча. Экскурсия «Псков православный»

08:16 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16.

Завтрак в кафе в центре города.

"Псков православный" — экскурсия по храмам и монастырям Псковской земли.

Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь — монастырь впервые упоминается в летописях в 1299 году, в 1310-1312 годах в монастыре строят каменный собор Рождества Богородицы, расписанный фресками которые сохранились до наших дней.

Спасо – Елеазаровский монастырь — основанный в XV веке преподобным Евфросином, монастырь пережил годы рассвета, упадка и возрождения, которое произошло уже в наше время.

Духовное наследие Пскова — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке.

Вы разберетесь в деталях псковской школы зодчества, узнаете как перестраивались храмы, услышите исторические факты и легенды, сможете приложиться к местным реликвиям.

Обед в кафе.

16:00 Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160