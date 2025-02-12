Вас ждет пребывание в уютной гостинице с комфортабельными номерами, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня.
И, конечно, вы полюбуетесь красотами древнего города Пскова, его уникальными памятниками и живописной природой.
Программа тура по дням
Прибытие в Псков. Экскурсия по историческому центру города
08:17 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16.
Завтрак в кафе в центре города.
"Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.
А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Свободный день
Завтрак.
Свободный день.
Время для отдыха и релакса (посещение спа-зоны отеля: бассейн, хамам, сауна включено в стоимость тура) и самостоятельного знакомства с городом.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»
Завтрак. Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:15 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поездам № 10 Псков – Москва и № 812 Псков – Санкт-Петербург "Ласточка", отправлением в 19:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове.
Стоимость указана за 1 чел. /руб:
|Гостиницы
|2-х мест. номер
|1-но мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (до 18 лет) на основное место
|Ребенок (до 18 лет) на доп. место
|Покровский 4*
|19 130
|27 630
|12 330
|19 030
|12 230
Скидка на детей до 14 лет – 200 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Покровский»
Гостиничный комплекс "Покровский" расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.
При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.
Номера:
STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице с посещением спа-зоны отеля
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 2 обеда
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание (экскурсии, трансфер встреча/проводы)
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе: 1 обед и ужины
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на детей до 14 лет – 200 руб. /чел.