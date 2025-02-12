Мои заказы

SPAсибо, Псков! Тур на 3 дня

Подарите себе три дня релаксации в нашем туре в Псков с посещением спа-центра! Отдохнете от повседневных забот и насладитесь процедурами для тела и души.

Вас ждет пребывание в уютной гостинице с комфортабельными номерами, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня.

И, конечно, вы полюбуетесь красотами древнего города Пскова, его уникальными памятниками и живописной природой.
5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Псков. Экскурсия по историческому центру города

08:17 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16.

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка" экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Прибытие в Псков. Экскурсия по историческому центру города
2 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

Время для отдыха и релакса (посещение спа-зоны отеля: бассейн, хамам, сауна включено в стоимость тура) и самостоятельного знакомства с городом.

Свободный день
3 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:15 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поездам № 10 Псков – Москва и № 812 Псков – Санкт-Петербург "Ласточка", отправлением в 19:30.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове.

Стоимость указана за 1 чел. /руб:

Гостиницы2-х мест. номер1-но мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (до 18 лет) на основное местоРебенок (до 18 лет) на доп. место
Покровский 4*19 13027 63012 33019 03012 230

Скидка на детей до 14 лет – 200 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиничный комплекс «Покровский»

2 ночи

Гостиничный комплекс "Покровский" расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Гостиничный комплекс «Покровский»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице с посещением спа-зоны отеля
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 2 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание (экскурсии, трансфер встреча/проводы)
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе: 1 обед и ужины
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 200 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
Татьяна
12 фев 2025
Прекрасно провела отпуск. Окунулась в историю нашей Родины. Много узнала нового, посмотрела места, где зарождалась Русь. Отличные впечатления!
Прекрасно провела отпуск. Окунулась в историю нашей Родины. Много узнала нового, посмотрела места, где зарождалась Русь. Отличные впечатления!

